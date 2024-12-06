Россия в 1,3 раза увеличила экспорт свекловичного жома

Внутренний рынок жома почти не развит flickr.com

По оценкам центра «Агроэкспорт», за январь-ноябрь 2024 года экспорт свекловичного жома (с учетом мелассированного) превысил 1,4 млн т (в том числе, 647 тыс. т мелассированного), что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 стран-импортеров входят Китай (29%), Латвия (20%) и Турция (19%). По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем вывоза свекловичного жома может достигнуть 1,6 млн т.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отмечает, что структура рынка жома относительно стабильна уже более 15 лет: внутренний рынок сбыта маленький — он развивается, но медленно. «При этом потенциальные продажи жома в России с учетом имеющегося у нас поголовья скота и по нормам введения этого компонента в рацион, которые разработаны специалистами по кормлению, на порядок выше фактических объемов его производства», — рассказал он «Агроинвестору». То есть весь жом, выпускаемый в России, теоретически может продаваться внутри страны, но фактически этого рынка почти нет в силу слабого использования жома производителями комбикормов и животноводами.



В итоге жом приходится экспортировать. Иванов напоминает, что до недавнего времени основной объем российского жома продавался в Евросоюз. «Но этот покупатель планомерно рубит закупки любых товаров из России, включая жом», — подчеркивает эксперт. Он уточняет, что при производстве гранулированного жома основная часть затрат приходится на газ, а Евросоюз сознательно препятствует ввозу энергоемких товаров — не только жома, но и, например, азотных удобрений. Летом 2023 года со стороны ЕС был введен запрет на поставки обычного жома из России, а на мелассированный действовала пошлина 5%, а летом этого года появилась, по сути, запретительная пошлина — на уровне стоимости самого товара — на поставки мелассированного жома (а также всех видом жмыха и шрота) в государства Европы из нашей страны.



«Отрасль уже третий сезон энергично ищет альтернативные рынки сбыта, например, широко освоено производство не только обычного гранулированного жома, но и мелассированного, а местами его стали силосовать в рукавах и бигбэгах», — комментирует Иванов. Но развивать экспорт на новые рынки непросто. Дело в том, что гранулированный жом — один из самых дешевых кормов, то есть сопутствующий продукт пищепрома, а для таких товаров критически важна стоимость логистики. «То есть, если этот продукт сделали в глубине страны, условно, в Пензе, чтобы он попал на борт судна, его нужно довезти до Балтики или в Новороссийск. Но перевозка этого дешевого товара до моря и далее получается дорогой и от цены у потребителя в условном Марокко сахарному заводу в России остается немного», — поясняет эксперт. Этот фактор сильно ограничивает экспортный потенциал сбыта.



Увеличение вывоза жома за счет Китая Иванов объясняет тем, что из КНР много разнообразного импорта идет в Россию контейнерами, которые после выгрузки продукции нужно везти обратно, а экспортных грузов ранее было недостаточно. «Правительство Китая и логисты субсидируют погрузку своих контейнеров из России обратно любым попутным грузом. С учетом этого льготного тарифа Китаю получается выгодно везти к себе в страну из России жом по железной дороге», — рассказывает Иванов. Поэтому, по его прогнозам, поставки жома из России в Китай будут и далее развиваться, пока к нам идет активный контейнерный импорт из этой страны. Однако, уверен эксперт, для того чтобы сохранить рентабельность свеклосахарной отрасли и не продавать жом за бесценок в удаленные от России страны, стратегически важно налаживать внутренние рынки сбыта, а также расширять отгрузки в ближайшие сопредельные с Россией страны и регионы. Кроме всего прочего требуется господдержка расширения/строительства современных призаводских складов гранулированного жома, а также мелассы и сахара, добавляет он.



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