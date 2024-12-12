ИКАР отмечает проблемы с реализацией сахара на экспорт

Экспортный потенциал сахара в этом сезоне превышает 1 млн тонн М. Стулов

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сахара в этом сезоне составит около 6,2 млн т. Такого объема достаточно для покрытия внутренних потребностей в 5,6-5,8 млн т, рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024». При этом он оценивает показатель внутреннего потребления в 5,6 млн т, отмечая признаки снижения прямого потребления сахара. По данным Союзроссахара, российские сахарные заводы к 9 декабря произвели 5,08 млн т сахара, что на 1,5% меньше аналогичного периода прошлого года (5,16 млн т).



«Как всегда встает вопрос: куда и как экспортировать. Здесь ситуация совсем не такая, как с зерном и масличными. В очередь за нашим сахаром никто не становится, и очень большие проблемы с реализацией», — отметил Рылько. Также, по его словам, сложная ситуация и с другой продукцией свеклосахарного комплекса (жомом и мелассой): порой производители сами платили за ее вывоз.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что в сезон-2024/25 Россия вошла с излишками сахара: по данным Росстата, его запасы только на заводах на конец июля 2024-го составили почти 0,5 млн т, а с учетом того, что потребление сахара в стране составляет порядка 5,8 млн т, плюс, около 250 тыс. т завозится из Беларуси, экспортный потенциал превышает 1 млн т. «Экспорт за сезон мы пока оцениваем в 0,77 млн т. Отгружать сахар, вероятно, в этом сезоне будут больше из Центра, а не с Юга нашим традиционным покупателям — странам Азии, — думает Иванов. — При этом у наших соседей производство свекловичного сахара в этом году ожидается хорошим (Беларусь и Азербайджан), а где-то, например в Казахстане и Киргизии — рекордным за последние 10-15 лет. А значит, экспортировать его будет сложнее, чем в прошлом сезоне».



При этом, по оценкам центра «Агроэкспорт», за январь-ноябрь 2024 года экспорт свекловичного жома (с учетом мелассированного) превысил 1,4 млн т (в том числе, 647 тыс. т мелассированного), что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 стран-импортеров входят Китай (29%), Латвия (20%) и Турция (19%). По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем вывоза свекловичного жома может достигнуть 1,6 млн т. Иванов тогда говорил, что до недавнего времени основной объем российского жома продавался в Евросоюз, но этот покупатель планомерно «рубит» закупки любых товаров из России, включая жом. В итоге отрасль уже третий сезон энергично ищет альтернативные рынки сбыта, например, широко освоено производство не только обычного гранулированного жома, но и мелассированного, однако развивать новые направления непросто. Увеличение вывоза жома за счет Китая Иванов объяснял тем, что из КНР много разнообразного импорта идет в Россию контейнерами, которые после выгрузки продукции нужно везти обратно, а экспортных грузов ранее было недостаточно.



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