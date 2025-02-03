Кадры решают. Помогут ли новый федеральный проект и господдержка привлечь больше специалистов в АПК

«Мираторг»

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Новый федеральный проект «Кадры в АПК» призван решить задачи одного из направлений нацпроекта обеспечения продовольственной безопасности и повысить уровень обеспечения отрасли квалифицированными специалистами. Для этого, в частности, большое внимание будет уделяться взаимодействию со школами, средними и высшими профильными учебными заведениями. Участники рынка сами давно и успешно работают в этом направлении, но считают, что для привлечения людей в сельское хозяйство этого недостаточно

В конце прошлого года правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030-го и на перспективу до 2036 года. Он будет главным ориентиром в работе по выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в «майском» указе. В частности, с этого года начал действовать новый национальный проект — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который включает пять направлений: селекция и генетика; развитие биотехнологий; разработка ветеринарных препаратов и вакцин; сельхозтехника и оборудование; кадровое обеспечение отрасли.



Ключевая цель федерального проекта «Кадры в АПК» — обеспечить отрасль специалистами не менее чем на 95%. По оценке Минсельхоза, сейчас в отрасли работает около 6 млн человек, однако даже крупные холдинги с конкурентоспособной оплатой труда сталкиваются с проблемой нехватки кадров, что в итоге влияет на темпы производства. В январе прошлого года министерство прогнозировало, что к 2030 году нехватка кадров в российском АПК может составить 30-50 тыс. человек в зависимости от методики подсчета.



Специалистов по-прежнему не хватает

В 2023 году агроведомство оценивало дефицит кадров в отрасли на уровне в 200 тыс. человек, напоминает старший консультант Kontakt InterSearch Russia практики «Пищевая промышленность и АПК» Давид Вдовиченко, и в 2024-м предпосылок для изменения этого тренда не наблюдалось. При этом некоторые эксперты оценивают нехватку кадров более чем в 500 тыс. человек. По словам Вдовиченко, наиболее остро ощущается нехватка специалистов в растениеводстве: более 85% предприятий в этом секторе утверждают, что за последние несколько лет ситуация с кадрами ухудшилась. «Среди самых “болезненных” профессий — трактористы, комбайнеры и механизаторы в целом. По данным опросов, 80% компаний испытывают трудности с наймом этих специалистов, — приводит данные он. — Также большую сложность с точки зрения кадров представляют уборочные и посевные работы. Например, если не самой крупной компании по производству яблок необходимо набрать 1,2 тыс. человек для уборки урожая в срок, никакой уровень цифровизации и автоматизации, а также практически никакой уровень индексации зарплат не способны восполнить такую нехватку людей».



Дефицит кадров в АПК носит всеобъемлющий характер и растет с каждым годом, вторит ему руководитель отдела рекрутмента компании ANCOR Юлия Аксенова. «К сожалению, несмотря на то, что эта проблема привлекает много внимания и активно обсуждается, пока видимых улучшений мы не видим, — признает она. — Наиболее остро ощущается нехватка механиков, механизаторов, операторов, агрономов, ветеринарных врачей, зоотехников. Кроме того, крайне мало специалистов с узким профилем: рыбоводов, тепличных агрономов и агрономов по защите растений, технологов по кормлению».



От школьных ступеней до карьеры в «Агрокомплексе» У «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева есть дефицит рабочей силы по всем направлениям, как и в целом по стране. Агрохолдинг подключился к проекту новой государственной доктрины в области подготовки кадров для АПК, так, в прошлом году в фокусе кадровой политики было выстраивание эффективной системы по программе «Новое поколение “Агрокомплекса”». «Как крупный отраслевой работодатель мы готовы выращивать и вести будущих работников от школьных ступеней до карьерной лестницы в нашей компании», — отмечает пресс-служба агрохолдинга. Компания является партнером трех агроклассов — двух совместно с КубГАУ в Краснодарском крае и одного — совместно с ДонГАУ в Ростовской области. В 2024 году на базе предприятий холдинга была организована производственная практика для 653 студентов высших и средних учебных заведений. Кроме того, «Агрокомплекс» актуализировал стипендиальные программы и выдал 70 целевых квот студентам вузов и 161 — учащимся ссузов.



