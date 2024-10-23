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Форум «Рынок кормов»
Форум «Рынок кормов»

Акциз на сахаросодержащие напитки повысят до 10 рублей за литр

Квас не будет облагаться акцизом

| Агроинвестор |

Облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков по-прежнему будет составлять 5 граммов сахара на 100 мл напитка
Облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков по-прежнему будет составлять 5 граммов сахара на 100 мл напитка

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий изменения по уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс и является частью «бюджетного пакета», который был внесен в Думу одновременно с проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы. Во втором чтении документа была одобрена поправка правительства, согласно которой акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет повышен с 7 руб. до 10 руб. за литр, при этом облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков по-прежнему будет составлять 5 г сахара на 100 мл напитка, тогда как в первом чтении он был снижен до 2 г. Такое решение было принято в том числе по результатам консультаций с бизнесом, ранее пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также был скорректирован перечень напитков, не признаваемых подакцизными: из него исключили обогащенные напитки и квасы. Также акциз не будет распространяться на обычные соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе. На прошлой неделе Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласилась с предложением Минфина об увеличении с 1 января 2025 года акциза на сладкие напитки с 7 руб. до 10 руб. за литр, а также о расширении перечня таких напитков. Предполагалось, что в него включат обогащенные напитки и квас с содержанием этилового спирта до 1,2%.

Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов оценивал, что в случае введения акциза стоимость кваса в рознице может вырасти на 40%, писал РБК. На рынке кваса влияние акциза будет драматическим, если сейчас бутылка кваса объемом 2 л в рознице стоит 110 руб., то акциз с учетом НДС составит 24 руб. на бутылку. С наценкой ритейлеров цена поднимется в общей сложности на 36 руб., считает топ-менеджер.

Президент «Очаково» Алексей Кочетов в письме на имя министра финансов Антона Силуанова заявил, что предложение Минфина признать квас сахаросодержащим напитком, из-за чего он будет попадать под уплату акциза на сладкие напитки, приведет к «дискредитации одного из символов русского народа». Он просил Силуанова пересмотреть поправки в Налоговый кодекс, в противном случае огромному количеству производителей придется отойти от традиционной рецептуры и использовать химические сахарозаменители. Также «такие резкие изменения в налогообложении» негативно повлияют на инвестиционные планы бизнеса и приведут к замедлению темпов роста промышленности, цитирует письмо РБК.

Ассоциация «Союзнапитки» (объединяет крупных производителей) ранее обратилась в Минфин с просьбой сохранить существующий механизм акцизов для сахаросодержащих напитков и не понижать порог отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим с 5 г до 2 г сахара на 100 мл, писал «Агроинвестор». Объединение поясняло, что уменьшение порога уравняет продукцию с пониженным содержанием сахара с полносахарной, которая традиционно формирует основной спрос, что «может привести к утрате позитивного эффекта акциза».

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