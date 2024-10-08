Отраслевой союз выступает против изменения расчета акциза на сладкие напитки

Изменение механизма может привести к сокращению инвестиционной привлекательности отрасли Е.Егоров

Ассоциация «Союзнапитки» (объединяет крупных производителей) обратилась в Минфин с просьбой сохранить существующий механизм акцизов для сахаросодержащих напитков: согласно проекту федерального бюджета на следующие три года, порог отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим должен снизиться с 5 г до 2 г сахара на 100 мл. В своем письме ассоциация настаивает, что уменьшение порога уравняет продукцию с пониженным содержанием сахара с полносахарной, которая традиционно формирует основной спрос, что «может привести к утрате позитивного эффекта акциза», пишет «Коммерсантъ».



Президент ассоциации Максим Новиков поясняет, что потребители вряд ли быстро перейдут на несладкие альтернативы: трансформация вкусовых предпочтений не может произойти за один-два года, и покупатели в этом случае могут вернуться к полносахарной продукции. Еще одним фактором риска в «Союзнапитках» считают сокращение инвестиционной привлекательности отрасли и, как следствие, объема производства. «Вместе с единовременным попаданием под акциз обогащенной пищевой продукции (изотоники, напитки с витаминами) это может привести к тому, что в зоне регулирования будет вся категория», — говорится в письме ассоциации, которое цитирует «Коммерсантъ».



Акциз на сахаросодержащие напитки действует с 1 июля 2023 года и составляет 7 руб. за литр продукции, где содержание сахара превышает 5 г на 100 мл. Собранные средства направляются, в частности, на федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом».

Согласно NielsenIQ, продажи прохладительных безалкогольных напитков с сентября 2023 года по конец августа 2024-го выросли на 22,2% год к году в денежном выражении и на 9,3% — в натуральном. Продажи газировки, на которую приходится 28,6% всех продаж прохладительных напитков, выросли на 16,4% и 1,7% соответственно. Доля напитков с характеристикой «диетический» или «легкий» в продажах за год увеличилась с 6,5% до 7,1%.



В Минфине пояснили изданию, что сахаросодержащие напитки негативно влияют на здоровье граждан, акциз на них внедрен в рамках государственной политики борьбы с сахарным диабетом. По данным министерства, производители занижали количество сахара в напитках для ухода от оплаты этого бюджетного сбора. Скорректировать порог требуется в том числе для прекращения этой практики. При этом, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), приведенным в материалах к проекту бюджета, сбор акциза на сахаросодержащие напитки сокращается: в третьем квартале 2023 года общая сумма оценивалась в 1,5 млрд руб., в четвертом — 1,31 млрд руб., в первом квартале этого года — 1,28 млрд руб. Это свидетельствует о сокращении производства сахаросодержащих напитков в пользу продукции с заменителями сахара, уточняет ФНС.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что изменение расчета акциза может сократить потребление сахаросодержащих напитков, но в первую очередь это приведет к переносу производств в те сопредельные страны, где подобных налогов нет. «Возможно, потребление сократится, но производство напитков однозначно переместится в страны ЕАЭС, СНГ, а также Сербию, Вьетнам, Иран — они подписали соглашения о свободной торговле с ЕАЭС <...>. Зачем производить здесь с уплатой акциза на сахар, если это можно сделать в соседних странах, и завести эту продукцию, особенно если там издержки более низкие и, порой, более удобная логистика?», — рассуждает Иванов.



Кроме того, он не исключает, что после изменения механизма сумма всех налогов, выплачиваемых производителями напитков, не вырастет. Возможно, она окажется даже меньше, чем была до акциза — то есть сумма всех налогов с производителей сладких напитков за 2025 год окажется ниже, чем в 2022-м. «Если вводить подобные меры, то в рамках ЕАЭС, и очень взвешенно подходить к этому вопросу», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов. Он также обращает внимание на то, что эта мера затрагивает не только производителей сахара, но и крахмалопаточную отрасль — сиропы и патоки из крахмала кукурузы и пшеницы часто используются в напитках.



По мнению Иванова, после изменения расчета производители будут еще активнее замещать сахар подсластителями — у них низкая калорийность, однако они, во-первых, имеют суточную норму потребления, во-вторых, у некоторых из них есть побочные эффекты, вкусовые и технологические нюансы. А замена сахара на глюкозу, фруктозу, мальтозу, ксилит, сорбит и подобное не приведет к снижению энергетической ценности напитков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

