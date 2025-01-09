разделы

реклама

журналы

Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Холдинг «Доставка морем» увеличил экспорт пшеницы на 25%

Количество партнеров у компании тоже выросло

| Агроинвестор |

В прошедшем году предложение со стороны производителей было очень нестабильным
В прошедшем году предложение со стороны производителей было очень нестабильным

Холдинг-экспортер в прошедшем календарном году, предварительно, увеличил отгрузки пшеницы из крупных портов на 25%. В стоимостном выражении итоги в третьей декаде декабря еще не были подведены, но, по словам регионального представителя компании по югу Дениса Сушкова, особенностью прошедшего года стало закрытие импорта пшеницы со стороны Турции. «Получилось, что по ряду основных культур с малой воды пришлось сработать ограничено, а именно по этой логистической схеме маржинальность поставок выше», — сказал он «». При этом открывала для себя новые направления, например, начала отгрузки в Африку и Ирак. В целом, количество партнеров у холдинга увеличилось, также расширилась их география, добавляет Сушков.

По словам Сушкова, большим вызовом в 2024 году стала адаптация к многозадачной пошлине, которая, с одной стороны, ограничена рыночной стоимостью и курсом валют, а с другой — желаниями и ожиданиями аграриев. «Не удивлюсь, если многие экспортеры торговали местами “в ноль” или “минус”, так как было заключено много контрактов в июне-июле, а потом началась нестандартная ситуация с волатильностью показателей, — комментирует он. — Обычно к новому году все пытаются закрыть свои контракты, а в конце 2024-го получилось так, что все практически остановились, потому что внешняя цена не бьется с внутренней, как бы ты ни считал, все равно маржинальность не складывается при высоких ставках кредитов и других факторах». Тренд 2024 года — борьба внутренних цен на сельхозпродукцию с внешними. Это обусловлено тем, что основная цель для рынка сегодня — контроль над уровнем цен и продовольственная безопасность страны, резюмирует он.

Кроме того, в прошедшем году предложение со стороны производителей было очень нестабильным, продолжает Сушков. «Вроде бы и цена на ряд культур была более или менее нормальной, но только для южных аграриев, а в Центральной части России и Поволжье, например, логистика вкупе с высокими затратами, по их словам, дала работу на грани себестоимости, — знает он. — Ожидаемое экономистами позитивное явление от снижения стоимости рубля к некоторым валютам также не сложилось, так как эффект “съели” пошлины».  

По мнению Сушкова, очень большим внешним вызовом является то, что России перекрывают оставшиеся пути проведения платежей. «Это давление в худшем варианте может окончиться полным ограничением, в лучшем — новыми договоренностями, которые могут очень заметно изменить в лучшую сторону экономику не только отрасли, но и страны в целом», — думает он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №12, декабрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2024
Государство недооценивает проблемы в АПК. Состояние основных фондов может не позволить выйти на плановые показатели развития отрасли

«Агроинвестор»

Государство недооценивает проблемы в АПК. Состояние основных фондов может не позволить выйти на плановые показатели развития отрасли
Быстро, удобно и вкусно. Как будут меняться потребительские привычки и рынок продовольственной продукции в перспективе до 2030-х годов

«Агроинвестор»

Быстро, удобно и вкусно. Как будут меняться потребительские привычки и рынок продовольственной продукции в перспективе до 2030-х годов