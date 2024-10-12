«Чишминский сахарный завод» вложил в модернизацию 3,7 млрд рублей

«Чишминский сахарный завод»

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай сахарной свеклы в стране составит 42 млн т против 53,1 млн т в 2023-м, согласно Росстату. По данным Союзроссахара на 7 октября, средняя урожайность была на 20,7% ниже, чем годом ранее, при этом сахаристость свеклы в ряде регионов на 1-3% превышала показатели прошлого года и достигала 18-20%. Переработку агрокультуры ведут 64 предприятия, в том числе «Чишминский сахарный завод» - один из двух сахарных заводов Башкирии. О том, как начался сезон для компании и о планах развития бизнеса «Агроинвестору» рассказал гендиректор «Чишминского сахарного завода» Юрий Баримбойм.



— В этом году в ряде регионов урожайность сахарной свеклы существенно ниже прошлогодней, но при этом сахаристость выше. Как у вас обстоят дела с качеством сырья?



— У нас в регионе ситуация противоположная. В августе среднее количество осадков в Башкортостане более чем в три раза превысило норму. С учетом теплого лета урожайность сахарной свеклы у нас почти в полтора раза выше прошлогодней, но содержание сахара в свекле на 1,5-2% ниже. Общий урожай сахарной свеклы в регионе ожидается около 2,4 млн т. Это рекорд и одновременно вызов для нас. Мы поставили себе планку — увеличить объем переработки на 25% к уровню прошлого года, то есть мы должны переработать 1 млн т сахарной свеклы, а то и больше.



— Какой объем сахарной свеклы для переработки производится внутри группы компаний, какую долю закупаете в других хозяйствах?



— Основная часть сырья у нас своя, это от 60% до 90% в зависимости от сезона. Остальной объем перерабатываем по давальческой схеме, работаем в основном с местными хозяйствами. Площади под сахарную свеклу в нашем агродивизионе увеличиваются из года в год, начиная как минимум с 2017 года, то есть после того, как начали наращивать мощности завода. В 2024 году площадь сева составила 19,5 тыс. га против 15,8 тыс. га в 2023 году и 12 тыс. га в 2017-м. Средняя урожайность корнеплода в этом году достигла рекордного для нас показателя — более 40 т/га в зачетном весе. Для сравнения, в 2023 году урожайность составляла 30 т/га, а в 2022 году — 31 т/га. Предыдущий самый высокий показатель был четыре года назад — 39 т/га.







— И.о. вице-премьера — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов недавно сообщил, что из-за рекордного урожая сахарной свеклы в республике два действующих в регионе сахарных завода, скорее всего, будут работать до апреля. Какова производственная мощность Чишминского завода? Действительно ли предприятие готово работать до апреля?



— Исходя из объемов, действительно, может придется и апрель захватить. Но нужно учитывать, что чем дольше свекла хранится, тем хуже ее показатели: она жухнет, гниет, теряет сахар. Поэтому мы со старта сезона стараемся идти на пределе технических возможностей, чтобы успеть переработать больше сырья в оптимальные сроки.



— Пришлось ли сделать какие-то дополнительные инвестиции, чтобы технически иметь возможность продлить сезон переработки?



— В этом году мы как раз завершили цикл модернизации, который начали еще в 2017 году. Мы ее проводили в несколько этапов. Заменили все устаревшие линии на высокопроизводительное оборудование и, можно сказать, внедрили лучшие мировые практики сахарного производства. Сейчас производство автоматизировано, это позволяет лучше контролировать все процессы — от входа сырья до реализации продукции. Последние основные работы по модернизации в этом году — это восстановление и модернизация радиального отстойника и модернизация моечного отделения с установкой нового оборудования.



В целом с 2017 года в модернизацию вложено 3,7 млрд руб., начиная с 2021 года, когда мощность была увеличена с 4 тыс. т до 6 тыс. т, — 2,6 млрд руб. Это и собственные деньги компании, и заемные средства, на которые приходится 1,2 млрд руб., то есть треть вложений.



— Как правило, когда начинаете и заканчиваете сезон переработки и какой объем продукции выпускаете за это время?



— Запустили переработку в сентябре, когда началась активная стадия уборки. Обычно стартуем с переработкой к началу месяца. В этом году сезон уборки пришлось сдвинуть из-за дождей и переувлажнения почвы.



— Какая в итоге сейчас мощность завода?



— Примерно 6 тыс. т сырья в сутки. За семь лет мы увеличили объемы переработки свеклы и выработки сахара более чем вдвое, а объем производства сухого гранулированного жома — в четыре раза.



— Занимаетесь ли экспортом? Если да, то какие это объемы поставляете за рубеж?



— За последние три-четыре года «Чишминский сахарный завод» вошел в тройку крупнейших российских поставщиков сахара на мировой рынок, активно участвуя в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК». По итогам 2023 года объем экспорта сахара составил более 80% от объема производства. Кроме того, экспортируем значительную долю жома.



— А в денежном выражении каковы объемы экспорта?



— Выручка от внешнеторговой деятельности в прошлом году выросла в 3,6 раза к предыдущему году и составила 4,4 млрд руб.



