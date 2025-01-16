Экспорт пшеницы в январе может снизиться вдвое

«СовЭкон» прогнозирует экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне 43,7 млн тонн flickr.com

По оценке аналитического центра «СовЭкон», в январе экспорт пшеницы из России составит 1,8-2,2 млн т против 3,6 млн т годом ранее. За первые две недели января было отгружено 0,9 млн т пшеницы против 1,4 млн т год назад, оценили аналитики, отметив, что вывоз замедлился на фоне снижения предложения. Российский зерновой союз ранее оценивал, что с 1 по 10 января Россия поставила на экспорт 480 тыс. т основных зерновых — в три раза меньше, чем год назад, когда за этот период было отгружено почти 1,5 млн т. В том числе поставки пшеницы сократились почти на 57%, до 468 тыс. т.



По состоянию на 1 декабря запасы пшеницы у сельхозпроизводителей составляли 18,7 млн т против 24,8 млн т год назад. «СовЭкон» оценивает запасы российской пшеницы на конец сезона-2024/25 в 10 млн т (6,3 млн т рыночных запасов + 3,7 млн т в государственном интервенционном фонде) против 20,2 млн т (16 млн т + 4,2 млн т) годом ранее. При этом цены на российскую пшеницу в портах Новороссийска с начала декабря выросли на $7, до $170/т (CPT), отмечают аналитики. В дальнейшем относительно низкие запасы будут ограничивать экспорт и оказывать поддержку котировкам, считает «СовЭкон».



По прогнозу аналитиков центра, в этом сезоне Россия поставит на внешние рынки 43,7 млн т пшеницы. Минсельхоз США на днях понизил свою оценку на 1 млн т, до 46 млн т без учета Крыма и новых регионов. «С учетом вывезенных объемов и квоты (с 15 февраля до конца сезона она составит 10,6 млн т), текущая оценка российского экспорта Минсельхоза США представляется нам нереалистичной», — отмечается в сообщении «СовЭкона».



Замминистра сельского хозяйства Максим Титов ранее отмечал, что, поскольку урожай зерна в 2024 году был не очень большим, в этом сезоне экспорт пшеницы из России будет меньше, чем в рекордном прошлом сельхозгоду, однако он будет «плюс-минус в исторических значениях». Официальный прогноз экспорта зерна из России в 2024/25 году составляет 55-60 млн т. В прошлом сезоне поставки на внешние рынки достигли 72,2 млн т зерна, в том числе 54,1 млн т пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

