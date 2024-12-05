Для увеличения производства свинины нужны инвестиции на уровне 260 млрд рублей

С учетом выпадающих объемов в ЛПХ прирост должен составить не менее 1,2 млн тонн Д. Абрамов

По прогнозу Минсельхоза, производство свиней на убой к 2030 году увеличится на 25% относительно 2023-го, или на 1,13 млн т, до 7,19 млн т в живом весе. С учетом выпадающих объемов в ЛПХ прирост должен составить не менее 1,2 млн т, рассказал управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин в ходе XVI международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2024. Новый импульс развития до 2030 года».



По его словам, в 2024—2026 годах прирост на уровне 550-600 тыс. т будет обеспечен за счет выхода на проектные мощности предприятий, осуществивших инвестиции с 2018 по 2023 годы. Для обеспечения прироста в 2027—2030 годах (+600-650 тыс. т) в следующие два года необходимы инвестиции на уровне 170 млрд руб. Эти средства требуются для обеспечения дополнительной потребности в производственных площадях — строительстве не менее 30 свинокомплексов производительностью 20 тыс. т свиней на убой в живом весе в год каждый.



Также при увеличении поголовья потребуется наращивание производства комбикормов примерно на 3 млн т в год к 2030-му, что требует еще 18 млрд руб. «В связи с высокой конкуренцией за земельные ресурсы, необходимо расширение производства “новых” белков. Для покрытия возросшей потребности в питании, к 2030 году необходимо найти источник 600 тыс. т дополнительного белка в год, — отметил Литяйкин. — Помимо традиционных способов (растениеводства) аграриям потребуется развивать и направления по получению альтернативного и микробного белка».



Кроме того, необходимы инвестиции в убой и первичную переработку мяса, которые оцениваются в 72 млрд руб. без учета увеличения мощностей по хранению и глубокой переработке. Также Литяйкин обратил внимание, что для решения задачи увеличения производства свинины на 25% к 2030 году потребуется привлечение дополнительно 15 тыс. специалистов в области животноводства. При этом нужно учитывать, что сейчас государство поддерживает инвестиции в свиноводство лишь по направлениям, связанным с комбикормовым производством, убоем и переработкой, а также переработкой биологических отходов и навоза, обратил внимание он. Поддержка проектов по содержанию и разведению свиней осуществляется исключительно в рамках льготного лизинга оборудования.



Между тем, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Сергей Воскресенский в ходе конференции рассказал, что ведомство рассматривает возможность возобновления льготного инвестиционного кредитования в свиноводстве в 2025 году. «Мы уже подали свои предложения по параметрам вхождения в эти льготные кредиты, и, надеюсь, что у нас получится восстановить этот вид поддержки», — добавил он.



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