Объем производства сахара пока выше, чем в прошлом сезоне

Экспорт сахара идет довольно хорошими темпами Е. Стецко

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к началу третьей декады октября в стране выработано сахара почти 2,99 млн т сахара против 2,88 млн т на ту же дату годом ранее. Первые три завода, которые были запущены на Юге, завершили производство сахара в период с 18 по 24 октября, еще два закончат самое раннее — в начале ноября, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



«Это было ожидаемо, так как в макрорегионе свеклы собрано заметно меньше, чем год назад — он больше всех пострадал от засухи», — отметил он. Эксперт напоминает, что в прошлом сезоне первый завод на Юге завершил переработку свеклы 27 октября, еще несколько — только во второй декаде ноября, а полностью макрорегион закончил выпуск сахара 15 февраля.



Во всех регионах уборка сахарной свеклы идет по графику, никаких сбоев нет, а Алтай закончил ее уже к 15 октября. По словам Иванова, выход сахара в этом году выше, чем в прошлом за счет высокой дигестии, правда, эта прибавка с каждой неделей сокращается. По прогнозам ИКАР, производство сахара в этом сезоне составит около 6,1 млн т с учетом переработки сиропа и мелассы против 6,9 млн т годом ранее. Прирост площадей под сахарной свеклой и выхода сахара частично компенсировали снижение урожайности агрокультуры на Юге и в Центральном Черноземье.



Экспорт сахара после снятия с 1 сентября запрета на поставки за пределы ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии идет довольно хорошими темпами, продолжает Иванов. «С начала осени российский сахар “поехал” во многие страны, в том числе в Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Азербайджан», — говорит эксперт. Также возобновились поставки свекловичного сахара-сырца в Узбекистан — он вывозится навалом в зерновозах-хопперах. Сырец иначе хранится, переваливается и транспортируется, чем сахар белый, уточняет Иванов.



«Если никаких ограничений экспорта не будет, то российский сахар вернется на все свои традиционные рынки, в числе которых кроме уже упомянутых стран — Монголия, КНДР, Афганистан, Грузия, Сербия, возможно Турция и Иран», — перечисляет Иванов. Эти рынки довольно емкие, и нет острой потребности искать новых внешних покупателей, совокупный объем экспорта туда в сезоне-2023/24 составил 1 млн т, добавляет он.



«Цены на сахар после снижения с мая в сентябре приподнялись, — отмечает эксперт. — Правда, после этого медленно сползают по сей день. Это довольно типичная динамика для оптовой цены — ступенеобразные небольшие подъемы и затем медленное сползание». То есть, большую часть времени сахар в России в опте дешевеет. «Для того, чтобы цены пошли вверх, должны быть какие-то причины и поводы — отраслевые или экономические», — поясняет Иванов. При этом доходность отрасли заметно снижают два фактора: второй сезон подряд очень низкие цены на мелассу — она, по данным эксперта, часто продается по цене транспортировки (лишь бы вывезли), а также проблемы с излишками жома, которые возникли после запретов и пошлин Евросоюза (другие рынки его сбыта находятся небыстро).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

