Популяризация свинины. Для увеличения потребления нужно сформировать правильный образ продукта

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В последние годы спрос на мясо в России растет, но доля курицы в общем объеме не снижается. И дело не только в цене — во многом это связано с потребительскими предпочтениями из-за популяризации здорового питания. Куриное мясо позиционируется как диетическое, тогда как свинина в восприятии покупателей скорее «жирный», а потому «вредный» продукт. Покупатели обращают внимание на содержание жира и калорийность, а не на питательную ценность мяса, и в результате происходит подмена таких понятий, как правильное, здоровое питание и диетическое. Между тем у свинины еще есть хороший потенциал для увеличения объемов потребления. Как его реализовать, расскажет автор данной статьи

Свинина занимает значительное место в рационе россиян и является одним из самых популярных видов мяса наряду с бройлером и индейкой. Главный конкурент свинины — куриное мясо, которое отличают достаточно большое предложение и конкурентная цена. Индейка на данном этапе вряд ли составит конкуренцию свинине, поскольку ее стоимость намного выше. Чтобы увеличить потребление свинины в нашей стране и вернуть ей былую популярность, необходимо сформировать правильный продающий образ — как продукта с высокой питательной ценностью, который соответствует всем требованиям здорового питания.



Питательная ценность свинины

Свинина является полноценным источником высококачественного протеина, без которого невозможно нормальное функционирование организма. Белки необходимы для роста, развития и восстановления тканей, играют важную роль в работе иммунной системы. Животный протеин, в том числе и свинина, содержит незаменимые аминокислоты, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Так, в 100 г свиного мяса содержится около 20-30 г чистого белка. При этом постное свиное филе содержит всего 142 ккал, тогда как куриные бедра — 157 ккал, а говядина — 190 ккал. Следовательно, нежирная свинина подходит для рациона тех, кто стремится привести свой вес в норму. Общеизвестно, что пища, богатая животным белком, насыщает значительно лучше, чем углеводы, не вызывает скачков уровня сахара в крови и необходима для поддержания мышечной массы.



Богата свинина и витаминами группы B, особенно B1, B3, B6 и B12, которые играют важную роль в обмене веществ, поддержании здоровья нервной системы. Кроме того, витамин В12 участвует в формировании красных кровяных клеток (эритроцитов), снижает риск развития анемии.







Содержит она и полезные микроэлементы, такие как железо, цинк и селен. Железо необходимо для выработки гемоглобина, отвечающего за транспортировку кислорода в организме. Цинк поддерживает иммунную систему, благотворно влияет на здоровье волос и кожи, укрепляет костную ткань. При употреблении 100 г свинины организм получает до 35% дневной дозы цинка. Селен обладает антиоксидантными свойствами, важен для нормальной работы щитовидной железы, иммунной системы. Интересно, что свинина содержит больше фосфора, чем горбуша, — 204 мг на 100 г, тогда как последняя — 200 мг.



Как убедить потребителей есть больше свинины — Сформировать правильный продающий образ свинины. Нужно позиционировать ее как компонент разнообразного рациона, полезный для здоровья.

— Предложить интересные продукты. Например, порционные котлеты из свежерубленого мяса с добавлением специй или овощей.

— Изменить цену. Отсутствие в продаже других видов мяса или рост цен на них могут заставить обратить внимание на свинину.

— Провести исследования о влиянии свинины на здоровье человека. На основе этих данных можно позиционировать мясо как полезное.

— Обратить внимание на ситуативное потребление. Например, стимулировать спрос на фасованную и развесную продукцию, подходящую для мангала и барбекю.

— Также повышению интереса к свинине могут способствовать серьезные изменения в жизни потребителей (создание семьи, беременность, увеличение семьи, появление своего хозяйства) и начало летнего сезона (гриль и шашлыки).

