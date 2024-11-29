«Деметра-Холдинг» начал торговать сахаром-сырцом

Компания диверсифицирует поставки продукции Flickr.com

«Деметра-Холдинг» в этом сезоне начал торговать свекловичным сахаром-сырцом: было закуплено и отгружено в Узбекистан 81,5 тыс. т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора холдинга Алексея Грибанова. «Вместе с традиционными для нас культурами, такими как пшеница, ячмень и кукуруза, мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами», — отметил он.



Как ранее писал «Агроинвестор», в октябре холдинг вышел на рынок подсолнечника. Источник в компании тогда рассказывал, что на протяжении нескольких последних сезонов «Деметра-Холдинг» развивает экспертизу не только в закупке сельхозкультур для экспортных поставок, но и для обеспечения потребителей на внутреннем рынке. «Кроме традиционных для нас культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами», — говорил он. Компания долгое время работает на агрорынке и ощущает потребность сельхозпроизводителей продавать урожай «в одно окно», поэтому в этом сезоне холдинг решил расширить линейку закупаемой продукции и в том числе приобрел подсолнечник.



«Мы диверсифицируем поставки не только зерновых грузов, но и продуктов переработки, помогаем нашим сельхозпроизводителям, — сказал Грибанов «Интерфаксу». — Сельхозпроизводители находятся в непростом положении с точки зрения стоимости денег, мы стараемся находить точки сотрудничества, в том числе и для авансирования урожая даже при существующей ключевой ставке».



«Деметра-Холдинг» - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы: Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Атлант», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также холдинг владеет 100% акций зернового трейдера «Деметра Трейдинг» и элеваторами в разных регионах.



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