Импорт семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран могут запретить

Производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года Pixabay

Россия может ввести запрет на импорт семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, установив нулевую квоту, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минсельхозу. Действующая квота на ввоз оказалась невыбранной, кроме того, отечественные семена этих культур показали достойные результаты урожайности. При этом введение запрета не коснется высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы, по ним объемы квот планируется сохранить на уровне 2024 года, пишет издание. По предварительным оценкам, производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года.



В Национальном семенном альянсе (HCA) поддерживают инициативу. «Мы посчитали запасы и уверены, что у нас в стране семян этих культур достаточно, — сказал «Агроинвестору» председатель Совета HCA Игорь Лобач. — При потребности рынка в семенах подсолнечника в 44 тыс. т на территории России у нас в общей сложности семян отечественной и иностранной селекции порядка 50 тыс. т, то есть 6 тыс. т профицита, в том числе у нас достаточно и гибридных семян высокоолеинового подсолнечника». По данным организации, при потребности рынка в 600 т семян высокоолеинового подсолнечника у нас есть 670 т таких семян.



Что касается кукурузы, то при потребности наших сельхозпроизводителей в 80 тыс. т семян мы имеем около 90 тыс. т, однако, уточняет Лобач, речь не о восковидной кукурузе. «Семена восковидной кукурузы нам нужно импортировать в объеме примерно 500 т. Но вопрос в том, что из тех гибридов, которые зарегистрированы в нашем реестре, в Европе их всего около 200 т. Своих семян восковидной кукурузы у нас порядка 115 т», — привел данные он.



В России достаточно семян подсолнечника, чтобы обеспечить посевную кампанию 2025 года: по данным на октябрь, общие запасы составили 50,7 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор селекционно-семеноводческой компании Ruseed Александр Винник. «Кроме того, прогнозируемый объем производства отечественных гибридов составляет 24,4 тыс. т, — добавляет он. — Это покрывает более половины потребности. Таким образом, мы не только обеспечим спрос, но и сформируем профицит, что гарантирует стабильность поставок».



В этом году во многих хозяйствах наши гибриды показали урожайность выше иностранных аналогов и выше средней по регионам, говорит Винник. Например, в Ульяновской области гибрид «Сурус» достиг урожайности 40 ц/га — в 2,4 раза выше среднего значения по региону (17 ц/га), в Воронежской области гибрид «Фогор» показал урожайность 28,6 ц/га, что на 32% выше среднего показателя по региону (21,7 ц/га), перечисляет он. «Введение квоты — важная мера поддержки и возможность наращивать внутреннее производство и создание новых гибридов. Это критически важно для обеспечения продовольственной безопасности страны», — подчеркивает Винник.



Минсельхоз планирует поступательно сокращать объем разрешенного импорта семян основных сельхозкультур по мере увеличения собственного производства. «Российские аграрии все больше используют именно отечественные селекционные достижения, доля рынка которых активно растет. В частности, в этом году отмечается значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу, картофелю, кукурузе, сахарной свекле, по которым ранее наблюдалась высокая зависимость от импорта из недружественных стран, — отмечает ведомство. — В дальнейшем, по мере увеличения собственного производства, планируется поступательно сокращать объем разрешенного импорта семян основных сельхозкультур».



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