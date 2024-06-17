Бразильский инвестор ликвидирует структуру, созданную для производства лактоферрина в России

Региональные власти ведут переговоры с потенциальными российскими партнерами Freepik.com

Нижегородское АО «Молочный лекарь» находится в стадии ликвидации, следует из ЕГРЮЛ. В прошлом году власти региона и компания подписали соглашение о создании с участием инвестора из Бразилии первого в России производства лактоферрина — железосодержащего белка из коровьего молока. Инвестиции в проект должны были составить 120 млрд руб., мощность переработки — 670 тыс. т молока в год.



Владельцем АО «Молочный лекарь» указан зарегистрированный в Бразилии Capital Participacoes E Investimentos (CPEI) под управлением Родриго Векки Мартинса да Куньи. В бразильской прессе информации об этом фонде немного, он упоминается как инвестор финансового и промышленного секторов. В Корпорации развития Нижегородской области «Коммерсанту», сказали, что ликвидация юрлица связана с пересмотром подходов к реализации проекта. Там пояснили, что из-за «высокой технологичности и инвестиционной емкости проекта» сейчас уточняются его технические и финансовые возможности и ведутся переговоры с потенциальными российскими партнерами.



Источник издания, знакомый с ситуацией, говорит, что бразильская сторона запрашивала у нижегородских властей финансовое участие региона в проекте, а также несколько тысяч гектаров сельхозугодий для полного цикла производств — от кормовой базы до строительства ферм и завода. «Но это трудновыполнимая задача», — отметил он. Ранее чиновники региона заявляли, что весь проект планируется реализовать на 400 га. В то же время за год инвестор так и не начал делать вложения, вероятно поняв, что при исходных параметрах «амбициозный план малореализуем».



Лактоферрин — это белок, обладающий широкими свойствами, но прежде всего он повышает иммунитет и улучшает усвояемость железа, ранее говорил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. «Это последнее ноу-хау молочной промышленности. На сегодняшний момент даже не все R&D по нему завершены. В мировом масштабе сейчас бум на два продукта — лактоферрин и лактопероксидазу, которые широко применяются в детском и спортивном питании, функциональных продуктах, косметике и др. Особенно возрос интерес к ним после пандемии COVID-19», — объяснял Груздев. По его словам, Россия вряд ли импортирует лактоферрин в чистом виде — слишком мало в стране развитых сфер для его применения.



Проект «Молочный лекарь» столкнулся с рядом сложностей, включая санкции и политическую нестабильность, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, иностранные компании оценивают риски ведения бизнеса в России как высокие из-за неопределенности будущих ограничений и изменений в законодательстве. «Экономическая нестабильность, колебания валютного курса, инфляция и высокая волатильность рынков также затрудняют финансовое планирование и реализацию крупных проектов. Бюрократические барьеры могут существенно замедлить процесс и увеличить затраты, что делает проект менее привлекательным для зарубежных инвесторов», — прокомментировал «Агроинвестору» Кабаков.



Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина также считает, что бразильский фонд уходит под давлением санкционных рисков. Однако, продолжает она, сложившаяся ситуация дает четкий сигнал инвесторам о большом потенциале подобных проектов в России. «Сейчас экономика АПК начинает сталкиваться с ограничениями экстенсивного роста, когда простое наращивание объемов выпуска продукции упирается в предел конечного спроса, а многие зарубежные рынки сбыта для нас закрываются. Как следствие, сельхозпроизводители вынуждены перестраивать производство в сторону более глубокой переработки сырья, чтобы обеспечить себе возможность выхода на новые рынки», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина. По ее мнению, история с бразильским проектом может стать стимулом к развитию внутренних инноваций и переходу к более глубокой переработке сельхозпродукции.



В то же время, по мнению Кабакова, хотя проект завода в Нижегородской области столкнулся с трудностями из-за выхода бразильского инвестора, его реализация все еще возможна с привлечением российских инвесторов. Он считает, что поддержка со стороны государства, интерес профильных российских компаний и развитие внутреннего рынка могут стать ключевыми факторами, способствующими успешной реализации проекта. Важно также учитывать возможные бюрократические и инфраструктурные вызовы, которые могут потребовать дополнительных усилий и ресурсов для их преодоления.



Ряд российских компаний из молочной отрасли параллельно прорабатывают подобные проекты, поэтому сложно предположить, кто из стратегических инвесторов может стать потенциальным партнером настолько масштабного производства в Нижегородской области, считает Груздев. «Поскольку инвестор у "Молочного лекаря" был иностранным, логика выбора региона и профиля завода для реализации вертикально-интегрированного проекта была понятна. Для российских компаний, владеющим сырьем, проще строить завод рядом со своей сырьевой базой», — добавляет он. В то же время, по словам Груздева, вряд ли в этот проект, учитывая его масштабы, может без партнеров пойти непрофильный игрок.



Алексей Груздев, гендиректор Streda Consulting В России есть потребность и возможность строить большие перерабатывающие заводы-миллионники, особенно это касается профицитных с точки зрения молока регионов — Поволжье, Сибирь. Рано или поздно такие проекты появятся, но это в любом случае будет экспортноориентированный завод, и 90-95% продукции пойдет на внешние рынки. Эти продукты востребованы во всем мире, но для нас сейчас наиболее перспективны рынки Азии, Персидского залива и Африки. С точки зрения цен на сырье у нас сейчас высокая конкурентоспособность.

В прошлом году «Агроинвестор» писал, что запустить производство лактоферрина также планирует индийская «Нэк Дейри Прайват Лимитед». Молокоперерабатывающий комплекс стоимостью 3,5 млрд руб. должен расположиться в Рязанской области, его мощность переработки на начальном этапе — 100 т молока в сутки. Проект планировалось реализовать в два этапа: работы над первой очередью должны были начаться в 2023 году и завершиться в 2025-м, над второй — в 2026—2027 годах, сообщалось на инвестиционном портале Рязанской области.



Последняя информация о ходе работ была в СМИ в октябре 2023-го — проект вышел в предынвестиционную фазу. «Специалисты Корпорации развития Рязанской области с начала сопровождения проекта подобрали инвестору из Индии подходящий вариант с площадкой для размещения будущего молокоперерабатывающего комплекса. Кроме того, проведена работа по уточнению технических возможностей подключения и площадей застройки», — писали «Аргументы и Факты».



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