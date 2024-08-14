Доля импортного пива в массовом сегменте может снизиться в два-три раза

Российские пивовары на фоне увеличения импорта попросили Минфин повысить ввозные пошлины Е. Разумный

Доля импортного пива на российском рынке в массовом сегменте в ближайший год может снизиться в два-три раза с нынешних 6-7%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оценку Союза российских пивоваров (СРП). На полках останутся только топовые, самые известные импортные бренды, что дает возможность отечественным производителям нарастить свою долю, считает объединение.



Председатель совета СРП Даниил Бриман полагает, что в процентном отношении довольно существенно может увеличиться производство крафтовых сортов, поскольку крафт конкурировал именно с импортными брендами, большинство которых сейчас исчезло из розницы. «А те импортные поставки, которые сохранились, сейчас продаются вдвое дороже, цены начинаются от 200-300 руб. за банку или бутылку. Это дало второе дыхание сегменту крафтового пива», — отметил Бриман.



В июне в Россию было ввезено 3,6 млн л пива в кегах, год к году показатель вырос на 18%, следует из данных Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»). В том числе поставки из стран ЕАЭС прибавили 29% год к году, до 690,8 тыс. л, из остальных — увеличились на 16%, до 2,9 млн л. Восстановление импорта пива прослеживается и в рознице. С мая 2023 по май 2024-го доля зарубежной продукции в структуре продаж выросла с 5,5% до 6,8%, лицензированной (произведенной в России под иностранными брендами) — с 31,6% до 32,5%, подсчитали в NielsenIQ.



«Коммерсантъ» ранее сообщил, что российские пивовары на фоне увеличения импорта попросили Минфин повысить пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран в десять раз, до 1 евро на литр в этом году и до 1,5 евро — в 2025-м. С этим предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный в 2023 году группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken, и выпускающий пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота». Активный импорт негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений, считают в ОПХ.



В Московской пивоваренной компании (бренды «Хамовники», «Жигулевское Барное», Hollandia, Schlitz) сказали изданию, что не поддерживают повышение пошлин на импортную продукцию, отметив, что поставки из-за рубежа и «так ограничены естественным способом» в силу усложнившейся логистики и проблем с трансграничными платежами.



Ассоциации производителей пива, солода и напитков, в которую входят ОПХ, «Балтика» и AB InBev Efes, поддерживает усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей. «На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам, — цитирует сообщение объединения портал Profibeer. — При этом сейчас наблюдается проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений». В ассоциации уверены, что повышение ввозных пошлин на пивоваренную продукции из недружественных стран не окажет негативного влияния на стабильное развитие индустрии.



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