В составе свинины как насыщенные, так и ненасыщенные жиры. Выбор менее жирных частей, таких как филе или вырезка, позволяет снизить содержание жиров. Свиное сало, хоть и не является диетическим продуктом, обладает рядом полезных свойств. В нем в большом количестве содержится комплекс незаменимых жирных кислот: линолевой, линоленовой, пальмитиновой и олеиновой (витамин F), которые, помимо других своих полезных свойств, способны регулировать липидный обмен и способствуют снижению уровня холестерина в крови.



Свинину можно также назвать природным антидепрессантом. Это мясо содержит 55% от рекомендуемой суточной нормы триптофана — аминокислоты, из которой в нашем организме синтезируется «гормон радости» серотонин. В 100 г свинины содержится 0,22 г триптофана.



Использование в здоровом питании

Таким образом, свинину можно смело включать в рацион здорового питания, но при условии соблюдения нескольких правил. На них обязательно нужно акцентировать внимание потребителей, если мы ставим задачу популяризировать данный вид мяса.



Одно из них — выбор правильных частей. Для здорового питания лучше предпочесть нежирные куски свинины, такие как филе, вырезка или шея. Эти части содержат меньше жира и калорий, но при этом сохраняют высокое содержание белка.



Другой важный фактор — способы приготовления. Чтобы сохранить питательную ценность свинины и минимизировать поступление лишних калорий, стоит выбирать здоровые методы термической обработки блюд. Так, например, запекание в духовке позволяет сохранить соки и ароматы мяса без добавления лишнего жира. Приготовление на гриле помогает избавиться от излишков жира и придает мясу аппетитную корочку. Тушение с овощами и специями создаст вкусное и питательное блюдо без добавления большого количества масла.







Свинину в принципе важно комбинировать с овощами. Рекомендуется сочетать ее с такими не крахмалистыми видами овощной продукции, как брокколи, цветная капуста, перец. Это увеличит содержание клетчатки и витаминов в готовом блюде. Для улучшения вкуса свинины можно использовать различные специи и травы, такие как чеснок, розмарин, тимьян и перец, что даст возможность уменьшить потребление соли и жира, сохраняя при этом насыщенный вкус мяса.



Свинина в целом обладает хорошими вкусовыми качествами и универсальностью в приготовлении. Благодаря этому во всем мире ее широко используют в различных национальных кухнях — от традиционной русской до экзотических. Такой подход позволяет разнообразить рацион, и свинина не надоест потребителю как, например, отварная куриная грудка.



Таким образом, свинина может быть составляющей здорового рациона, если правильно выбирать ее части и способы приготовления. Сбалансированное употребление свинины в сочетании с овощами и правильными кулинарными техниками поможет наслаждаться вкусом этого мяса, не нанося вреда здоровью. При этом важно учитывать тенденции и адаптировать предложения на рынке с учетом актуальных запросов потребителей.



Способы популяризации

Кулинарные традиции — это неотъемлемая часть культурного наследия любого народа. В России свинина занимает особое место в гастрономической культуре, и поддержка этих традиций с помощью различных мероприятий (мастер-классы, кулинарные фестивали и конкурсы) не только сохранит, но и обогатит их.



Проведение мастер-классов по приготовлению блюд из свинины — это отличный способ передать знания и навыки молодому поколению. На таких мероприятиях участники узнают о различных частях данного вида мяса, их питательных свойствах и лучших методах приготовления. Мастера кулинарии могут делиться секретами традиционных рецептов, а также предлагать современные интерпретации классических блюд. Это не только обогащает кулинарные навыки участников, но и способствует обмену опытом и культурными традициями.



Кулинарные фестивали, посвященные свинине, могут стать ярким событием в жизни местного сообщества. На них можно провести дегустации, где гости попробуют разнообразные блюда из свинины, приготовленные по традиционным и современным рецептам. В программу фестиваля также стоит включить мастер-классы, конкурсы на лучшее блюдо и выставки, где производители представят свои продукты. Такой подход не только поддержит местных производителей, но и привлечет внимание к кулинарным традициям региона.



