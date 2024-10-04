Россия возвращает экспортные позиции на рынке сахара

Производство сахара может составить чуть более 6 млн тонн В. Волков

После отмены запрета на экспорт сахара, действовавший до конца августа, Россия активно возвращается на рынки других стран. Кроме государств ЕАЭС и Абхазии, начались поставки в Таджикистан, Туркмению, Азербайджан, рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Он прогнозирует, что в этом сезоне мы можем вернуться на все наши традиционные рынки, а это около 18 стран. Российская свеклосахарная отрасль с 2016 года стала нетто-экспортером, однако пока наша страна не реализовывает в полной мере свой потенциал на международных рынках сахара, обратил внимание Иванов.



По прогнозу ИКАР, производство сахара в этом сезоне может составить чуть более 6 млн т, отгрузки на внешние рынки пока оцениваются в 600 тыс. т, но накопленные за предыдущие три сезона запасы позволяют выйти на более высокий показатель — около 1 млн т, отметил Иванов. В пересчете на рубли мировые цены на сахар в Краснодарском крае с февраля 2023 года стабильные — это, по словам эксперта, не свойственно рынку сахара, так как он всегда был очень волатильным. При этом в сентябре мировые цены на сахар росли, что дает дополнительные экспортные возможности России.



Индекс цен ФАО (средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп) на сахар в сентябре составил в среднем 125,7 пункта, что на 11,9 пункта (10,4%) выше по сравнению с августом, но на 37 пунктов (22,7%) ниже, чем годом ранее. Сентябрьский рост был вызван опасениями по поводу сокращения предложения на мировом рынке в сезоне-2024/25. Основным фактором роста мировых цен стало ухудшение видов на урожай в Бразилии из-за продолжительной засушливой погоды и пожаров, которые в конце августа повредили поля сахарного тростника. Общему росту мировых цен на сахар также способствовали опасения по поводу того, что решение правительства Индии снять ограничения на использование сахарного тростника для производства этанола может повлиять на объемы вывоза сахара из страны.

С сезона-2018/19 наблюдается слегка дефицитный баланс мирового рынка сахара, особенно дефицитен он с начала сезона-2024/25. «В предыдущем сезоне Эль-Ниньо сильно подсушило производство в Бразилии и в Азии, в последние годы здорово сократился экспорт из Таиланда, Индии, Пакистана, Австралии», — уточнил Иванов. Доля Бразилии в экспорте сахара-сырца в этом сезоне приближается к 80%. «Маленький регион Сантос на юге Бразилии обеспечивает 80% мировой торговли сахаром. То есть риски колоссальные», — подчеркнул эксперт.



«Очень показательна эволюция рынка сахара в России, которая еще в 1990-е импортировала сахар-сырец. Но, начиная с конца 1990-х, наша страна инвестировала в свеклосахарный комплекс, наращивала производство. Продуктивность свеклосахарной отрасли за 20 лет выросла в пять раз, а длительность работы перерабатывающих заводов увеличилась с двух месяцев работы в год до семи. В итоге мы вышли на седьмое место в мире по экспорту сахара в сезоне-2019/20, отгрузив 1,5 млн т», — рассказал Иванов.

