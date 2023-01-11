Бразильские инвесторы хотят запустить в Нижегородской области производство лактоферрина

Проект должен быть ориентирован на экспорт С. Портер

Бразильские инвесторы заявили о намерении реализовать в Нижегородской области масштабный проект по производству лактоферрина. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, выступая в прямом эфире Центра управления регионом во «ВКонтакте». По его словам, заявленный объем инвестиций в строительство комплекса составляет $1 млрд.



Ищенко не стал раскрывать инвестора, отметив, что в начале 2023 года состоится встреча с губернатором региона, где планируется подписать соглашение о реализации проекта, если планы подтвердятся. Сейчас правительство Нижегородской области взаимодействуют по данному вопросу с Россельхозбанком и Сбербанком, уточнил Ищенко.



По его словам, это будет крупнейший по своим масштабам проект в России. Он отметил, что большая территория, приобретенная под проект, уйдет под растениеводство, а на площади в 400 га будет возведен крупный перерабатывающий комплекс. «Не хочу забегать вперед, но даже если реализуется треть проекта — это будет прорыв», — отметил Ищенко.



Лактоферрин — железосодержащий полифункциональный белок естественного происхождения, получаемый из коровьего молока. Он защищает от вирусов и грибков, поддерживает иммунитет и в качестве пробиотика способствует росту полезной кишечной флоры. Его применяют при производстве биоактивных добавок, спортивного питания, косметики и средств гигиены.

Если этот проект действительно будет реализован, и инвестиции составят $1 млрд, он будет уникальным для России, считает гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его оценке, эти мощности позволят производить и перерабатывать около 250-300 тыс. т молока. Из сопоставимых по объемам проектов он привел в пример «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ГК «ЭкоНива», проекты «Молвеста» или «АгроПромкомплектации». «Если говорить о рынке лактоферрина, то он достаточно небольшой. Объем мирового рынка лактоферрина оценивался по итогам 2021 года в $200 млн. Однако этот сегмент имеет высокий потенциал. Средние темпы роста категории могут составить до 8-10% ежегодно, и к 2027 году рынок может достигнуть $0,5 млрд», — сказал Белов «Агроинвестору».



Он отметил важность того, что внутри страны потребление лактоферрина находится на низком уровне, и проект должен быть изначально экспортоориентированным. В мире крупнейшим производителем является Friesland Campina, которая недавно запустила мощный завод по выпуску лактоферрина. В России также строятся новые мощности по производству лактоферрина в ЮФО.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев считает, что проект вполне может быть реализован. По его словам, санкции со стороны запада немного притормозили иностранные инвестиции в России. При этом инвестиционная привлекательность отрасли сохранилась, серьезного сокращения вложений в 2022 году не произошло, крупные проекты не приостановились, но растянулись по срокам. В 2023 году, по его словам, будет перестройка баланса рынка и изменение покупательской способности.



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