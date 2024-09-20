«Ариант» направит на модернизацию производства 7 млрд рублей

Сейчас производственные показатели агрохолдинга не дотягивают до среднеотраслевых М. Стулов

Агрофирма «Ариант», которая после национализации управляется структурой Россельхозбанка — «РСХБ Финанс», планирует направить на модернизацию производства около 7 млрд руб., сообщил управляющий директор предприятия Ринат Зайнуллин, пишет «Коммерсантъ». По словам руководителя, 40-50% вложений по инвестиционной программе, разработанной до 2030 года включительно, составят собственные средства предприятия. Также планируется привлечение заемных средств, в том числе по льготным программам «Росагролизинга».



Расходы на первоочередные мероприятия, связанные с биобезопасностью, составят 1 млрд руб. В том числе планируется строительство дезбарьеров, моек, постов для обработки техники, которая перемещается между площадками. Несоблюдение технологий на «Арианте» привело к тому, что внутри предприятия происходит «перетекание» болезней, отметил Зайнуллин. По его словам, производственные показатели агрохолдинга не дотягивают до среднеотраслевых, с 2022 года поголовье свиней падало, производство сокращалось.



«Программа, которую подготовили производственники, предполагает поэтапную смену основного родительского стада, замену свиноматок, стабилизацию ветеринарного статус и выход к 2028 году на производство 170 тыс. т. То есть планируем увеличить производства мяса в два раза», — рассказал Зайнуллин, уточнив, что число свиноматок увеличится с 35 тыс. до 47 тыс. В прошлом году «Ариант» произвел 92 тыс. т свинины, в этом планирует выйти на 94 тыс. т.



Также «Ариант» рассчитывает в 2025 году начать поставки продукции в Китай, пишет «Интерфакс». Компания пригласила аудиторов, которые проинспектировали объекты и выявили «слабые места». «Сейчас мы разработали дорожную карту, подготовили программу, что нужно поэтапно и в какие сроки сделать для того, чтобы устранить эти замечания и повторно их (аудиторов) пригласить», — цитирует Зайнуллина агентство.



5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд руб. с бывших владельцев группы «Ариант» и группы ЧЭМК. В счет взыскания суд изъял 100% долей, принадлежащих бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову, а также их семьям, организаций «Кубань-Вино», «Агрофирма Южная», «Агрофирма Ариант», «ЦПИ — Ариант». 22 мая компании агрохолдинга перешли под управление «РСХБ-Финанс». Агрофирма «Ариант» владеет 11 свинокомплексами, которые рассчитаны на содержание более 800 тыс. животных, тремя комбикормовыми заводами, двумя бойнями, элеваторами, заводом по переработке биоотходов, сетью розничных магазинов.



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