По итогам 2023 года объем производства мраморной говядины у «Мираторга» составил 197 тысяч тонн «Мираторг»

Потребление мраморной говядины в России будет расти. Об этом рассказал шеф-повар компании «Мираторг» Дмитрий Лазько в ходе пресс-тура, посвященного десятилетию производства этого вида мяса в России — в декабре 2014 года компания начала выпуск премиальной говядины. За этот период ее потребление, по данным Национальной мясной ассоциации, выросло в 10 раз. По итогам 2023 года объем производства мраморной говядины у «Мираторга» составил 197 тыс. т.



Согласно последним исследованиям компании, среди потребителей говядины выбор в пользу мраморной делают 17%. С одной стороны, по словам представителя «Мираторга», может показаться, что это не так много, однако это значительный рост, учитывая то, что еще в 2014 году показатель был на нуле. Позитивная динамика стала возможной благодаря усилиям компании в области развития культуры потребления через различные каналы — реклама, трейд-маркетинг, собственная сеть супермаркетов, ресторанов и др.



Сейчас компания «Мираторг» обладает самым крупным материнским стадом породы абердин-ангус в мире — более 800 тыс. голов, из них порядка 300 тыс. — материнское поголовье.

Индейка — основной конкурент говядины, однако, согласно данным за первые шесть месяцев этого года, потребитель чаще стал делать выбор в пользу говядины, отмечает представитель «Мираторга». «Переключаются и со свинины — люди за эти годы разобрались в тонкостях приготовления более дорого мяса и научились его вкусно готовить», — говорит он.







Производство мраморной говядины «Мираторг» имеет полный цикл — от собственного родительского поголовья и кормовой базы до реализации. При этом агрохолдинг производит только говядину высших грейдов — Choice и Prime. Как рассказал директор по маркетингу компании Дмитрий Фролов, именно у «Мираторга» внутри наивысшего грейда появилась особая категория, прошедшая отбор по дополнительным строгим параметрам. Такие стейки называют Signature, их отличает повышенная мраморность. Сначала лучшие отрубы в эту отдельную категорию рекомендует программное обеспечение сканера, а затем — опытный специалист, и он окончательно решает, попадет ли отруб в наивысший грейд.



Продукцию «Мираторга» исследовала и признанная ассоциация CertifiedAngus Beef из США — она тестирует продукцию во всем мире по десяти дополнительным критериям и принимает решение о том, достойна ли она считаться грейдом Prime. Оценка ассоциации гарантирует потребителям и рестораторам, что они приобретают безупречное мясо. Изучив деятельность и продукцию «Мираторга», эксперты пришли к выводу, что доля с грейдом Prime составляет более 50% от всей брянской говядины, в то время, как в США она достигает лишь 5% у большинства производителей.



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