— В какие страны отгружаете продукцию? Какие зарубежные рынки считаете наиболее перспективными и почему?



— Поставляем продукцию в девять стран, в основном ближнего зарубежья: Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Из стран дальнего зарубежья — это Китай, Монголия, Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты. Китай — основной рынок сбыта свекловичного жома. Ищем новые направления экспорта выпускаемой продукции.



Мы стараемся балансировать между обеспечением внутреннего рынка и экспортными поставками. В плане внешней торговли по возможности диверсифицируем каналы, ищем новые направления для экспорта. Понятно, что с точки зрения емкости крупнейший рынок — это Китай и страны Ближнего Востока. Но при этом мы выстраиваем долгосрочное партнерство с нашими ближайшими соседями.



На внутреннем рынке в основном работаем с крупными оптовыми покупателями: производителям кондитерских изделий, продуктов питания, напитков. Есть контракты с торговыми сетями, в первую очередь с нашими башкирскими.



— Как сильно отразились на вас логистические проблемы, которые в последние годы есть и на мировом, и на российском рынке?



— Два года назад были довольно серьезные проблемы с экспортной логистикой, но мы довольно оперативно смогли переориентироваться, в том числе больше грузим через Дальний Восток. Есть проблемы и сейчас. По сути, сложился рынок перевозчика — вагонов периодически не хватает, даже несмотря на то, что работаем с разными компаниями-перевозчиками.







— Как модернизация предприятия повлияла на ассортимент, качество продукции?



— Ассортимент не изменился, но аналитика за последние два года говорит о том, что качество сахара выросло, в том числе с точки зрения влажности и цветности. Кроме того, в связи с модернизацией у нас улучшился такой показатель, как чистота раствора. Это означает, что сахар растворяется с минимально возможным осадком. Наш сахар стал проходить по качеству у производителей прозрачных напитков.



— Как оцениваете текущую рыночную конъюнктуру на рынке сахара?



— Рынок сахара в России — один из самых контролируемых, поскольку сахар входит в список социально значимых продуктов, цены на которые находятся в поле особого внимания правительства. Это во многом определяет правила работы участников рынка. Например, с мая по конец августа этого года действовал запрет на экспорт сахара.



В то же время сахар — биржевой товар. И это формирует прозрачные, но волатильные цены. На ценообразование влияет и мировая конъюнктура, так как Россия и экспортирует, и импортирует сахар, и курс доллара, и внутренние факторы — объемы производства и его себестоимость. В последние годы в России наблюдается перепроизводство сахара, в том числе в этом году как минимум 400 тыс. т надо вывозить.



— Какие у вас планы по инвестициям и развитию производства на ближайшие сезон-два? Что будет способствовать их реализации, что может сдерживать?



— Задача этого сезона — выйти на максимально возможные технологически мощности, потом будем смотреть, что делать. Если в целом будет курс на увеличение производства сахара и сахарной свеклы, конечно, дальше наращивать мощности.



Мы также понимаем, что экспорт — наш крупный канал сбыта — в любой момент может быть ограничен. Поэтому стратегия до 2030 года, которую мы разрабатываем, предусматривает производство сахара чуть другого вида — категории ТС1, или Экстра, и расширение поставок в сегменте B2B на российском рынке.



— Участники рынка говорят, что к началу сезона на многих предприятиях скопились рекордные запасы мелассы: весь прошлый сезон ее невозможно было продать, поскольку некоторые крупные потребители отказались от ее использования. Насколько для вас актуальна эта проблема?



— Сбыт мелассы сегодня, действительно, проблематичен. Причина одна — ее много в целом по заводам в стране. И хотя и потребителей много, все равно предложение превышает спрос. Сейчас обсуждаем разные варианты стратегии развития завода, в том числе переработку с выводом сиропа на хранение и дешугаризации мелассы.



— Как у вас обстоят дела с кадрами — насколько предприятию близка актуальная для всего АПК проблема их дефицита? Как решаете возникающие сложности с наличием персонала?



— На заводе в период ремонта работает от 380 до 400 человек, а в сезон производства — до 550 человек. Сложности с персоналом есть — штат укомплектован только на 85%. Чтобы привлекать и удерживать работников, мы предлагаем и конкурентную заработную плату, и хороший соцпакет. Но сейчас этого недостаточно — на рынке нет специалистов. Поэтому мы начинаем больше работать с молодежью: искать будущих сотрудников, уже начиная со старшей школы, и помогать им на протяжении всего пути профессионального обучения — и финансово, и экспертизой, и приглашая на практику. Все более плотно сотрудничаем с образовательными учреждениями региона — с Башкирским государственным аграрным университетом и сельскохозяйственными колледжами. К тому же у нас на производстве действуют программы обучения, повышения квалификации для действующих сотрудников.



Но конкуренция АПК с другими отраслями растет, поэтому все общеотраслевые задачи актуальны и для нас — надо повышать престиж профессий, улучшать уровень жизни на селе, строить дороги. Мы участвуем в федеральных и региональных программах по развитию сельских территорий, сами строим дома для сотрудников. И эту работу будем усиливать.



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