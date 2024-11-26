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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла вырастет в три раза

В декабре она превысит 9 тысяч рублей за тонну

| Агроинвестор |

Повышение пошлины будет способствовать снижению цен на подсолнечник
Повышение пошлины будет способствовать снижению цен на подсолнечник

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в декабре составит 9195,8 руб. за тонну против 2891,1 руб. за тонну в ноябре, сообщил . До ноября в течение 17 месяцев ставка была нулевой. Пошлина на вывоз подсолнечного шрота вырастет с 3422,4 руб. до 3788,4 руб. за тонну. Индикативные цены, исходя из которых были рассчитаны пошлины, составили $954,7 за тонну масла ($897/т месяц назад) и $212,5 за тонну шрота ($215/т).

ранее прогнозировал, что в декабре экспортная пошлина на подсолнечное масло может увеличиться примерно до 8 тыс. руб./т, а в январе — достигнуть 15 тыс. руб./т, писал «». «С начала сезона наблюдается рост мировых цен на подсолнечное масло, что на фоне ожидания существенного сокращения урожая как в России, так и в других странах-производителях привело к значительному подорожанию подсолнечника, стоимость которого составляет около 90% от себестоимости производства масла, — отмечал исполнительный директор союза Михаил Мальцев. — Это неизбежно привело к корректировке отпускных цен на внутреннем рынке. Однако от резкого увеличения мировых цен внутренние цены защищены экспортной пошлиной на подсолнечное масло».

Согласно индексу аналитической компании «» на 22 ноября, подсолнечник за неделю в среднем подорожал на 325 руб., до 44450 руб./т. В ноябре прошлого года цена была на уровне 25305 руб./т. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко на прошлой неделе отмечал некоторое снижение темпов роста цен на масло и подсолнечник. «Если бы курс рубля был более стабильным, то это движение (цены вверх) было бы очень скромным. В силу ослабления курса оно еще есть, но на экспортных рынках масло стоит примерно на одной позиции уже вторую неделю — $1120/т ±$5, на внутреннем рынке — 105-108 тыс. руб./т. Если бы не курс, то рублевая цена на масло тоже была стабильна, но она имеет небольшое движение вверх», — комментировал он «».


Мальцев подтверждает, что внутренние цены на «семечку» и подсолнечное масло находятся на пике, однако сейчас начинается их разворот с учетом мировых цен на масла, а также повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло. Масложировой союз ожидает массового снижения цен на масличные в России, при этом подсолнечник будет дешеветь быстрее и значительнее.

По информации союза, в скором времени пересмотрит порядок определения экспортной пошлины, с учетом корректировок ставка на вывоз подсолнечника в феврале составит около 23 тыс. руб./т. «Поскольку покупка “семечки” осуществляется в среднем за 1,5-2 месяца до отгрузки подсолнечного масла на экспорт, закупочные цены на подсолнечник CPT МЭЗ в ЮФО в складывающихся условиях уже до Нового года могут опуститься ниже 37 тыс. руб./т (без НДС)», — оценивал Мальцев в конце прошлой недели.

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