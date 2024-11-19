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«Чишминский сахарный завод» начал экспорт жома в Узбекистан

Объемы отгрузок планируется увеличить до тысячи тонн в месяц

| Агроинвестор |

Свекловичный жом в основном используется в кормлении КРС
Свекловичный жом в основном используется в кормлении КРС

«Чишминский сахарный завод» одним из первых среди российских производителей начал поставки гранулированного свекловичного жома в Узбекистан. На местном рынке предприятие начало сотрудничать со стратегическим партнером и в ноябре поставило первую партию весом 20 т. Постепенно планируется увеличить объемы отгрузок в страну до 1 тыс. т в месяц, сообщила компания.

«Рынок свекловичного жома Узбекистана только формируется. При этом животноводство в республике активно развивается и потребность в кормах растет, — отметила коммерческий директор «Чишминского сахарного завода» Ирина Маркеева. — Свекловичный гранулированный жом — это востребованная натуральная кормовая добавка, ее эффективность уже доказана на практике. И мы готовы обеспечить спрос животноводов».

Свекловичный жом в основном используется в кормлении КРС, по предварительным данным Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан, по состоянию на 1 июля 2024 года поголовье коров в сельхозорганизациях страны составляло 84,2 тыс. — на 15,5% больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «», что в последние 25 лет поставки свекловичного жома из России в Узбекистан были незначительными. Вряд ли отгрузки существенно вырастут и сейчас, но определенная ниша на этом рынке есть, добавил он.

«Чишминский сахарный завод» в последние годы увеличил мощности по выпуску гранулированного свекловичного жома, установив передовое оборудование. Ранее завод поставлял жом в страны Европы, а в последние два года наращивает отгрузки на рынки Китая и Казахстана. Также предприятие, по собственным данным, входит в топ-3 экспортеров сахара. 

Гендиректор «Чишминского сахарного завода» Юрий Баримбойм ранее в интервью «» рассказывал, что по итогам 2023 года объем экспорта сахара в компании составил более 80% от объема производства. Выручка от внешнеторговой деятельности в прошлом году выросла в 3,6 раза к уровню 2022-го и составила 4,4 млрд руб.

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