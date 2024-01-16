В Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран

Доля импортного пива не превышает 6% рынка М. Стулов

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предлагает включить импортное пиво и пивные напитки в список сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенного к ввозу из недружественных стран. Предложение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, пишут «Известия». Аргументируя свое предложение, Диденко отметил, что в 2023 году одним из лидеров по поставкам пива в Россию стала Германия, активно поставляющая оружие Украине, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию. Недружественные страны увеличивают поставки пива в Россию и зарабатывают на этом миллионы долларов, часть которых идет на поддержку ВСУ, пояснил депутат.



Как пишут «Известия», в 2022—2023 годах более трети всего импорта пива в Россию пришлось на Германию. В прошлом году объем поставок из этой страны вырос на 32%, достигнув $96 млн. Литва заняла второе место с долей 15% ($36,5 млн), увеличив экспорт в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия с поставками на $34,4 млн, выросшими почти в четыре раза. Также удвоился экспорт из Польши до $5,3 млн.



По словам Диденко, запрет на импорт пива будет только на пользу России. «Во-первых, импортное пиво составляет лишь 6% рынка. Во-вторых, это поддержит отечественных производителей. В-третьих, даст возможность дружественным странам поставлять свою продукцию на российский рынок», — считает депутат.



В пресс-служба к Ассоциации производителей пива, солода и напитков сказали «Агроинвестору», что сегмент импортного пива занимает незначительную долю на российском рынке. По данным NielsenIQ, за три квартала 2023 года его доля в структуре продаж составила 4%, как и за три квартала 2022-го. «Вместе с тем, мы полагаем, что усилия регулятора должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам. Это процесс постепенный, требующий взвешенного подхода», — отметили в ассоциации.



Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что предложение может получить поддержку в правительстве, так как оно касается категории товаров, которая в достаточном объеме производится в России. По его мнению, негативных последствий с точки зрения ассортимента пива не будет, поскольку местные производители не уступают зарубежным.



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