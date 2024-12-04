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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Экспорт свинины в 2030 году может удвоиться

В прошлом году поставки продукции свиноводства достигли $500 млн

| Агроинвестор |

Экспорт обеспечивает экономическую устойчивость предприятий
Экспорт обеспечивает экономическую устойчивость предприятий

К 2030 году экспорт свинины из России может удвоиться. Об этом рассказал гендиректор () Юрий Ковалев на XVI Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2024». В прошлом году мы достигли максимума по экспорту на открытых на тот момент рынках, продав продукции свиноводства на $500 млн. Ковалев добавил, что экспорт обеспечивает экономическую устойчивость предприятий, позволяя им получать дополнительную выручку и направлять ее на развитие компаний.

По итогам 2023 года экспорт продукции свиноводства составил 5% от общего объема производства, и сейчас задача — выйти на показатель 10% в течение ближайших шести лет. При этом, обратил внимание глава , на тех рынках, которые были открыты для поставок российской свинины до 2023 года включительно, значительно нарастить поставки вряд ли получится, но такую возможность нашим предприятиям даст открытие Китая, куда в этом году начались отгрузки российской свиноводческой продукции. Разрешение на экспорт в Китай, который признал нашу регионализацию, стало важнейшим событием для российского рынка свинины, подчеркнул Ковалев.

По результатам десяти месяцев текущего года свинина продолжает оставаться одним из главных драйверов как по объемам, так и по темпам прироста — ее производство за упомянутый период относительно аналогичного периода 2023-го выросло на 5,5%, или 252,7 тыс. т в живом весе. Экспорт за 10 месяцев увеличился на 2,1%, 70% в его структуре приходится на мясо, 20% — на субпродукты. При этом, подчеркнул Ковалев, больше всего субпродуктов в процентном выражении мы продаем во Вьетнам и Китай, и стоимость их на этих рынках выше, чем стоимость мяса. Если последнее мы туда продаем по $2,5/кг, то субпродукты — почти по $3/кг. «Это очень хорошее направление для пополнения бюджета», — обратил внимание эксперт.

Начиная с 2025 года темпы прироста производства будут кратно сокращены, прогнозируют в , — показатель составит 1-3% в год. Однако этого достаточно для того, чтобы увеличить экспорт до планируемых показателей, а также снизить риск перенасыщения внутреннего рынка с одной стороны, и минимизировать эпизоотические риски и связанную с ними частичную потерю поголовья — с другой, отметил Ковалев. «Мы росли по 5-10% в год в течение 15 лет, в итоге полностью вытеснили импорт, подняли потребление до максимальных уровней, мы вывели экспорт на 5% от своего производства», — обратил внимание он.

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