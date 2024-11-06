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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Производство товарного молока в этом году может увеличиться на 2%

Потребление молочной продукции вырастет на 5%

| Агроинвестор |

Себестоимости производства молока и молочной продукции повышается
Себестоимости производства молока и молочной продукции повышается

Производство товарного молока в России в этом году может увеличиться на 2%, тогда как потребление — на 5%. Такой прогноз озвучил гендиректор ») Артем Белов в ходе V съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока, пишет «Интерфакс». Дисбаланс будет закрываться импортом, который год к году увеличился примерно на 15-17%. «Это в каком-то смысле сбалансировало рынок, но напряжения сырьевого рынка это не сняло», — отметил он, уточнив, что львиная часть поставок приходится на Белоруссию.

Как следует из презентации союза, на которую ссылается «Интерфакс», в этом году объем производства товарного молока составит 26,3 млн т (в 2023-м было 25,8 млн т), потребление молочной продукции в пересчете на молоко — 32,9 млн т (31,3 млн т), импорт — 7,3 млн т (6,4 млн т).

Так, например, ввоз сливочного масла в Россию увеличился на 20% в годовом выражении, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью газете «Ведомости». По ее словам, спрос на масло значительно вырос, что привело к «определенному временному дисбалансу» на рынке. «Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в моменте, расширяем его импорт из дружественных стран. В частности, открыли поставки из Индии, Ирана, Турции, которые являются крупными экспортерами этой продукции», — рассказала Лут, заверив, производство сливочного масла в России стабильное. При этом она добавила, что серьезное давление на цены оказывает рост себестоимости по всем направлениям. «Дорожает логистика, упаковка и другие составляющие. Кроме того, у нас одни из самых высоких темпов роста зарплат в экономике, и это тоже оказывает влияние на ценообразование», — подчеркнула министр.

Белов также обратил внимание на рост себестоимости производства сырого молока с сентября 2023 года по сентябрь 2024-го на 9,2%. Себестоимость готовой молочной продукции за этот период увеличилась на 18,4%, в том числе сливочного масла — на 20,6%, питьевого молока — на 16,9%. Удорожание продукции постепенно будет покрывать повышение себестоимости, однако учитывая долгосрочные тренды на рост доходов населения и дефицит кадров в агросекторе спрос на молочную продукцию продолжит расти, считает глава «».

Кроме того, он отметил увеличение экспорта молочной продукции до 1,1 млн т с 1 млн т в 2023 году. «В прошлом году мы обсуждали возможности поставки сухого обезжиренного молока (СОМ) на рынки третьих стран. В этом году мы очень хорошо растем по СОМ, очень хорошо растем по сыворотке. Мы активно начали поставлять продукцию в Алжир. Сейчас более 2,5 тыс. т, в том числе из Сибирского федерального округа, уже поставлены на рынок Алжира, — привел пример Белов. — И это, в принципе, рынок бездонный, с точки зрения объемов потребления, это около 300 тыс. т сухого молока (в год). Это, в принципе, второй рынок после Китая».

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