Минсельхоз: регулировать цены на сливочное масло не планируется

По сравнению с концом прошлого года масло подорожало на 21,5% М. Стулов

Вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет ТАСС. «Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой, — пояснила она. — Мы просто должны увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».



Агроведомство также сообщило, что принимает меры по наращиванию импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. На их рост влияет значительное увеличение потребления молочной продукции вследствие повышения доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий HoReCa, пояснило министерство.



Ранее «Известия» со ссылкой на обращение вице-спикера Бориса Чернышова на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова сообщили, что Госдума попросила рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. По данным Росстата, за неделю с 8 по 14 октября сливочное масло в рознице подорожало в среднем на 1,4%, по итогам сентября цена увеличилась более чем на 5%, по сравнению с концом декабря 2023 года масло стоит на 21,5% дороже. Средняя цена на 14 октября составила 1055,83 руб./кг, в середине октября прошлого года масло стоило 830,71 руб./кг, 25 декабря 2023-го — 862,87 руб./кг.



В сентябре ФАС сообщала, что направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для обоснования оптово-отпускных цен на социально значимые товары. Минсельхоз напомнил, что власти регионов могут заключать добровольных соглашений с хозяйствующими субъектами о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. «Данная мера также может способствовать снижению темпов роста цен на сливочное масло», — считает ведомство.



Удорожание масла произошло из-за роста себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, повышения цен на упаковку и логистику, сказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Сырье еще в августе показало рост на 10-20% с начала года, логистика — на 30-35%, упаковка — на 10-15%, — привел данные он. — На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования». Не стоит забывать и о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%, добавил Леонов, уточнив, что в оптовом сегменте стоимость сливочного масла находится на уровне 606,4 руб./кг. По его мнению, чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали свою наценку.



Ассоциация компаний розничной торговли ранее сообщала, что в сентябре сливочное масло в торговых сетях подорожало заметнее других продуктов питания, в среднем на 8,4%. При этом объединение обращало внимание, что средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» в крупных торговых сетях в сентябре была на уровне 6,6%.



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