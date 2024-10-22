«Известия»: производители сливочного масла предупредили о сокращении его выпуска

Причина сокращения — дефицит сырья Pixabay

Ряд крупных производителей сливочного масла начали сокращать его производство или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию, сообщают «Известия». Так, H&N (бывшая Danone, бренд «Простоквашино») уведомила ритейлеров, что временно останавливает отгрузки сливочного масла с 1 сентября. Производитель пояснил, что переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого». Такая же проблема возникла и с маслом — по данным компании, оно подорожало на 48% и 55% соответственно. Повлияли на этот процесс низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке, а также небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье и повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.



С 1 октября «Милком» приостановил производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко», а также существенно сократил изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод», пишут «Известия». Ограничил объем поставок и молочный комбинат «Альметьевский». Предупредили о перебоях в поставках «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко». Приостановили выполнение заказов производители «Агросила» и «Ярмолпродукт», лимитировал поставки «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Причиной все компании называют дефицит сырья. Соответствующие уведомления уже направлены в торговые сети.



Ряд производителей также предупредил о повышении цен на молочную продукцию. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев подтвердил изданию, что розничные сети действительно получали уведомления от некоторых поставщиков о том, что они прекращают промоакции со сливочным маслом и частично сужают предусмотренные договорами объемы поставок. Но в целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют.



При этом в Минсельхозе отмечают, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, и по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска. По данным «Союзмолока», объем рынка в 2023 году оценивался в 450 тыс. т, за год спрос вырос на 7%, по итогам семи месяцев 2024 года союз также видит прирост на 2%. При этом смежный с маслом рынок сливок (часто используются как альтернатива молочному жиру в виде сливочного масла) вырос на 16% в 2023 году, а за этот год показывает темпы прироста на уровне 17% к прошлому году. Пропорционально увеличивается и объем производства сливок (+17% по итогам восьми месяцев, до 236 тыс. т.).



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что отраслевое объединение не получало уведомлений от крупнейших производителей сливочного масла о приостановке производства или значительном сокращении выпуска. «На рынке нет дефицита по данной категории. Масло производится большим количеством молокоперерабатывающих предприятий и часто входит в продуктовый портфель наряду с прочими категориями молочной продукции. Часть внутреннего спроса, главным образом в b2b-сегменте, обеспечивается импортными поставками, всего около 25% от общего спроса. Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте», — прокомментировал Белов «Агроинвестору».



Себестоимость производства масла также растет по всей цепочке от сырья до переработки, продолжает он. Так, в августе себестоимость сливочного масла была на 16% выше, чем годом ранее: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%, повышает себестоимость также рост кредитной нагрузки, увеличивается общая инфляция, наблюдается рост затрат на обслуживание и текущий ремонт оборудования и техники и пр. «Это не может не отражаться на стоимости готовой продукции», — констатирует Белов. Однако, продолжает он, важно понимать, что наблюдаемое повышение цен — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания: по итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что нехватка сливочного масла действительно есть. По его словам, Россия всегда была дефицитна по этой категории, и масло всегда импортировалось в объемах 100-110 тыс. т в год не только из Белоруссии, но и из Латинской Америки или Новой Зеландии (до 2022 года — 30-40 тыс. т). Причины кроются как в развитой культуре потребления масла, так и принятых в последние годы мерах по борьбе с фальсификацией молочной продукции, которые ощутимо сократили выпуск и спредов, и самого сливочного масла. Кроме того, в последние два года спрос на масло увеличился на 6-7% на фоне роста доходов населения, что в условиях дефицита создало дополнительное давление на рынок. «Четвертая фундаментальная причина — это специфика молочного животноводства, которое долгие годы было ориентировано на валовой объем молока и меньше внимания уделялось содержанию сухих веществ в сырье, в результате по содержанию жира в молоке мы пока недотягиваем до уровня передовых стран и физически не можем удовлетворить спрос», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



По его словам, в сложившейся ситуации есть несколько направлений и вариантов действий. Во-первых, продолжать изыскивать внутренние резервы отрасли для увеличения производства масла, но в этой части за последние два года потенциал практически исчерпан — Россия нарастила производство почти на 20%, Белоруссия увеличила поставки на российский рынок больше чем на 30%. В результате фактор роста потребления был компенсирован, но полностью заместить импорт не удалось. «Второй путь — каким-то образом разрешить импорт. Но здесь действовать нужно очень аккуратно, поскольку нужно четко понимать необходимые объемы импорта для балансировки рынка, чтобы не нарушить сложившуюся модель доходности в отрасли, и как следствие нужно иметь действенные механизмы контроля и регулирования объемов ввоза, что на практике реализовать достаточно сложно», — считает Груздев. Третье фундаментальное направление — вместе с объемами увеличивать и жирность сырого молока, поскольку это управляемый показатель как на уровне рационов кормления, так и генетики животных. В перспективе проблема нехватки масла безусловно будет решена за счет роста объемов производства сырья, но этот процесс требует значительного времени, заключил Груздев.



Стоимость сливочного масла при этом увеличивается во всем мире, говорит Белов. Это связано с общим восстановлением спроса, в том числе в сегменте HoReCa, ростом доходов населения, а также реабилитацией молочных жиров. Например, в Новой Зеландии за год масло подорожало на 32%, а в Европе — более чем на 70%. «В настоящее время ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере замедления темпов роста спроса (завершение сезона мороженого, сезона отпусков) и наращиванием объемов импорта», — заключил Белов.



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