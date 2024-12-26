Экспортная пошлина на подсолнечное масло выросла в 1,7 раза

В феврале пошлина продолжит повышаться Pixabay

Экспортная пошлина на подсолнечное масло в январе составит 16067 руб./т, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9195 руб./т). Пошлина на подсолнечный шрот вырастет с 3788 руб./т до 4771 руб./т. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, для масла составили $1027/т за ($954,7/т месяц назад), для шрота — $221,1 ($212,5), сообщил Минсельхоз.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что рынок ожидал такого резкого роста пошлины, и это не стало неожиданностью. По его словам, большее влияние на конъюнктуру окажут предварительные итоги Росстата, согласно которым урожай подсолнечника в России составит 16,6 млн т — этот показатель оказался сильно выше ожиданий. «Эта оценка, в случае ее подтверждения в марте, может заставить довольно серьезно пересмотреть баланс по подсолнечнику и маслу, а также всем остальным масличным культурам, — говорит он. — Но лучше дождаться марта».



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что из-за роста пошлины цены и на подсолнечник, и на масло на внутреннем рынке пойдут вниз. По его словам, бизнес уже заложил данные издержки в свою торговую стратегию, поскольку эта пошлина просчитывалась несколькими неделями ранее и скорректировать ее размер мог только курс рубля. «Для заводов это шанс выйти на более умеренные ценовые уровни в контексте приобретения подсолнечника, но потери неизбежны и в стоимости масла, — отмечает он. — Мы уже видели, как рынок отыграл вниз на декабрьской пошлине, теперь это же произойдет и на январской, а с учетом корректировок в механизме расчета вывозной ставки — в феврале пошлина будет еще на порядок выше». По мнению источника «Агроинвестора», для отрасли это отчасти новый вызов, поскольку экспорт масла ранее не облагался пошлиной почти 1,5 года, но теперь аграриям и переработчикам приходится работать в такой реальности.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев также уверен, что увеличение пошлины продолжится, и при текущем курсе она повысится еще на 20%. «Потенциальный рост рубля может еще серьезнее увеличить ее размер. При этом экспортные цены на подсолнечное масло развернулись и в декабре снизились на 13% или почти на $150/т», — обращает внимание он. По мнению Мальцева, эти два фактора должны существенно ускорить охлаждение рынка «семечки» и снижение закупочных цен на подсолнечник, а значит и на подсолнечное масло на внутреннем рынке. Аналитик Oleoscope Лилия Варыгина также отмечает, что на текущий момент на мировом рынке масел наблюдается снижение цен — происходит разворот тренда, но методика расчета пошлин позволяет говорить о ее дальнейшем росте. «Но уже и текущее повышение приведет к давлению на цены экспорта, что позволит скорректировать стоимость на внутреннем рынке как на масло, так и на сырье», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору».



В конце ноября Минсельхоз предложил изменить период мониторинга цены для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло на месяц даты расчета вместо предыдущего месяца, как это делается сейчас, писал Reuters. В связи с неоперативным изменением ставки вывозной таможенной пошлины изменение конъюнктуры на внешних рынках привело к росту цен на подсолнечное масло и подсолнечник на российском рынке, отмечало ведомство. Сейчас порядок определения экспортных пошлин на масло и шрот подразумевает использования ценового индекса Московской биржи за предыдущий месяц. Однако на растущем с начала сезона рынке это привело к запаздыванию повышения экспортной пошлины на масло почти на два месяца, что снизило ее эффективность по сдерживанию роста цен на внутреннем рынке. Предложение Минсельхоза позволит сократить временной разрыв в два раза, что ускорит охлаждение перегретого рынка.



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