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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Без роста цен на свинину инвестиции в развитие отрасли будут невозможны

Это может привести к снижению производства на горизонте трех-пяти лет

| Агроинвестор |

В этом году производство свинины увеличится на 4,5%
В этом году производство свинины увеличится на 4,5%

Отсутствие роста цен на свинину у производителей хотя бы в пределах инфляции сделает невозможным инвестиции в развитие отрасли и может привести даже к снижению производства на горизонте трех-пяти лет. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024» рассказал главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка () Николай Бирулин. 

Цены на живых свиней за четыре года почти не изменились: в 2021-м среднегодовой показатель составлял порядка 125 руб./кг, в конце этого года они будут лишь на 3% выше, отметил он. В то же время, затраты свиноводческих компаний растут — на газ за четыре года они увеличились на 30%, на зарплаты — на 55%, на логистику — на 44%, затраты на кормовые компоненты в этом году, по прогнозам , на 40-50% превысят уровень 2023-го. «В совокупности, себестоимость производства свинины в ближайший год вырастет на 15%», — прогнозирует Бирулин. 

При этом, с появлением у компаний собственных мощностей по разделке свиней происходит миграция объемов реализации из сегмента в сегмент, то есть компания перестает продавать живой скот и полутуши и начинает реализовывать отдельные части. А с учетом того, что сегодня большинство компаний оснащены мощностями по разделке, наиболее показательной в плане динамики цен будет стоимость свиного окорока, а не живых свиней, как это было раньше, рассказал эксперт. 

По данным , стоимость окорока в оптовом звене за 48 недель текущего года в среднем была на 1,2% ниже, чем годом ранее. Это, уточнил Бирулин, прежде всего говорит о том, что рынок в 2024 году находится в сбалансированном состоянии. Потребительские цены на свинину, по данным , с конца прошлого года выросли всего на 3-4%, что значительно ниже уровня продовольственной инфляции, добавил эксперт. 

В этом году производство свинины продолжает увеличиваться, она остается главным драйвером роста выпуска всех видов мяса: за январь-октябрь выпуск свинины в сельхозпредприятиях прибавил 5,5%. По прогнозам , по итогам года производство увеличится на 4,5%, в 2025-м — на 2%, далее годовые приросты будут в пределах 1-3%. Такой темп роста снизит риски перенасыщения рынка, но будет достаточным для увеличения экспортного и внутреннего спроса. 

Экспорт продукции свиноводства за 10 месяцев текущего достиг уровня почти в 248 тыс. т, превысив показатель прошлого года, сказал Бирулин. Основным драйвером роста является рынок Китая. Туда за упомянутый период было отгружено порядка 34 тыс. т. По остальным рынкам прирост оказался незначительным — всего 6%, однако большего в и не ожидали, так как на остальных открытых рынках мы достигли максимально возможных значений. 

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