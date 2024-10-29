Цены на свинину остаются стабильными

Небольшой рост цен на свинину объясняется высокими темпами увеличения ее производства Д. Абрамов

Согласно еженедельному мониторингу аналитической компании EMEAT, за неделю с 21 по 27 октября цены на живых свиней выросли на 7,7% и достигли 133,5 руб./кг. Неделей ранее они увеличились на 2,3%. Также на прошедшей неделе наблюдалось повышение оптовых цен на свиные полутуши, они подорожали на 2,6%, до 200,5 руб./кг. На мировом рынке цены на живых свиней за неделю уменьшились на 0,5%, а за последний месяц — на 4,7%. Свиные полутуши на прошедшей неделе подешевели на 1,4%.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отмечает, что цены на живых свиней очень волатильны, и их увеличение на прошлой неделе не говорит о какой-то тенденции: как и цены на любые commodities, они могут то расти, то снижаться. «Не стоит еженедельно смотреть на динамику цен на рынке — будь то на живых свиней или на отруба. Недельные графики ничего не покажут», — прокомментировал он «Агроинвестору». Если же смотреть долгосрочно, в ретроспективе трех-семи лет, то можно увидеть, что цены на свинину для потребителей существенно отстают от общей продовольственной инфляции. «Если взять период последних пяти лет, то мы обнаружим, что цены на свинину на потребительском рынке в среднем выросли на 25%. Инфляция за это же время была гораздо выше», — подчеркивает эксперт. Тот факт, что свинина дорожает меньшими темпами, чем другие продовольственные товары, объясняет рост ее потребления. «Покупатели видят, что это мясо становится все более доступным, чем другие продукты питания и наращивают ее потребление», — поясняет Юшин. Глава НМА напоминает, что с начала года средние потребительские цены на разные отруба выросли примерно на 2,4%.



Небольшой рост цен на свинину, в свою очередь, объясняется высокими темпами увеличения ее производства в последние годы. По прогнозам Ассоциации, в этом году объемы выпуска этого вида мяса будут на 4,5% выше прошлогоднего показателя. Это будет способствовать тому, что цены будут достаточно стабильные.



«У нас растет предложение не только свинины, но также и мяса птицы — бройлера, индейки — и говядины. Увеличение предложения, безусловно, давит на цены. А вверх их будет толкать высокий непрекращающийся спрос, связанный с тем, что увеличиваются располагаемые доходы населения, особенно тех категорий граждан, которые раньше относились к малообеспеченным», — рассказывает Юшин. В первую очередь, это люди, которые сейчас участвуют в СВО, кроме того, повышаются зарплаты в промышленности, в строительстве, в транспорте.



«Казалось бы, экспорт должен толкать цены вверх, но пока его доля в нашем объеме производства не так высока, хотя он может влиять на увеличение стоимости отдельных частей и отрубов. Но, как правило, эти части не так востребованы на российском рынке», — продолжает эксперт. Более того, экспорт часто позволяет не поднимать цены внутри страны, потому что предприятия, работающие на международных рынках, обеспечивают рентабельное производство за счет продаж по более высокой цене на платежеспособные рынки своей продукции, подчеркивает он.



А вот что точно растет и будет увеличиваться — это себестоимость производства. Так, по оценкам НМА, с начала года себестоимость производства мяса птицы в среднем выросла на 15% за счет зарплат, которые повышаются очень быстро из-за дефицита кадров, а также увеличения стоимости логистики, подорожания зерна и других кормовых компонентов, инкубационного яйца. «Также у всех животноводов растут затраты на коммунальные услуги, упаковку. Предприятия пытаются снижать эту динамику роста себестоимости, повышая производительность, что сегодня сделать не так просто, ведь она зависит от наличия и работоспособности часто уникального оборудования, с поставками которого тоже есть проблемы и которое тоже сильно выросло в цене», — перечисляет Юшин.



В целом, по его прогнозам, цена на свинину в этом году будет достаточно приемлемой. «По крайней мере, мы не ожидаем снижения спроса в этом году. Напротив, он прирастет приблизительно 2,5%. То есть, мы в очередной раз поставим по потреблению рекорд», — считает эксперт.



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