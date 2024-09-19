«Агроэко» покупает бизнес компании «Русмит»

По итогам прошлого года «Агроэко» заняла четвертое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России «Русмит»

ГК «Агроэко» сообщила, что договорилась о сделке по покупке бизнеса компании «Русмит», работающей в Воронежской области. Ее стоимость не уточняется, однако отмечается, что сделка заключена с соблюдением интересов обеих сторон и на взаимовыгодных рыночных условиях. M&A консультантом по сделке выступил Россельхозбанк, который полностью сопровождал процесс.



По словам соучредителя и гендиректора «Русмит» Геннадия Смыслова, планы о продаже активов у руководства компании появились около двух лет назад, шел поиск подходящего покупателя. «В ходе переговоров с “Агроэко” достигли условий, которые удовлетворяют интересы обеих сторон», — отметил он, добавив, что после продажи производства продолжат работу. Председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов подтвердил, что все предприятия продолжат выпускать продукцию в полном объеме, рабочие места будут сохранены, а условия для работников — улучшены. «Для этого в ближайшие месяцы будет реализована обширная инвестиционная программа по технологической модернизации производств, улучшению условий труда работников, повышению уровня биобезопасности, внедрению высоких стандартов качества продукции», — приводятся его слова в сообщении.



Стратегически для «Агроэко» - это инвестиции в обеспечение биобезопасности своих производственных площадок и повышение ветеринарного благополучия региона, пояснил Маслов. «Благоприятная эпизоотическая обстановка в регионе — это возможность выхода на экспортные рынки, что является приоритетной задачей не только для региона, но и для всей страны», — подчеркнул он.



О том, что «Агроэко» может купить «Русмит», в середине июля писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в муниципальной власти Воронежской области и на рынке. Близкий к «Агроэко» собеседник издания говорил, что одна из причин интереса — наличие у «Русмита» бойни. «Подавляющая часть поголовья отправляется на перерабатывающий комплекс “Агроэко”. Но есть выбраковка — свиньи, которые по ряду характеристик под его оборудование не подходят. Мы их отправляем на другие бойни, такая есть у “Русмита”, — говорил он. — Логично было бы иметь собственное такое производство, но дополнительно его строить нерентабельно, так как объемы небольшие. Проще купить готовое предприятие. А с учетом возможных проблем по биологической безопасности принято решение приобрести все активы».



В ГК «Русмит» входят пять комплексов на 14,4 тыс. свиноматок и комбикормовый завод с элеваторными мощностями на 40 тыс. т. Компания, согласно данным ее сайта, производит более 40 тыс. т свинины в год. Аффилированная компания — «Мясокомбинат Бобровский» - владеет двумя площадками по забою скота. Его убойная мощность — 7 тыс. свиней и 400 голов КРС в сутки, мощности по производству колбасных и деликатесных изделий — до 200 т в месяц.



В июне арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск от «Агроэко-Восток» и «Агроэко-Воронеж» к «Мясокомбинату Бобровский» и СХ «Калачеевское» (входит в «Русмит») о взыскании 4,5 млрд руб. убытков. Суть требований в материалах суда не раскрывается, «Коммерсант» писал, что истец требует компенсацию за вспышку африканской чумы свиней на площадках ответчика в 2023 году, в результате которой пострадали и комплексы «Агроэко». «РСХБ-Страхование» выплатило «Агроэко» 916 млн руб. компенсации за гибель свиней. 12 августа дело было назначено к судебному разбирательству, следующее заседание назначено на 28 октября. Однако 18 сентября «Агроэко-Восток» и «Агроэко-Воронеж» подали ходатайства об отказе от иска, следует из базы данных суда.



По итогам прошлого года «Агроэко» заняла четвертое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России, с 317 тыс. т и долей 5,6% от всего объема промышленного выпуска этого вида мяса. В структуре агрохолдинга работают 46 свиноводческих площадок, включая два селекционно-генетических центра, три комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть фирменных магазинов. Производственные площадки компании находятся в Воронежской и Тульской областях.



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