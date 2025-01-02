К 2030 году Россия может увеличить экспорт до $70 млрд

Россия — один из мировых лидеров по размеру пашни, и далеко не вся она используется flickr.com

Если изменить подход к сельхозпроизводству, то к 2030 году Россия может увеличить экспорт до $65-70 млрд, тогда как целевой показатель, заложенный в указе президента — $55 млрд. Об этом в декабре на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024» рассказал директор «Яков и Партнёры» Алексей Клецко. Для увеличения экспорта в стоимостном выражении, по его словам, нужно ответить на три вопроса: есть ли у нас возможность производить больше, повышать маржинальных культур; есть ли спрос на те коммодитис, которые мы экспортируем; можем ли мы произвести дешевле, чем наши конкуренты?



«Россия — один из мировых лидеров по размеру пашни, и еще далеко не вся она используется, то есть площади явно есть, — рассуждает Клецко. — Есть вопрос экономической целесообразности введения земель в севооборот. Однако можно выращивать больше и на имеющихся площадях». По данным «Яков и Партнёры», если посмотреть на рост урожайности кукурузы за последние 20 лет, то за счет агрессивного импорта лучших технологий, которые доступны в мире — генетики растений, пестицидов, правильного применения удобрений, техники — нашим компаниям удалось повысить урожайность в два раза — с 2,9 т/га в 2002-м до 6 т/га в 2022-м и до 6,9 т/га в 2023 году. «Можно расти и дальше. Если мы сейчас перейдем на ГМ-гибриды той же самой кукурузы, то запросто доберемся до американских 10-12 т/га», — уверен эксперт. Правда, такие гибриды выращивать в России запрещено, уточняет он.



Основной причиной достаточно низкой средней стоимости тонны нашего экспорта является преобладание в нем пшеницы. «И если мы начнем вывозить больше масличных и их производных, так называемых кормовых основ (шротов), увеличим производство животных протеинов, в первую очередь свинины и бройлера, то среднюю цену экспорта мы можем поднять, причем существенно», — уверен Клецко.



Спрос на нашу продукцию в ключевых дружественных странах есть, и наращивать поставки в натуральном выражении мы можем, уверен он. Но поставки ограничивает уровень себестоимости. «Россия экспортирует коммодитис, и основной фактор победы на этих рынках — цена. Причем нужно держать в голове и стоимость логистики», — пояснил он. Один из наиболее очевидных и понятных факторов снижения себестоимости — переход на ГМ-гибриды, считает Клецко. Данные технологии важны не только для экспорта, но и для снижения внутренних цен на животный белок, так как стоимость продукции растениеводства автоматом отражается на себестоимости производства мяса бройлеров и свинины. «Если мы начнем выращивать ГМ-кукурузу и сою, кормить ими наших животных, то у нас уменьшается себестоимость животных протеинов, и мы сразу начинаем выглядеть более конкурентоспособными по сравнению поставщиками мяса из США и Бразилии», — подчеркнул Клецко.



Он напомнил, что по такому пути пошла Бразилия, которая с начала 2000-х к 2023 году увеличила экспорт сои с 11 млн т до 96 млн т в год, кукурузы — с 3 млн т до 53 млн т в год, мяса бройлера — с 1 млн т до 5 млн т в год. «Там было очень четкое и понятное целеполагание, было однозначно сказано, что основная цель бразильской государственной политики — это рост АПК. Второе — чтобы выигрывать по себестоимости и тоннажу, нужны самые прогрессивные технологии, которые существует в мире. Поэтому Бразилия в конце 1990-х сделала максимум для того, чтобы как можно быстрее “затащить” в страну все самые лучшие технологии, не только генетику, но, в том числе, машиностроение, там гуманный режим одобрения в производство новых пестицидов», — рассказал Клецко. В итоге Бразилия сейчас второй в мире производитель ГМ- культур после Соединенных Штатов.



Для того, чтобы движение вперед произошло у нас, в первую очередь, необходимо обеспечить инвестиционную привлекательность и маржинальность агросектора как отрасли, уверен эксперт. «Кроме того, мы достаточно много говорим про технологический суверенитет, но очень важно его правильно определить. Если мы хотим в любой момент иметь в доступе самые лучшие технологии, этого можно добиться, если в любой момент мы сохраняем логистические научные каналы, допустим, с двумя странами с фундаментально разными геополитическими повестками», — предложил Клецко. Кроме того, нужно работать с эпизоотической обстановкой и решить проблемы со всеми угрозами для растений. «И здесь очень важно не ограничивать доступ к самым лучшим препаратам», — подчеркнул он.



Между тем, в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому семена сельскохозяйственных растений, которые ввозятся в Россию или вывозятся с ее территории, будут проверять на наличие генно-модифицированных организмов. Если инспекторы обнаружат ГМО, то собственника парии обяжут уничтожить ее в присутствии должностного лица в течение 15 дней. Раньше закон «О семеноводстве» запрещал только ввоз ГМ семян для посадки сельскохозяйственных растений, но не обязывал их уничтожать, причем импорт генно-модифицированного материала для научно-исследовательских работ был разрешен.



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