В России завершается уборка сахарной свеклы

Валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне около 44,9 млн тонн Pixabay

На 15 ноября урожай сахарной свеклы был убран с 96,4% площадей. Урожайность агрокультуры выше прошлогодней лишь в регионах Поволжья кроме Мордовии и Нижнего Новгорода, и на Алтае, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Хотя дигестия в последнем чуть ниже, чем годом ранее, поэтому и производство сахара пока мы ожидаем меньше, чем в предыдущем сезоне, однако с учетом того, что переработка в регионе может длиться до февраля, а может и до начала марта — пока там еще не переработана и половина урожая», — уточняет Иванов.



Он добавляет, что Алтай традиционно завершил уборку свеклы первым — уже к 15 октября. «Также отмечу, что этот регион в последние годы демонстрирует уникальные показатели. Если до этого он был заметно хуже по сбору сахара с гектара, чем три других макрорегиона — производители сахара, то в 2024/25 показатель тут выше всех второй раз в истории (предыдущий раз — в 2020/21). Предположу, что причины в совершенствовании агротехнологий производителями сахарной свеклы и изменении климата: в регионе становится более тепло и влажно», — говорит Иванов.



К 29 октября закончили убирать сахарную свеклу в Оренбургской области, к 1 ноября — в Мордовии, к 12 ноября — в Татарстане, Чувашии, Орловской и Рязанской областях, перечисляет Иванов. В ИКАР ожидают, что урожай сахарной свеклы в России будет на уровне около 44,9 млн т против 53,1 млн т годом ранее.



По данным на 11 ноября в России было выработано 3,975 млн т сахара против 3,963 млн т на ту же дату годом ранее, работали 55 из запущенных 65 заводов. «Под вопросом работа двух предприятий — “Дмитротарановского сахарного завода” в Белгородской области и “Промсахар” в Рыльском районе Курской области — возможно, их пустят с опозданием», — допускает Иванов.



К 15 ноября производство сахара на Юге составило более 1,14 млн т — к этому времени 12 из 16 заводов в макрорегионе завершили переработку сахарной свеклы. «Юг завершает переработку непривычно рано и, по нашим подсчетам, произведет около 1,19 млн т сахара — на 20,3% меньше, чем сезоном ранее. За последние 10 сезонов макрорегион производил сахара меньше, чем в сезоне-2024/25 лишь один раз — в 2020/21 сельхозгоду», — напоминает Иванов.



Снижение производства ожидается и в Центре. В этом макрорегионе показатель в сезоне-2024/25 упадет на 15% по сравнению с прошлогодним — до 3,86 млн т против 4,56 млн т соответственно с учетом переработки сиропа и мелассы. Производство сахара на Алтае в текущем сезоне тоже будет меньше, чем в прошлом сельхозгоду — снижение составит 4,2%, до 139 тыс. т против 145 тыс. т соответственно. В то же время в Поволжье в этом сезоне сахара произведут на 27,8% больше, чем в прошлом — 928 тыс. т против 726 тыс. т. Всего в этом году, по прогнозам ИКАР, производство сахара составит чуть более 6,1 млн т против более 6,9 млн т годом ранее.



Что касается цен на сахар, то дно сезона, считает эксперт, было пройдено 5 сентября. «После этого было две небольшие волны их повышения в опте, и далее они снова стали медленно идти вниз», — говорит он. Однако, добавляет Иванов, с ноября-января до июля в рамках сезонности цены на сахар в опте обычно растут. «Полагаю, что оптовых цен на сахар ниже, чем в начале сентября в этом сезоне мы не увидим. Во-первых, из-за снижения производства сахара, во-вторых, из-за увеличения издержек производителей: растут железнодорожные тарифы (с 1 декабря) и другие составляющие структуры себестоимости свеклы и сахара», — поясняет он, добавляя, что особенность этого сезона в том, что из-за низкого урожая на Юге оптовые цены на сахар в макрорегионе заметно выше, чем в Центре — такое бывает редко.



Также Иванов обращает внимание, что в сезон-2024/25 мы вошли с лишним сахаром: по данным Росстата, его запасы только на сахарных заводах на конец июля 2024-го составили почти 0,5 млн т, а с учетом того, что потребление сахара в стране составляет порядка 5,8 млн т, плюс, около 250 тыс. т завозится из Беларуси, экспортный потенциал превышает 1 млн т. «Фактический экспорт за сезон мы пока оцениваем в 0,67 млн т. Отгружать сахар, вероятно, в этом сезоне будут больше из Центра, а не с Юга нашим традиционным покупателям — странам Азии, — думает Иванов. — При этом у наших соседей производство свекловичного сахара в этом году ожидается хорошим (Беларусь и Азербайджан), а где-то, например в Казахстане и Киргизии — рекордным за последние 10-15 лет. А значит, экспортировать его будет сложнее, чем в прошлом сезоне».



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