Средние оптовые цены на живых свиней выросли на 3%

К 2025 году себестоимость производства свинины вырастет не менее чем на 15-20% Д. Абрамов

Средние оптовые цены на живых свиней за 11 месяцев этого года увеличились на 3% относительно того же периода 2023-го, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на XVI Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2024». «Нельзя сказать, что это очень хорошо для экономики предприятий, но, с другой стороны, это неплохой показатель на фоне роста производства, который говорит о том, что спрос на свинину продолжает повышаться», — отметил Ковалев. В потребительском сегменте цена на свинину за 10 месяцев текущего года выросла на 3-4%, что позволяет отрасли избегать лишнего внимания со стороны регулятора, добавил он.



Глава НСС обратил внимание, что свинина стала популярна не только у конечного потребителя, но и у мясоперерабатывающих предприятий. В течение последнего десятилетия она оставалась одним из самых стабильных по цене продуктов. «По данным Росстата, за последние девять лет потребительская стоимость свинины выросла на 35%, что соответствует среднему росту цены на 3-4% в год. При этом продовольственная инфляция за этот период составила более 90%, а другие виды мяса выросли в цене в два раза и более», — сравнил он. В итоге доля потребления свинины по итогам прошлого года в общей структуре потребления мяса составила почти 38%. «Раньше было 32-33%, и мы считали этот показатель нормальным», — напомнил Ковалев.



В то же время, затраты свиноводов увеличиваются гораздо более существенно за счет повышения заработных плат, тарифов естественных монополий, в этом году также наблюдается заметный рост цен на зерно. По прогнозам Союза, к 2025 году они будут на 40-50% выше уровня 2023-го, что в совокупности с ростом других затрат увеличит себестоимость производства свинины не менее чем на 15-20%. Чтобы выстоять в таких условиях, свиноводческим предприятиям необходимо смотреть в сторону вертикальной интеграции, развивать экспорт, в том числе открывать свои представительства в других странах, достигать максимально возможного уровня продуктивности, перечислил Ковалев.



Глава НСС напомнил, что начиная с 2022 года у свиноводов были серьезные опасения относительно генетической безопасности страны «Но по прошествии трех лет можно с удовлетворением отметить несколько фактов. Продолжают работать мировые компании, которые имеют стратегическое партнерство с российскими селекционно-генетическими центрами. Однако здесь ситуация не так проста и однозначна. Развиваются отдельные российские компании, которые идут собственным путем. Нельзя утверждать, что все проблемы решены, однако критической импортозависимости в части генетики у нас нет», — констатировал Ковалев. По его словам, за последние годы благодаря селекционно-генетической работе значительно улучшилась средняя продуктивность выращиваемых на предприятиях свиней, причем лидеры отрасли демонстрируют еще более впечатляющие показатели, что подтверждает наличие потенциала для дальнейшего роста, обратил внимание он.



Что касается оборудования для глубокой переработки и убоя, то здесь сохраняется критическая импортозависимость. Для решения этой проблемы разрабатываются различные подходы, включая поиск новых партнеров, применение обратного инжиниринга и развитие отечественных компаний. Тем не менее, благодаря созданной за последние десять лет базе современных перерабатывающих предприятий с профицитом мощностей, существует определенный запас времени для поиска решений, уверен глава НСС.



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