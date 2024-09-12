Группа «Черкизово» запустила завод технических фабрикатов

Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера «Черкизово»

Группа «Черкизово» объявила о начале работы завода технических фабрикатов в ТОР «Ефремово» Тульской области. Предприятие будет выпускать мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию в регионе крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.



Завод технических фабрикатов специализируется на переработке побочных продуктов убоя. На четырех линиях предприятия выпускается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир. При максимальной загрузке предприятие сможет производить около 45 тыс. т продукции в год. Вся она предназначена для снабжения 13 комбикормовых предприятий «Черкизово» в разных регионах страны. Инвестиции в строительство завода составили около 5 млрд руб.







«Запуск завода технических фабрикатов стал еще одним шагом в укреплении вертикальной интеграции «Черкизово». Компания стремится максимально обеспечивать себя всем необходимым сырьем, чтобы снизить влияние на бизнес внешней среды и гарантировать бесперебойный выпуск качественных и доступных мясных продуктов для наших потребителей как в России, так и на экспортных рынках», — отметила директор по коммуникациям «Черкизово» Анастасия Михайлова.



Строительство завода технических фабрикатов осуществлялось в рамках создания мясоперерабатывающего кластера «Черкизово», который будет включать предприятия по убою и переработке бройлеров и свиней. Суммарная мощность всех производств составит около 600 тыс. т готовой продукции в год. Общие инвестиции в кластер оцениваются в 40 млрд руб. Завершение строительства ожидается к концу 2028 года.



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