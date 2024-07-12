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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Запасы молочной продукции на складах предприятий снизились на 12%

Однако они все еще превышают средний пятилетний уровень

| Агроинвестор |

Общий уровень запасов готовой молочной продукции стабилизируется после существенного роста в течение 2022-2023 годов
Общий уровень запасов готовой молочной продукции стабилизируется после существенного роста в течение 2022-2023 годов

К концу мая общие запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий снизились на 12%, или 201 тыс. т в молочном эквиваленте (МЭ) по сравнению с показателями за тот же период 2023 года, следует из данных аналитического центра Milknews. Однако запасы все еще превышают средний пятилетний уровень на 11%, или 137 тыс. т МЭ. Аналитики объясняют уменьшение запасов ростом экспорта и увеличением внутреннего спроса. При этом запасы сыров остаются выше уровня 2023 года на 6% (62,7 тыс. т), сливок — на 16% (5,9 тыс. т). Вместе с тем запасы сливочного масла остаются ниже уровня 2023 года на 28% и меньше среднего пятилетнего значения на 26% (сократились на 4,9 тыс. т).

Запасы сухого обезжиренного молока (СОМ) остаются выше среднего пятилетнего значения на 15% (на 1,5 тыс. т), сухого цельного молока (СЦМ) — на 5% (на 0,3 тыс. т), сухой сыворотки — на 20% (на 2,6 тыс. т), сыров — на 41% (на 18,3 тыс. т), сливок — на 72% (на 2,5 тыс. т).

Директор аналитического департамента ») Алексей Воронин сказал «», что общий уровень запасов готовой молочной продукции сейчас стабилизируется после существенного для отрасли роста в течение 2022-2023 годов, результатом которого стал обвал цен на сырое молоко в 2023 году. «Стабилизация запасов под влиянием активизации внутреннего спроса и развития экспортных поставок способствует поддержанию спроса на сырое молоко, частичному восстановлению доходности в сырьевом секторе и повышению финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, что в условиях возросшей себестоимости является крайне важной задачей», — говорит эксперт.

Вместе с тем, обращает на себя внимание разбалансированность динамики запасов по разным категориям продукции: запасы сливочного масла находятся на минимальных отметках, в то время как запасы белковых групп продукции (СОМ, сыворотка) все еще превышают средние пятилетние значения, продолжает Воронин. «В результате разбалансированной остается и конъюнктура внутреннего рынка жиров и белков, поскольку это во многом парные категории продуктов, которые должны развиваться синхронно. Дальнейшее развитие экспорта позволит обеспечить сбалансированное развитие внутреннего молочного рынка и позволит минимизировать дальнейшие сопутствующие риски», — заключил эксперт.

По прогнозу «», по итогам 2024 года экспорт молочной продукции из России может увеличиться на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в мае сообщал гендиректор союза Артем Белов. Он отмечал, что в 2023 году экспорт молочной продукции составил около $0,5 млрд. По его словам, основными потребителями российской молочной продукции среди стран СНГ были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Киргизия, а среди стран дальнего зарубежья — Китай. «В конце прошлого года и начале текущего мы начали поставки в Северную Африку, в частности в Алжир. Алжир стал вторым по объемам импорта после Китая», — говорил Белов ТАСС.

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