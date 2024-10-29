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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Импорт пальмового масла сократился на 9%

Это связано с увеличением сроков доставки

| Агроинвестор |

Импорт пальмового масла на протяжении пяти лет находится примерно на одном уровне — около 1 млн тонн в год
Импорт пальмового масла на протяжении пяти лет находится примерно на одном уровне — около 1 млн тонн в год

Импорт пальмового масла в январе-сентябре составил 638 тыс. т, сократившись на 8,7% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Масложировой союз. Снижение ввоза связывают с логистикой: в прошлом году танкер из Индонезии шел в Россию в среднем 40-60 дней, а сейчас этот срок увеличивается. На Индонезию, по данным союза, по итогам девяти месяцев пришлось 98% поставок (626 тыс. т), доля Малайзии — 1% (9 тыс. т), Италии — 0,3%, Нидерландов — 0,1%.

Ключевые потребители переработанного пальмового масла в России — кондитерские производства, использующие жиры на его основе. По словам источника издания, для кондитеров российские жиры на основе пальмового масла с августа этого года подорожали более чем на 20%. В дорогом шоколаде обычно используется только какао-масло, однако из-за увеличения цен на какао-продукты в три-пять раз за год спрос смещается в пользу более бюджетной продукции, где их доля меньше. «Сейчас профицит дорогого какао-масла и небольшая нехватка пальмового масла», — сказал изданию президент фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

Также о проблемах с поставками пальмового масла сообщила группа «». Удлинение маршрутов поставок привело к сокращению в третьем квартале производства промышленных жиров, их продажи в июле-сентябре снизились на 34% год к году, до 67 тыс. т, пишет «Коммерсантъ». Источник «Агроинвестора», знакомый с ситуацией на рынке, считает, что проблемы с поставками у компании, скорее, связаны с внутренними причинами: возможно, со сменой менеджмента или использованием логистики через портовую инфраструктуру недружественных стран.

В «» не видят проблем с поставками тропических масел в Россию, компания полностью обеспечена отечественным и импортным сырьем для производства масложировой продукции и выполнения обязательств перед клиентами. «Поскольку поставки тропического сырья осуществляются крупными партиями, танкерами по 30-40 тыс. т продукции каждый, ситуативно мы можем наблюдать символические корректировки сроков поставок. Однако колебания в целом по году, скорее всего, останутся в рамках статистической погрешности», — прокомментировали «» в пресс-службе компании.

Проблем с поставками сырья для кондитерских жиров не наблюдается, произведенных объемов хватает для обеспечения потребностей смежных отраслей на внутреннем рынке, подтверждает Масложировой союз. В союзе считают, что импорт пальмового масла в ближайшее время восстановится до объемов прошлого года. Импорт пальмового масла на протяжении пяти лет находится примерно на одном уровне — около 1 млн т в год. 

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