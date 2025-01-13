В сезоне-2024/25 Россия сохранит статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы wikimedia.org

Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на 1 млн т, до 46 млн т (без учета Крыма и новых регионов). В декабрьском обзоре прогноз также был уменьшен на 1 млн т. Прогноз вывоза ближайшего конкурента — стран ЕС — не изменился и составляет 29 млн т. Оценка экспорта фуражного зерна из России незначительно повышена: с 6,2 млн т до 6,23 млн т.



«Крупнейший мировой экспортер пшеницы недавно объявил, что его квота на экспорт зерна во второй половине 2024/25 года будет самой низкой за последние пять лет, — говорится в обзоре американского агроведомства. — Экспортная квота будет установлена на уровне 10,6 млн т с 15 февраля по 30 июня 2025 года и приведет к серьезному снижению темпов экспорта пшеницы из России».



Урожай пшеницы в России в 2024 году оценивается в 81,5 млн т (82,4 млн т, согласно Росстату, без учета новых регионов), что на 10 млн т меньше, чем в 2023-м, отмечают американские аналитики. Россия также вступила в сезон с меньшими начальными запасами, чем в 2023/24-м, сравнивают они. Тем не менее, в первой половине маркетингового года Россия поставила на внешние рынки рекордные 29,4 млн т пшеницы, обновив максимум предыдущего сезона (27,7 млн т), приводит Минсельхоз США данные «Русагротранса». «Несмотря на ограничения на импорт со стороны основных торговых партнеров — Казахстана, Пакистана и Турции, российские экспортеры воспользовались ограниченными поставками со стороны своего конкурента, Европейского союза, для расширения отгрузок на другие рынки», — отмечает американское агроведомство.



При этом на фоне высоких темпов экспорта запасы пшеницы к 1 декабря сократились на 25%. Для поддержания внутренних поставок и сдерживания роста цен российское правительство применяет квоту на вывоз во второй половине сезона, а также плавающую экспортную пошлину, напоминает Минсельхоз США. В этом году квота «чрезвычайно низкая» по сравнению с объемом производства, считают американские аналитики. «Введение квоты приведет к замедлению российского экспорта начиная с февраля, — считает американское агроведомство. — Крупные импортеры — Египет, Турция, Бангладеш, Алжир и Саудовская Аравия — должны обратиться к другим поставщикам пшеницы, таким как Аргентина, Австралия и Европейский союз, чтобы удовлетворить свои потребности».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!\

