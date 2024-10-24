Управления ФАС проработают вопрос соглашений по ценам на сливочное масло и хлеб

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проработают вопрос ценовых соглашений для снижения или фиксации стоимости сливочного масла, хлеба и молока, сообщается в Telegram-канале ведомства. Постановление, которое предоставляет региональным органам власти возможность в случае необходимости заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, было принято в 2023 году.
По данным Росстата, производство сливочного масла в январе-сентябре снизилось на 1,8%, до 248 тыс. т, в сентябре снижение по сравнению с августом составило 3,7%, по сравнению с сентябрем 2023-го — 2,7%. Производство молока (кроме сырого) за первые девять месяцев этого года составило 4,5 млн т, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьский показатель производства на 6,9% выше, чем в 2023-м, но на 2,2% меньше, чем в августе. Объем выпуска хлебобулочных изделий в январе-сентябре был на уровне 3,7 млн т — это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре производство было на 2,5% ниже показателя годом ранее, но на 0,2% выше, чем в августе 2024-го.
Потребительские цены на сливочное масло, по данным Росстата на 21 октября, выросли на 4,64% по сравнению с концом сентября и на 23,43% относительно декабря 2023-го. Пастеризованное молоко за этот же период прибавило 2,34% и 11,82%, стерилизованное — 1,66% и 12,61% соответственно. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 1,9% и 11,1%, из пшеничной муки — на 1,14% и 11,22%.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов обращает внимание на то, что рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы участников рынка, чем внешнее регулирование. «Как мы помним, недавнее ограничение цен на сахар не имело позитивных эффектов и сопровождалось спекулятивными процессами и пустыми полками. Поэтому меры по регулированию рынка, прежде всего, должны обсуждаться с бизнесом, чтобы исключить неблагоприятные последствия как для отрасли, так и для потребителей», — прокомментировал Леонов «Агроинвестору». По его словам, ни один поставщик не заинтересован в необъективном повышении цен, так как это грозит потерей товарооборота. В случае объективного увеличения цен есть смысл подумать о снижении розничной наценки (вслед за поставщиками) и развитии мер поддержки населения. «На наш взгляд, эти меры имели бы более позитивные эффекты как для экономики, так и для покупателей», — считает Леонов.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев также говорит, что прямое ценовое регулирование нарушает рыночные механизмы ценообразования, а фиксация цен на уровне розничного звена сократит возможности сетей для балансирования роста цен на другие товары. В конечном итоге это может привести к подорожанию всего ассортимента, добавляет он. «Российский и международный опыт показывают, что как только цены на какие-то товары фиксируются, производитель вынужден пересматривать инвестиции в их производство и сужать линейку продукции, чтобы сохранить рентабельность», — говорит Караваев. По его словам, это не так критично для крупных производителей, но может ударить по небольшим и средним локальным игрокам.
Кроме того, низкие фиксированные цены для розницы будут стимулировать производителей перенаправлять потоки в другие каналы сбыта: например, в мелкооптовую торговлю, а представителей малого и среднего бизнеса — приобретать товары в торговых сетях. Все это может отразиться на ассортименте сетей, подтолкнуть население к созданию повышенных запасов и привести к искусственному ажиотажу, считает Караваев.
«В случае реализации инициативы возникают существенные риски, и очень многое будет зависеть от правильных решений региональных органов власти: им предстоит корректно просчитать и оценить обстановку на локальном рынке, необходимость фиксации цен, ее сроки и влияние на всех участников рынка, а также возможности для применения альтернативных инструментов (например, материальной поддержки малоимущих слоев населения», — прокомментировал «Агроинвестору» Караваев. Выполняя эту задачу, также необходимо учитывать повсеместный рост производственных затрат, экономику малых и больших производств, товарообмен с соседними регионами и множество других факторов, обращает внимание он.
Торговые сети с начала года сохраняют низкие наценки на сливочное масло «первой цены» как на социально значимый товар на уровне 10-12%, что не покрывает операционных затрат ритейлеров, но помогает сдерживать рост цен, продолжает Караваев. «Действия ритейлеров за счет масштаба их бизнеса и широкой представленности торговых точек оказывают стабилизирующий эффект на рынок и служат ценовым ориентиром для других форматов торговли», — добавляет он. В результате ситуация с ценами на сливочное масло уже начинает выравниваться — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков начали снижаться, в среднем на 2,4% по сравнению с неделей ранее. Вслед за этим началась коррекция розничных цен на масло в торговых сетях — членах АКОРТ.
Ранее «Агроинвестор» писал, что ряд крупных производителей сливочного масла начали сокращать его производство или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам говорила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется. «Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой, — поясняла она. — Мы просто должны увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».
Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. Для стабилизации цен на масло был активизирован импорт из ряда стран. «Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам комплекс мер государственной поддержки», — подчеркнул Патрушев. По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.
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