Есть свинину полезно для здоровья Юрий Ковалев, Гендиректор Национального союза свиноводов В течение последних девяти лет потребление свинины в России увеличивалось самыми высокими темпами среди других видов мяса. В частности, если общее потребление мяса начиная с 2015 по 2023 год включительно выросло на 13% и достигло 81 кг на человека, то потребление свинины за этот же период прибавило сразу 33%, составив 30,6 кг/чел. в год. Главная причина такого резкого темпа роста — стабильность цен благодаря постоянному расширению производства на уровне 5%, 8% и даже 10% ежегодно. В 2024-м прирост объемов выпуска свинины продолжился, хотя и замедлился, по предварительной оценке, до 4%. За период 2023—2024 годов цены на сопоставимые части птицы и свинины практически сравнялись, что в совокупности стало стимулом для дальнейшего увеличения и потребления: по итогам года показатель составил около 31,2 кг/чел.



И есть все основания полагать, что в 2025-м положительная динамика продолжится.



Еще один фактор, способствующий росту потребления свинины, — увеличение ее использования в мясопереработке. Еще 10-15 лет назад этот вид мяса вытеснялся из рецептур колбасных изделий в связи с тем, что был на 50% дороже курицы, которой и отдавали предпочтение переработчики. Сейчас происходит обратный процесс: свинины в рецептах становится все больше.



Чтобы еще значительнее увеличить объемы потребления, нужна общая работа государства, отдельных частных компаний и отраслевого бизнес-сообщества. Уже ведется разработка соответствующей специальной программы, которая будет способствовать росту популярности свинины. Мы постараемся показать, что не только ценовой фактор играет решающую роль, но и что есть свинину полезно для здоровья. Расширяется взаимодействие между учеными, диетологами, нутрициологами, СМИ и производителями свинины. Все это, без сомнения, даст превосходный результат.

Конкурсы по приготовлению блюд из свинины могут стать отличной платформой для выявления талантливых поваров и кулинаров. Участники будут соревноваться в создании уникальных блюд, используя традиционные рецепты и современные техники. Такие мероприятия способствуют популяризации свинины как продукта, а также вдохновляют участников на эксперименты и кулинарные открытия. Конкурсы могут быть организованы как на уровне местных сообществ, так и на более широком уровне, что позволит привлечь внимание к кулинарным традициям всей страны.



Поддержка и развитие кулинарных традиций, связанных со свининой, — важный шаг к сохранению культурного наследия и популяризации здорового питания. Эти мероприятия не только обогащают гастрономическую культуру, но и способствуют укреплению связей между поколениями, передавая знания и навыки, которые будут жить и развиваться в будущем. А производители свинины будут продвигать свой товар в массы.



Образовательные программы

Стоит обратить внимание и на такой возможный способ популяризации свинины, как внедрение образовательных программ в школах и на курсах по кулинарии, которые акцентировали бы внимание на пользе свинины, ее универсальности, позволяющей предложить широкое разнообразие блюд.



Кулинарное образование играет ключевую роль в формировании здоровых привычек питания и осознания важности сбалансированного рациона. В условиях современного мира, где выбор продуктов питания становится все более разнообразным, важно не только знать, как готовить, но и понимать, какие продукты полезны для здоровья. Свинина, как один из популярных видов мяса, заслуживает особого внимания в образовательных программах, благодаря чему будет расти ее популярность среди молодежи.







Многие потребители не всегда осведомлены о полезных свойствах свинины и ее роли в здоровом питании. Образовательные программы призваны помочь развеять мифы и стереотипы, связанные с этим продуктом, а также показать, как правильно его готовить, чтобы сохранить все ценные качества. Поэтому важной частью таких программ должно стать практическое обучение. Учащиеся смогут не только изучать теорию, но и на практике готовить блюда из свинины, экспериментируя с различными рецептами и техниками. Это поможет развить кулинарные навыки, повысить интерес к здоровому питанию и научить студентов осознанно подходить к выбору продуктов.



Введение подобных программ в школьные учебные планы, в колледжах и вузах, на курсах по кулинарии даст возможность создать целостный подход к обучению. Они могут включать лекции о питательных свойствах свинины, мастер-классы по приготовлению блюд, а также проекты, направленные на изучение местных традиций и рецептов.



