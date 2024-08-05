Свекла потеряет в доходности. Рентабельность агрокультуры может снизиться из-за возросших затрат, сокращения урожайности и невысоких цен

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Многие сельхозпроизводители ожидают уменьшения производства сахарной свеклы в этом году относительно прошлого. Погода в регионах выращивания агрокультуры не способствовала ее развитию как на самых ранних, так и на более поздних сроках. Тем не менее без сахара Россия не останется — эксперты прогнозируют его производство не менее чем в 6 млн т, при годовом потреблении в 5,6 млн т. Несмотря на сокращение показателей, стоимость сахара, как и свеклы, вряд ли сильно повысится. На рынок будут давить излишние запасы, сформировавшиеся в результате ограничения экспорта. В результате аграрии могут заработать на сладком корнеплоде меньше, чем привыкли в последние несколько лет

Общая посевная площадь сахарной свеклы в текущем году составила, по предварительной оценке, 1134,5 тыс. га. Это на 6,2% больше, чем планировал Минсельхоз, и на 6,8% больше прошлогоднего результата, информирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Значительнее всего по сравнению с 2023-м посевы сладкой агрокультуры расширили аграрии Центра — на 8,4%, или на 52,7 тыс. га. На Юге площади свеклы под урожай 2024-го выросли на 1,8%, или на 4,7 тыс. га, в Поволжье — на 9,6%, или на 14,5 тыс. га, в Сибири — на 2,2%, или на 500 га.

Пересевы из-за заморозков