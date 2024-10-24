Управления ФАС проработают вопрос соглашений по ценам на сливочное масло и хлеб

Фиксация цен на уровне розничного звена сократит возможности сетей балансировать рост цен на другие товары flickr.com

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проработают вопрос ценовых соглашений для снижения или фиксации стоимости сливочного масла, хлеба и молока, сообщается в Telegram-канале ведомства. Постановление, которое предоставляет региональным органам власти возможность в случае необходимости заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, было принято в 2023 году.



По данным Росстата, производство сливочного масла в январе-сентябре снизилось на 1,8%, до 248 тыс. т, в сентябре снижение по сравнению с августом составило 3,7%, по сравнению с сентябрем 2023-го — 2,7%. Производство молока (кроме сырого) за первые девять месяцев этого года составило 4,5 млн т, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьский показатель производства на 6,9% выше, чем в 2023-м, но на 2,2% меньше, чем в августе. Объем выпуска хлебобулочных изделий в январе-сентябре был на уровне 3,7 млн т — это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре производство было на 2,5% ниже показателя годом ранее, но на 0,2% выше, чем в августе 2024-го.



Потребительские цены на сливочное масло, по данным Росстата на 21 октября, выросли на 4,64% по сравнению с концом сентября и на 23,43% относительно декабря 2023-го. Пастеризованное молоко за этот же период прибавило 2,34% и 11,82%, стерилизованное — 1,66% и 12,61% соответственно. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 1,9% и 11,1%, из пшеничной муки — на 1,14% и 11,22%.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов обращает внимание на то, что рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы участников рынка, чем внешнее регулирование. «Как мы помним, недавнее ограничение цен на сахар не имело позитивных эффектов и сопровождалось спекулятивными процессами и пустыми полками. Поэтому меры по регулированию рынка, прежде всего, должны обсуждаться с бизнесом, чтобы исключить неблагоприятные последствия как для отрасли, так и для потребителей», — прокомментировал Леонов «Агроинвестору». По его словам, ни один поставщик не заинтересован в необъективном повышении цен, так как это грозит потерей товарооборота. В случае объективного увеличения цен есть смысл подумать о снижении розничной наценки (вслед за поставщиками) и развитии мер поддержки населения. «На наш взгляд, эти меры имели бы более позитивные эффекты как для экономики, так и для покупателей», — считает Леонов.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев также говорит, что прямое ценовое регулирование нарушает рыночные механизмы ценообразования, а фиксация цен на уровне розничного звена сократит возможности сетей для балансирования роста цен на другие товары. В конечном итоге это может привести к подорожанию всего ассортимента, добавляет он. «Российский и международный опыт показывают, что как только цены на какие-то товары фиксируются, производитель вынужден пересматривать инвестиции в их производство и сужать линейку продукции, чтобы сохранить рентабельность», — говорит Караваев. По его словам, это не так критично для крупных производителей, но может ударить по небольшим и средним локальным игрокам.



Кроме того, низкие фиксированные цены для розницы будут стимулировать производителей перенаправлять потоки в другие каналы сбыта: например, в мелкооптовую торговлю, а представителей малого и среднего бизнеса — приобретать товары в торговых сетях. Все это может отразиться на ассортименте сетей, подтолкнуть население к созданию повышенных запасов и привести к искусственному ажиотажу, считает Караваев.



«В случае реализации инициативы возникают существенные риски, и очень многое будет зависеть от правильных решений региональных органов власти: им предстоит корректно просчитать и оценить обстановку на локальном рынке, необходимость фиксации цен, ее сроки и влияние на всех участников рынка, а также возможности для применения альтернативных инструментов (например, материальной поддержки малоимущих слоев населения», — прокомментировал «Агроинвестору» Караваев. Выполняя эту задачу, также необходимо учитывать повсеместный рост производственных затрат, экономику малых и больших производств, товарообмен с соседними регионами и множество других факторов, обращает внимание он.



Торговые сети с начала года сохраняют низкие наценки на сливочное масло «первой цены» как на социально значимый товар на уровне 10-12%, что не покрывает операционных затрат ритейлеров, но помогает сдерживать рост цен, продолжает Караваев. «Действия ритейлеров за счет масштаба их бизнеса и широкой представленности торговых точек оказывают стабилизирующий эффект на рынок и служат ценовым ориентиром для других форматов торговли», — добавляет он. В результате ситуация с ценами на сливочное масло уже начинает выравниваться — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков начали снижаться, в среднем на 2,4% по сравнению с неделей ранее. Вслед за этим началась коррекция розничных цен на масло в торговых сетях — членах АКОРТ.



Ранее «Агроинвестор» писал, что ряд крупных производителей сливочного масла начали сокращать его производство или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам говорила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется. «Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой, — поясняла она. — Мы просто должны увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».



Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. Для стабилизации цен на масло был активизирован импорт из ряда стран. «Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам комплекс мер государственной поддержки», — подчеркнул Патрушев. По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.



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