Создание маркетинговых стратегий

Отдельно следует остановиться на разработке и реализации маркетинговых стратегий, направленных на популяризацию свинины. В условиях современного рынка, где конкуренция за внимание потребителей становится все более жесткой, необходимо использовать разнообразные маркетинговые инструменты, такие как реклама, социальные сети и сотрудничество с блогерами и ресторанами, чтобы эффективно продвигать свинину как продукт.



Первым шагом в популяризации свинины является создание эффективной рекламной кампании. Реклама должна акцентировать внимание на питательных свойствах свинины, ее универсальности и возможностях приготовления. Использование ярких и «аппетитных» изображений блюд, информация о ее качестве и происхождении помогут привлечь внимание потребителей



Важно использовать различные форматы рекламы: от традиционных телевизионных и печатных объявлений до наружной рекламы. Креативные рекламные ролики, которые демонстрируют процесс приготовления блюд, могут вдохновить людей на эксперименты на кухне.



Ключевую роль в современном маркетинге играют социальные сети. Различные платформы позволяют взаимодействовать с аудиторией напрямую и делиться контентом, который вызывает интерес. Так, например, создание аккаунтов, посвященных свинине, где будут публиковаться рецепты, советы по приготовлению и интересные факты, в дальнейшем поможет сформировать сообщество любителей свинины.







В свою очередь, регулярные посты с яркими фотографиями блюд, видеорецепты и интерактивные опросы могут значительно повысить вовлеченность аудитории. Также стоит рассмотреть возможность проведения конкурсов и акций, которые будут стимулировать пользователей делиться своим опытом приготовления блюд из свинины.



Сотрудничество с кулинарными блогерами и влиятельными личностями в социальных сетях — это еще один эффективный способ популяризации свинины. Блогеры могут создавать контент, который демонстрирует разнообразие блюд из свинины, делиться своими рецептами и опытом, а также рассказывать о питательных свойствах продукта. Важно выбирать блогеров, чья аудитория соответствует целевой группе и которые имеют положительный имидж. Совместные проекты, такие как мастер-классы, видеорецепты или кулинарные челленджи, значительно увеличат охват и привлекут новых потребителей.



Однако разработка и реализация маркетинговых стратегий, направленных на популяризацию свинины, требуют комплексного подхода. Использование рекламы, активное присутствие в социальных сетях и сотрудничество с блогерами помогут не только повысить осведомленность о свинине, но и изменить восприятие этого продукта в глазах потребителей.



Сотрудничество с ресторанами

Это еще один важный элемент стратегии, направленной на популяризацию свинины как продукта. Точки общественного питания в принципе играют ключевую роль в формировании гастрономических предпочтений потребителей. Они не только предлагают разнообразные блюда, но и создают тренды в кулинарии. Сотрудничество с ресторанами позволяет продвигать свинину как продукт, который можно использовать в различных кухнях и рецептах, а также демонстрировать ее питательные свойства и вкусовые качества.



Поощрять рестораны к включению свинины в их меню можно через предоставление информации о питательных свойствах этого мяса, а также о его разнообразии. Организация семинаров и мастер-классов для шеф-поваров поможет им освоить новые рецепты и техники приготовления блюд из свинины.



Сильного роста в объемах потребления и продаж не ожидается Дмитрий Алексеев, Коммерческий директор «Агроэко» Если судить по данным, которые предоставляет Национальный союз свиноводов, потребление свинины стабильно растет, причем хорошими темпами. Еще около двух лет назад данный показатель составлял 28 кг на человек в год, а по итогам 2024-го превысил 31 кг. Это связано в том числе с медленным ростом цен на свинину.



Мясоперерабатывающее предприятие (МПП) наша компания запустила два года назад. Тогда же началась трансформация структуры продаж. Если в 2023-м большую часть реализованной продукции, а именно 67% от общего объема, составляли полутуши, то уже в 2024-м 60% пришлось на упакованную свинину, а также субпродукты. На данный момент МПП «Агроэко» продолжает наращивать производство и выходить на полную мощность, поэтому объем реализации повышается, а география продаж расширяется, в том числе за счет увеличения представленности продукции в крупных торговых сетях.



