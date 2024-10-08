Внеплановое повышение акцизов на пиво приведет к заморозке инвестпроектов в отрасли

По итогам восьми месяцев объем легального производства пива вырос на 9% Pixabay

Внеплановое увеличение акцизов на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху и пиво приведет заморозке инвестиционных проектов в отрасли пивоварения, сейчас сумма прогнозируемых вложений оценивается в 33,5 млрд руб., сообщила Ассоциация производителей пива, солода и напитков (объединяет крупнейших производителей пивоваренной продукции — AB InBev Efes, «Балтика», «Объединенные Пивоварни»).



Предсказуемая налоговая политика и усилия государства по обелению рынка в последние годы оказали стабилизирующий эффект, и пивоваренной отрасли удалось повысить свою прозрачность. По итогам восьми месяцев объем легального производства пива, по данным Росстата, вырос на 9%, отчисления в бюджет в первом полугодии увеличились на 18,2%, отмечает объединение. «Внезапное повышение ставки спровоцирует обратный эффект, о чем свидетельствует опыт 2009 года, когда резкое повышение акциза привело к сокращению индустрии на 40% и росту теневого рынка до 15-20%», — напоминает ассоциация.



Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, внесенному в Госдуму в «бюджетном пакете», в следующем году предполагается индексация акцизных ставок на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху и пиво: в частности, акциз на пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% до 8,6% предлагается увеличить до 30 руб./л с нынешних 26 руб./л. В следующие два года акциз может вырасти до 31 руб./л и 32 руб./л. Акцизы на пиво крепостью более 8,6% в следующие три года составят 56 руб., 58 руб. и 60 руб. за литр. Согласно действующему Налоговому кодексу, изменения в который были внесены в июле, на 2025-2027 годы ставка акциза была установлена на уровне 27 руб., 28 руб. и 29 руб. за литр соответственно.



Планы по новому увеличению акцизов на пиво являются основным риском для пивоваренной отрасли: едва наметившийся в ней «ренессанс» может смениться «великой депрессией», ранее оценил Союз российских пивоваров. «Новое резкое повышение акцизов, о котором никто даже не посоветовался с отраслевым экспертным сообществом, "съест" практически всю маржу производителей, если не перекладывать расходы в розничные цены на пиво», — отметил председатель совета союза Даниил Бриман. При таком сценарии у производителей не останется средств не только на развитие, но даже на поддержание в исправном состоянии основного технологического оборудования, что неизбежно приведет к кризису в индустрии, предупредил он.



Среди мер, которые окажут положительный эффект на отрасль и в перспективе повысят доходную часть бюджета за счет развития индустрии, Ассоциация производителей пива, солода и напитков отметила ежегодную индексацию ставок акциза на уровне прогнозной инфляции, увеличение пошлин на импортное пиво, установление пониженной ставки акциза для пива с невысоким уровнем содержания алкоголя и стимулирование инвестиционного потенциала за счет предоставления различных мер поддержек.



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