РСХБ: объем контейнерного экспорта продукции АПК продолжит расти

Основным экспортным направлением контейнерных отгрузок остается Китай М. Стулов

Объем контейнерного экспорта сельхозпродукции из России в 2023 году увеличился более чем в 2,5 раза к уровню 2022-го, превысив 193,8 тыс. условных грузовых мест. По итогам 2024 года эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют прирост еще более чем на 20%, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба банка.



По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в первой половине года 49% контейнерного экспорта пришлось на зерно, 21% — на масла, 17% — на жмыхи и шроты, 13% — на продукты перемола. Основным экспортным направлением контейнерных отгрузок остается Китай, который аккумулирует 99% всех контейнерных поставок.



Контейнерный формат позволяет малому и среднему бизнесу выйти на глобальный рынок, минимизируя издержки и логистические риски, считает заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанк Олег Князьков. Сочетание контейнеризации и стратегических транспортных коридоров, а также системы агрегаторов (контейнерных площадок) в регионах делает экспорт максимально эффективным и доступным для всех участников рынка, оценивает он.



В Центре отраслевой экспертизы РСХБ высоко оценивают потенциал дальнейшего роста и развития ключевых транспортных коридоров, позволяющих обеспечить стабильность будущих поставок. Восточный коридор — сухопутный зерновой коридор, предполагающий транспортировку по железной дороге через перевалочный пункт Забайкальск в Китай и дальневосточные порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Западный коридор — это экспорт через черноморские и балтийские порты в Китай по Северному морскому пути, Латинскую Америку и Африку. Коридор Север — Юг — это маршруты по Волге через Каспийский регион и Иран с выходом на рынки Ближнего Востока и Южной Азии. Общая пропускная способность этих направлений к 2035 году, согласно заявленным инвестиционным проектам, должна составить около 136 млн т.



Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка отмечают, что контейнеризация открывает новые возможности для повышения конкурентоспособности российского АПК на мировом рынке. Контейнерный формат поставок позволяет гибко управлять объемами экспорта, минимизировать транспортные издержки и снижать риски, что особенно важно для малого и среднего бизнеса, увеличивая рентабельность и устойчивость сельхозпроизводителей.



Инвестиции в развитие контейнерного экспорта оправдывают себя, обеспечивая устойчивый рост отрасли, считают аналитики. В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка отмечают активный интерес бизнеса к вложениям в инфраструктурные проекты, включая создание новых логистических хабов и модернизацию существующих объектов. Это обеспечит устойчивый рост экспорта и укрепит позиции России на мировом рынке сельхозпродукции, считают в РСХБ. «Контейнеризация и развитие транспортных коридоров — это фундамент, на котором будет строиться будущее российского АПК, — подчеркивает Князьков. — Россельхозбанк оценивает потенциал и возможность поддержки проектов, направленных на формировании региональных накопителей товарных партий для последующего экспорта, где контейнеризация может выступить ключевой бизнес идеей, в объеме до 20 млн т к 2030 году».



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