Мы видим, что наша продукция пользуется популярностью. Присутствует и сезонность, когда некоторые позиции продаются лучше в определенное время года. К примеру, колбаски, стейки, шашлыки и тому подобное активнее покупают в летний гриль-сезон, а маринованную продукцию для запекания — зимой. Тогда мы соответственно корректируем ассортимент, подстраивая его под этот спрос. В текущем году планируем презентовать новинки к гриль-сезону 2025 уже в феврале.



Если говорить про дальнейший потенциал, то сильного роста в объемах потребления и продаж не ожидается. Наша команда в первую очередь уделяет внимание качеству наших продуктов. Мы контролируем все этапы производства, внедряем современные решения в упаковке продукции, совершенствуем рецептуру. Высокое качество мясных продуктов, их отменный вкус и привлекательность на потребительском рынке не раз подтверждали победы в различных продовольственных конкурсах.



Отдельно отмечу, что перспективным сейчас видится рынок экспорта, который к тому же позволяет реализовывать продукты, пользующиеся низкой популярностью внутри страны, с большей маржинальностью за границей. Мы активно расширяем географию внешних продаж: только в прошлом году осуществили первые поставки в Африку, Индию и Сербию. Активно налаживаем партнерские отношения и с другими государствами: представляем компанию на международных выставках, участвуем в бизнес-миссиях, ведем переговоры с крупными импортерами свинины в зарубежных странах. И здесь важна поддержка федеральных структур. Развитие экспорта в АПК — это сейчас одна из приоритетных задач для всей страны.

Кроме того, можно предложить ресторанам специальные условия для закупки свинины, такие как скидки на оптовые закупки или программы лояльности. Это не только снизит затраты ресторанов, но и сделает свинину более доступной для использования.



Создание специальных предложений и акций — еще один эффективный способ привлечения клиентов. Рестораны могут предлагать специальные блюда из свинины в рамках тематических вечеров или акций, таких как «Свинина недели». Еще один вариант — организация совместных мероприятий, таких как «День свинины», в рамках которых рестораны предложат уникальные блюда из этого вида мяса по специальным ценам. Это создаст интерес и привлечет новых клиентов, желающих попробовать что-то новое.



Другие эффективные подходы

Популяризировать свинину поможет организация различных культурных мероприятий, таких как «Праздник свинины», где можно продемонстрировать разнообразие блюд и рецептов. Еще один неплохой способ — проведение исследований о влиянии потребления свинины на здоровье и экономику, публикация данных статистики для широкой аудитории. Хорошие результаты может дать и обратная связь от потребителей: создание платформы для сбора отзывов и предложений от покупателей, что поможет адаптировать меры популяризации к их интересам и предпочтениям.



Разработка эффективных методов популяризации свинины не может вестись в отрыве от мирового опыта, успешные зарубежные наработки стоит принять во внимание. Так, например, в США промышленные группы, продвигающие сельское хозяйство, используют платформы социальных сетей для привлечения нового поколения потребителей свинины. В 2023 году на увеличение спроса на свинину в США было выделено $18 млн. Совет по свинине сотрудничает с диетологами в социальных сетях в рамках проекта под названием «Свинина и партнеры», чтобы распространять информацию о питании. Национальный совет производителей свинины США (NPPC) развивает стратегию продвижения американской свинины на внутреннем рынке под брендом Real Pork. В рамках кампании аудиторию знакомят с историями фермерских семейств Америки, чтобы показать не только пищевую ценность свинины, но и ее культурно-историческое значение.



А успешному продвижению испанской свинины в Китае способствует деятельность отраслевой ассоциации INTERPORC Spain. Она специализируется на производстве, переработке и маркетинге мяса белых свиней и регулярно проводит маркетинговые мероприятия на выставках и ярмарках: конференции и встречи с импортерами для популяризации продуктов компаний, входящих в ассоциацию.



Автор — гендиректор аналитического агентства ИМИТ.

