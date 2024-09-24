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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Спрос на молоко растет быстрее, чем предложение

За первое полугодие потребление товарного молока увеличилось примерно на 6%

| Агроинвестор |

Инвесторам стоит сфокусироваться на производстве сырого молока
Инвесторам стоит сфокусироваться на производстве сырого молока

Молочная отрасль может столкнуться с нехваткой сырья из-за того, что потребление растет значительно быстрее, чем предложение товарного молока, что отражается на ценах. Об этом гендиректор ») Артем Белов на совещании в рамках фестиваля «Молочная страна-2024», пишет «Финмаркет». Так, за первое полугодие потребление товарного молока увеличилось примерно на 6% по всем молочным категориям. Предложение товарного молока за этот период стало больше лишь на 2,5%.

По мнению Белова, сырья, скорее всего, будет не хватать. «А с учетом того, что у нас есть еще неплохой экспортный потенциал, что реализуются экспортоориентированные проекты, вопрос с сырьем становится все более важным, фокус и с точки зрения поддержки, и с точки зрения инвесторов должен быть сосредоточен здесь, нужно наращивать предложение, — подчеркнул он. — Мы живем в периоде, когда, как минимум, в среднесрочной перспективе — двух-трех-четырех лет — производство сырья — это самое важное».

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев подтверждает, что определенные основания для беспокойства относительно того, что спрос на молочную продукцию увеличивается быстрее, чем возможности производства необходимого для этого молока-сырья, действительно есть. «Правда, какой конкретно сценарий реализуется на практике и насколько именно спрос на сырое молоко превысит возможные объемы его производства, зависит от многих факторов», — сказал он «». В их числе — динамика реальных доходов населения и инфляция, динамика цен и себестоимости производства и переработки молока, уровень ключевой ставки и объемы господдержки, развитие экспорта и т. д.

Если в ближайшие несколько лет рост реальных доходов населения и потребление молочной продукции будут продолжаться, а инвестиционная активность в строительстве и модернизации молочных ферм продолжит стагнировать, то очевидно, что объемы производства сырья все больше будут отставать от растущего спроса на него, прогнозирует руководитель Streda Consulting.

В случае дефицита молочного сырья, особенно в части жиров (сливочного масла), России непросто будет найти альтернативных поставщиков. «Объемы, которые мы могли поставлять из Белоруссии, мы уже выбрали, а поставки из стран Латинской Америки при текущем курсе рубля и стоимости морской логистики пока слабо жизнеспособны. К тому же и на мировом рынке развивается тренд на дефицит молочных жиров, поэтому свободных объемов не так много», — отмечает он.

Между тем, крупнейший молочный холдинг России ГК «» сообщил, что при поддержке Россельхозбанка построит животноводческий комплекс «Пеневичи» в Калужской области, работа уже началась. Ферма будет рассчитана на содержание 3550 коров и 4630 голов молодняка, ее производственная мощность — 98 т сырого молока в сутки. Инвестиции в проект составят 4,4 млрд руб. Строительство планируется завершить во втором полугодии 2025 года.

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