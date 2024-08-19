В Кировской области начали производить кормовой белок из газа

Первые контракты на поставки уже подписаны c российскими и китайскими партнерами «Иннопрактика»

В Кирово-Чепецке Кировской области открыта опытно-промышленная установка по производству кормового белка из природного газа. Технология производства белка разработана компанией «Биопрактика» (резидент «Сколково»), соучредителем которой является негосударственный институт развития «Иннопрактика». В ходе реализации проекта были использованы инновационные решения, улучшающие процесс производства и качество конечного продукта. Особый акцент был сделан на инженерные разработки оборудования для синтеза белка, говорится в сообщении «Иннопрактики».



Технология имеет важное значение, поскольку может стать одной из составляющих продовольственной безопасности страны, отмечает «Иннопрактика». Кроме того, микробный белок обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первые контракты на поставки опытных партий белка уже подписаны c российскими и китайскими партнерами.



По словам гендиректора «Биопрактики» Сергея Портнова, белок из природного газа — это альтернатива высококачественной рыбной муке и сое для отраслей животноводства, птицеводства и аквакультуры. Разработанная компанией технология его производства станет важным шагом в поиске ответов на вызовы, с которыми сталкивается продовольственная индустрия, уверен он.



«Развитие производства кормового белка из метана способно увеличить потребление природного газа на внутреннем рынке, создать дополнительный способ переработки углеводородного сырья в востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью и фактически сформировать новую перспективную отрасль газопереработки в РФ», — считает заместитель исполнительного директора «Иннопрактики» Дмитрий Зайцев.



Директор направления высокопроизводительное агро- и аквахозяйство Фонда «Сколково» Севиль Нарышкина отметила, что новые технологии, которые развивает компания «Биопрактика», с одной стороны, позволяют расширить технологические цепочки добывающих компаний, с другой — закрывают критические дефициты по кормовым добавкам. «Открытие новой опытно-промышленной установки дает возможность утверждать, что со временем данный проект вырастет в большое промышленное производство», — приводятся ее слова в сообщении «Сколково».



В октябре 2020 года «Биопрактика» сообщала, что при поддержке «Иннопрактики» ее ученые разработали технологию производства кормового белка из метана, опытная установка была запущена в Москве. По качеству микробный белок не уступает животному, а его производство значительно экологичнее. Кроме того, для завода по производству белка из газа потребуются меньшие площади по сравнению с земледелием и животноводством, обращала внимание компания.



Технология производства микробного белка основана на культивировании метанотрофных бактерий, которые являются основой микробного белка. Они используют природный газ для питания и размножения. По составу продукты микробного синтеза представляют собой полноценный белковый продукт с высоким содержанием витаминов группы В, аминокислот и микроэлементов, которые полностью удовлетворяют потребности животных. Так же, в отличие от белковых продуктов растительного происхождения, они обеспечивают сбалансированное аминокислотное питание животных, говорится на сайте «Биопрактики».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

