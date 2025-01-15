Доля пшеницы в экспорте зерна из России может превысить 80%

В среднесрочной перспективе Россия может увеличить объем экспорта пшеницы во Вьетнам до 1,5-2 млн тонн в год В. Бычков

Доля пшеницы в экспорте зерновых культур традиционно составляет около 80%, но в этом сезоне она может быть больше, сказал замминистра сельского хозяйства Максим Титов в Ханое, где проходят российско-вьетнамские переговоры, пишет «Интерфакс». Показатель может увеличиться, поскольку в феврале-июне будет ограничен вывоз кукурузы, ячменя и ржи, пояснил Титов. Экспортная квота, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня предполагает поставки за рубеж только до 10,6 млн т пшеницы, по другим видам зерновых квота нулевая.



Также замминистра отметил, что в среднесрочной перспективе Россия может увеличить объем экспорта пшеницы во Вьетнам до 1,5-2 млн т в год. Благодаря снятию ряда фитосанитарных ограничений по итогам прошедшего года Россия значительно увеличила экспорт пшеницы во Вьетнам, до более чем 0,5 млн т. «В принципе, считаем, что у нас здесь достаточно хороший потенциал по наращиванию объемов», — цитирует Титова ТАСС.



При этом, поскольку урожай зерна в 2024 году был не очень большим, в этом сезоне экспорт пшеницы из России в целом по всему миру будет меньше, чем в рекордном прошлом сельхозгоду, добавил Титов, не уточняя прогноз по объему отгрузок, но отметив, что вывоз пшеницы будет «плюс-минус в исторических значениях». Ранее сообщалось, что официальный прогноз экспорта зерна из России в 2024/25 году составляет 55-60 млн т. В прошлом сезоне поставки на внешние рынки достигли 72,2 млн т зерна, в том числе 54,1 млн т пшеницы.



Минсельхоз США в январском обзоре понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на 1 млн т, до 46 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Оценка экспорта фуражного зерна из России незначительно повышена: с 6,2 млн т до 6,23 млн т. Квота на экспорт зерна во второй половине 2024/25 года будет самой низкой за последние пять лет, отметили американские аналитики, что, по их мнению, приведет к серьезному снижению темпов экспорта пшеницы из России.



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