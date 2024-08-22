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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В сентябре в России могут вырасти продажи чая

Летом они упали на фоне жары

| Агроинвестор |

Осень традиционно является периодом, когда потребление чая растет
Осень традиционно является периодом, когда потребление чая растет

В сентябре объем продаж чая может увеличиться на 4% по сравнению с июнем, прогнозируют аналитики компании «МАЙ» (выпускает продукцию под брендами «Майский», Curtis, Richard, «Лисма», Coffesso и др.). В июне-июле в России было зафиксировано снижение продаж чая на 3%, причем больше всего они упали в магазинах — на 6%, говорится в исследовании компании. Производители связывают такую динамику в первую очередь с аномально жарким летом, что отразилось на спросе на всю категорию горячих напитков.

«Уже в августе, начало которого было прохладным и дождливым, мы увидели планомерное восстановление спроса», — отметил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «МАЙ» Николай Маркин. По его словам, осень традиционно является периодом, когда потребление чая растет, но в этом году компания ожидает особенно значительного увеличения продаж, что связано с повышенным интересом потребителей к новинкам.

Сейчас значительное влияние на выбор потребителей продолжают оказывать тенденции здорового питания, и производители активно реагируют на этот спрос, предлагая напитки, обогащенные витаминами, полезными веществами, говорит Маркин. «Таких товаров становится все больше, они становятся одним из ключевых драйверов развития рынка», — оценивает он. По информации компании, в преддверии осеннего сезона крупные производители и ритейлеры готовят к запуску новые линейки ароматизированных и функциональных чаев, которые привлекают внимание потребителей, заинтересованных в разнообразии вкусов и полезных свойствах продукта.

Лидером среди горячих напитков, демонстрируя устойчивый рост спроса, продолжает оставаться натуральный кофе, сообщала в начале августа компания «МАЙ». Согласно ее исследованию, за последний год спрос на натуральный кофе увеличилась на 9%, основной прирост обеспечил онлайн-сегмент — более чем на 30%. Продажи растворимого кофе прибавили менее 5%, при этом в онлайне они выросли более чем в 1,5 раза.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления КНР сообщил, что в январе-июле Китай поставил в Россию чая на $32,8 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($28 млн). Наша страна стала четвертой по объему закупок чая в КНР. Поставки кофе из Китая в Россию за семь месяцев этого года выросли до $11,1 млн с $8 млн годом ранее.

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