Масложировой союз: в январе экспортная пошлина на масло может достигнуть 15 тысяч рублей

Подсолнечник подорожал до двухлетних максимумов Pixabay

По прогнозу Масложирового союза, в декабре экспортная пошлина на подсолнечное масло может увеличиться примерно до 8 тыс. руб./т, а в январе — достигнуть примерно 15 тыс. руб./т. В ноябре ставка составляет 2,9 тыс. руб./т после того, как в течение 17 месяцев она была на нулевом уровне. На этом фоне, а также благодаря более оптимистичным прогнозам по итоговому сбору масличных культур цены на масличные в ближайшее время стабилизируются, говорится в сообщении союза.



«С начала сезона наблюдается рост мировых цен на подсолнечное масло, что на фоне ожидания существенного сокращения урожая как в России, так и в других странах-производителях привело к значительному подорожанию подсолнечника, стоимость которого составляет около 90% от себестоимости производства масла, — приводятся в сообщении слова исполнительного директора союза Михаила Мальцева. — Это неизбежно привело к корректировке отпускных цен на внутреннем рынке. Однако от резкого увеличения мировых цен внутренние цены защищены экспортной пошлиной на подсолнечное масло».



Также по мере продвижения уборочной кампании стало понятно, что оценки недобора масличных были завышены, и итоговые показатели сбора еще больше охладят рынок подсолнечника, считает союз. Так, снижение урожая на Юге будет компенсировано рекордными показателями в Поволжье и на Алтае. А учитывая то, что значительная часть перерабатывающих мощностей может переключаться на переработку одной из трех основных масличных (подсолнечник, рапс, соя), на рынок подсолнечника окажет влияние и рекордный сбор рапса и сои. В целом валовой сбор масличных в этом году может превысить 29 млн т, что будет на уровне показателя прошлого года, отмечает союз.



При этом Мальцев обращает внимание, что, по данным на сентябрь, среднегодовые внутренние цены на подсолнечное масло за последние три года снизились на 5%, хотя только за последний год логистика подорожала на 15%, зарплаты выросли на 20%. Также добавились расходы от внедрения маркировки «Честный знак», увеличились расходы на упаковку, ключевая ставка ЦБ достигла 21%. «Не взирая на указанные объективные факторы, масложировые предприятия, являясь социально-ответственным бизнесом, подходят к корректировке отпускных цен с учетом ожидаемого эффекта от экспортной пошлины и повышения прогнозов урожая», — подчеркивает глава союза.



По данным портала OilWorld.ru на 8 ноября, средние цены спроса на подсолнечник за неделю увеличились на 1470 руб., за месяц — на 3740 руб., в среднем до 45,2 тыс. руб./т, что стало максимальным уровнем за два года. Цена предложения за неделю выросла на 1520 руб., за месяц — на 3700 руб., до 45,8 тыс. руб./т, что также является максимумом за два года. Дороже всего подсолнечник в Северо-Кавказском федеральном округе — 48,5 тыс. руб./т (спрос) и 49 тыс. руб./т (предложение). Дешевле всего — в Приволжье: 42,1 тыс. руб./т (спрос) и 43 тыс. руб./т (предложение).



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