Экспорт пшеницы в декабре будет ниже прошлогоднего

Лидером по импорту российской пшеницы стал Египет ГК «Прометей»

Аналитический центр «Русагротранса» сохранил без изменений прогноз экспорта пшеницы в декабре на уровне 3,7-3,8 млн т с учетом стран ЕАЭС против 4,06 млн т в декабре 2023 года. В результате вывоз пшеницы в первой половине сезона-2024/25 достигнет рекордных 29,4 млн т, что на 1,7 млн т превысит рекорд прошлого сезона, когда было отгружено 27,7 млн т, сообщили «Агроинвестору» в центре.



Аналитический центр «СовЭкон» повысил оценку экспорта российской пшеницы в декабре с 3,3 млн т до 3,4 млн т, пишет Reuters. Экспорт ячменя в декабре, по предварительной оценке центра, достиг 150 тыс. т, кукурузы — 250 тыс. т. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее оценил экспорт пшеницы в июле-декабре в 28,4 млн т.



В первой половине текущего сезона лидером по импорту российской пшеницы стал Египет, куда было отгружено 5,3 млн т — в 1,8 раза больше, чем в прошлом году (2,9 млн т), сравнила аналитики «Русагротранса». На второе место впервые вышел Бангладеш с 2,14 млн т. В июле-декабре 2023 года страна закупила 1,9 млн т российской пшеницы. Турция, в прошлом сезоне занимавшая первое место, переместилась на третью строчку с 2,08 млн т. Страна сократила импорт из России почти в 1,5 раза, с 3,76 млн т, что связано с введенными ограничениями ввоза в текущем сезоне.



На четвертое место вышел Алжир с объемом 1,66 млн т против 1,49 млн т годом ранее. Пятую позицию заняла Кения с 1,35 млн т, увеличившая закупки в 1,55 раза, с 0,87 млн т в июле-декабре 2023 года. В прошлом сезоне четвертое место занимал Иран, который сократил импорт с 1,09 млн т до 0,59 млн т на фоне высокого урожая и проблем с платежами. Пятое место год назад занимал Пакистан с 1,06 млн т, сейчас импорт туда запрещен на фоне рекордного урожая.



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