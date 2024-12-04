Экспорт свинины в 2030 году может удвоиться

Экспорт обеспечивает экономическую устойчивость предприятий Ю. Эйвазова

К 2030 году экспорт свинины из России может удвоиться. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на XVI Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2024». В прошлом году мы достигли максимума по экспорту на открытых на тот момент рынках, продав продукции свиноводства на $500 млн. Ковалев добавил, что экспорт обеспечивает экономическую устойчивость предприятий, позволяя им получать дополнительную выручку и направлять ее на развитие компаний.



По итогам 2023 года экспорт продукции свиноводства составил 5% от общего объема производства, и сейчас задача — выйти на показатель 10% в течение ближайших шести лет. При этом, обратил внимание глава НСС, на тех рынках, которые были открыты для поставок российской свинины до 2023 года включительно, значительно нарастить поставки вряд ли получится, но такую возможность нашим предприятиям даст открытие Китая, куда в этом году начались отгрузки российской свиноводческой продукции. Разрешение на экспорт в Китай, который признал нашу регионализацию, стало важнейшим событием для российского рынка свинины, подчеркнул Ковалев.



По результатам десяти месяцев текущего года свинина продолжает оставаться одним из главных драйверов как по объемам, так и по темпам прироста — ее производство за упомянутый период относительно аналогичного периода 2023-го выросло на 5,5%, или 252,7 тыс. т в живом весе. Экспорт за 10 месяцев увеличился на 2,1%, 70% в его структуре приходится на мясо, 20% — на субпродукты. При этом, подчеркнул Ковалев, больше всего субпродуктов в процентном выражении мы продаем во Вьетнам и Китай, и стоимость их на этих рынках выше, чем стоимость мяса. Если последнее мы туда продаем по $2,5/кг, то субпродукты — почти по $3/кг. «Это очень хорошее направление для пополнения бюджета», — обратил внимание эксперт.



Начиная с 2025 года темпы прироста производства будут кратно сокращены, прогнозируют в НСС, — показатель составит 1-3% в год. Однако этого достаточно для того, чтобы увеличить экспорт до планируемых показателей, а также снизить риск перенасыщения внутреннего рынка с одной стороны, и минимизировать эпизоотические риски и связанную с ними частичную потерю поголовья — с другой, отметил Ковалев. «Мы росли по 5-10% в год в течение 15 лет, в итоге полностью вытеснили импорт, подняли потребление до максимальных уровней, мы вывели экспорт на 5% от своего производства», — обратил внимание он.



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