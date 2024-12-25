Россия установит рекорд по производству мяса в 2024 году

Главными вызовами для отрасли на следующий год станут ухудшение условий кредитования и проблемы с кадрами М. Стулов

Россия по итогам 2024 года установит очередной рекорд по производству мяса и укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам его выпуска, сообщает Минсельхоз со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию (НМА). «В Национальной мясной ассоциации уверены, что в этом году Россия установит очередной рекорд. По словам руководителя НМА Сергея Юшина, по итогам 2024 года наша страна укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса. Растет и экспорт продукции за счет расширения географии и номенклатуры поставок — отечественная продукция импортируется более чем в 60 государств мира», — говорится в сообщении (цитата по «Прайму»). Кроме того, ассоциация ожидает рекордного потребления мяса и мясопродуктов на душу населения — около 83 кг на человека, что более чем на 2 кг превышает показатель 2023 года.



По данным Минсельхоза, производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях в январе-ноябре текущего года составило 12,5 млн т, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе прирост наблюдается по КРС (+5,6%), свиньям (5,1%), птице (+2,4%). Такие показатели также способствуют росту объемов выпуска продукции мясоперерабатывающей промышленности. Так, в январе-октябре увеличилось производство колбасных изделий (+2,1%), мясных полуфабрикатов (+5,2%) и консервов (+2,4%). По итогам 2023 года производство мяса в России составило 11,7 млн т.



По предварительным оценкам, в 2024 году производство всех видов мяса вырастет более чем на 3%, говорит руководитель НМА Сергей Юшин. Но, продолжает он, если прибавка в производстве свинины и птицы была ожидаема, то результаты работы производителей КРС — по итогам года плюс 3-4% в хозяйствах всех категорий — только на первый взгляд могут радовать. Если посмотреть глубже, то эти цифры вызывают обеспокоенность. «Мы видим ускоряющиеся темпы снижения поголовья, в том числе коров. При сохранении такой динамики, связанной прежде всего с низкой или даже отрицательной рентабельностью отрасли, мы можем вернуться к существенной зависимости российского рынка от импорта говядины, при том, что в России есть все природно-климатические условия для того, чтобы обеспечивать себя этим видом мяса и наращивать экспорт», — прокомментировал Юшин «Агроинвестору». Однако, объясняет он, экономических условий для привлечения новых инвесторов нет, а постоянная обеспокоенность регуляторов вызвана не убыточностью производства, а ростом цен на говядину, хотя она во всем мире является более дорогим видом мяса не на каждый день. Кроме того, ее потребление в России остается на 55% выше, чем в среднем в мире.



Для птицеводов этот год также не был простым, продолжает Юшин. Так, цены производителей на птицеводческую продукцию после взлета в 2023 году начали резко снижаться уже осенью и к середине 2024-го достигли минимальных значений, в то время как себестоимость производства выросла примерно на 15%. В результате многие птицефабрики работали на грани рентабельности. Но сейчас происходит так необходимая коррекция цен в оптовом звене, в то время как в рознице мясо птицы по-прежнему остается более чем доступным.



Среди тенденций этого года Юшин отмечает переориентацию потребителей на более дорогие виды мяса, а внутри отдельных товарных групп — на более дорогие части и более глубокую разделку. Это говорит о том, что мясо, во-первых, остается доступным, во-вторых, является одним из наиболее предпочитаемых продуктов питания в условиях роста реально располагаемых доходов населения. Факт повышения доходов сильно поддержал мясную отрасль в этом году, уверен эксперт. Он также обращает внимание на то, что внутреннее потребление продолжает расти, несмотря на увеличение объемов экспорта. Импорт тоже заметно вырос — мяса птицы примерно на 40%, говядины — почти на 20%, свинины — почти в два раза, но в последнем случае это все равно мизерные объемы. По словам Юшина, Россия сохраняет лидирующие позиции на ряде зарубежных рынков, однако возможности дальнейшего активного роста экспорта сейчас находятся под вопросом: пока не до конца ясны параметры и возможности господдержки экспортеров в ближайшем будущем. Действующие инструменты нужно как минимум сохранить, поскольку они уже доказали свою экономическую эффективность, в том числе для государства, а объемы поддержки —увеличивать, прежде всего в части компенсации логистических затрат, особенно при поставках на ключевые и новые рынки.



Несмотря на рост потребления, в отрасли отмечается резкое снижение рентабельности. Так, продолжает Юшин, дорожают корма — это важная, но не единственная составляющая себестоимости. «Везде пришлось поднимать зарплаты. В животноводстве за 2024 год они снова выросли в среднем на 15-25%, увеличились затраты на производство 1 кг мяса на убойных предприятиях, фермах. Безусловно, растут коммунальные затраты, тарифы естественных монополий, логистика — все это влияет на рентабельность. Оборудование и запчасти выросли в цене выше инфляции. Мы понимаем озабоченность правительства динамикой цен на продовольствие, но хотелось бы обратить внимание на то, что зачастую она связана со “входящей” в АПК инфляцией— многие составляющие производства выросли значительно сильнее цен сельхозпроизводителей или в пищевой отрасли», — говорит Юшин.



Следующий год, по его мнению, для всей отрасли не будет простым. Во-первых, меняются условия кредитования, в том числе льготного: Минсельхоз из-за нехватки бюджетных ассигнований не может возмещать банкам недополученную прибыль с учетом текущей ключевой ставки. Соответственно, для многих предприятий, которые ранее брали инвесткредиты и имеют высокую долговую нагрузку, наступают непростые времена — стоимость обслуживания кредитов возрастает в разы. Это происходит на фоне повышенного внимания государства к динамике цен на продукцию, что может еще сильнее ударить по финансовой устойчивости таких предприятий. «Я думаю, резкое ухудшение условий кредитования — это главный вызов следующего года», — считает Юшин.



Еще один риск для отрасли — кадры. Несмотря на высокий уровень автоматизации, есть операции и виды мяса, где ее возможности крайне ограничены, и производство упирается в наличие квалифицированной рабочей силы. По данным НМА, затраты на оплату труда на свиноводческих фермах в расчете на 1 кг продукции за три года выросли на 45-50%, КРС — на 35%, на предприятиях по убою и разделке — на 60-100%. Эти показатели говорят о нехватке рабочей силы, и это существенный вызов не только для производителей, но и для потребителей: в случае сильного дефицита кадров предприятиям придется оптимизировать ассортимент, возможно сокращение объемов свежего мяса более глубокой разделки.



По оценкам НМА, в следующем году производство свинины при благоприятных эпизоотических условиях вырастет на 1,5-2%, по птице ожидания такие же. По говядине в следующем году также возможен прирост. «Но лично меня он не очень радует, — добавляет Юшин. — Новых проектов в мясном скотоводстве практически нет, а единичных попыток недостаточно, чтобы переломить опасную тенденцию сокращения поголовья и сохранить нужный объем производства скота. В 2025 году хотелось бы продолжить позитивную динамику экспорта — далеко не все экспортные возможности исчерпаны, а Россельхознадзор и Минсельхоз постоянно работают над расширением географии поставок российского мяса».



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