Знаковыми событиями для агрохолдинга стали дни карьеры в кубанских государственных университетах — аграрном и технологическом, в результате которых заключены соглашения о реализации новых совместных проектов. В соглашениях определен порядок прохождения практики и стажировки, предоставления студентам целевых квот, стипендий, а также участия в «Бизнес-школе “Агрокомплекса”». Проект помогает участникам, получающим образование по профильным для компании специальностям, подготовить собственные научно-исследовательские работы, а остальным — развить свои компетенции.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Роман Самойлов считает, что к 2030 году агроотрасли понадобится дополнительно миллион специалистов, если мы хотим выйти на целевые показатели Стратегии развития АПК. «Основными дефицитными специальностями являются агрономы, механизаторы, селекционеры и генетики. И, по прогнозу, если мы хотим достичь показателей Стратегии, то до 2030 года нам потребуется привлечь дополнительно 800 тыс. человек, вместе с теми 200 тыс., которые на текущий момент в дефиците, мы выйдем как раз на миллион специалистов», — оценивал он в декабре на конференции «Агрохолдинги России — 2024».



Альтернативным сценарием, по мнению Самойлова, является повышение производительности труда: если оставить количество персонала на существующем уровне, то для того, чтобы выполнить цели Стратегии, потребуется увеличить производительность труда на 18%. Правда, согласно нацпроекту, производительность труда в секторе «Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» в 2025 году должна вырасти на 1,5%, а к 2030-му — на 15,8% нарастающим итогом к уровню 2023-го.



В 2024 году производительность труда в АПК снизилась более чем на 3% по сравнению с 2023-м, тогда как в 2022 году она увеличилась на 8,7%, в то время как в целом по отраслям экономики — уменьшилась более чем на 3,5%, сравнивает Вдовиченко. Прошлогодняя динамика связана с экстремальными погодными условиями, которые существенно повлияли на урожайность в ключевых сельскохозяйственных регионах, поясняет он. По мнению эксперта, для повышения производительности труда в АПК в перспективе необходимо продолжать модернизацию парка техники, внедрять инновационные технологии и повышать квалификацию кадров. Использование цифровых технологий, таких как цифровые карты, «умная» полевая техника, и анализ больших данных может обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5%, оценивает он.







Аксенова обращает внимание, что, с одной стороны, сельское хозяйство активно цифровизируется и автоматизируется, повышается производительность труда в крупных компаниях. С другой — во многих небольших хозяйствах производительность труда невысокая. Это обусловлено ограниченным бюджетом, которого не всегда хватает на необходимую сельскохозяйственную технику, качественные семена, удобрения и средства защиты растений, поэтому автоматизация и «цифра» в их случае отходят на второй план, комментирует она. Также, по ее словам, росту производительности препятствует нехватка квалифицированных специалистов.



Наличие кадров — системная проблема

По данным исследования, представленного в ходе VI Всероссийского форума INTEKPROM MEAT 2024, у 94% участников рынка АПК есть нехватка специалистов, причем в различных сферах агросектора недостает от 30% до 50% сотрудников. Это серьезная системная проблема, которая отрицательно влияет как на прибыль предприятий, так и на экономику страны в целом, подтверждает пресс-служба группы «Черкизово». Сама компания тоже остро ощущает дефицит кадров. «На производствах есть нехватка квалифицированных специалистов: электриков, слесарей, механизаторов, зоотехников, специалистов по контрольно-измерительным приборам, ветеринарных врачей, инженеров, обвальщиков и жиловщиков. Также одной из наиболее востребованных является профессия агронома», — перечисляет пресс-служба агрохолдинга.



Дефицит кадров всегда присутствует — начиная от специалистов высшего звена, заканчивая сотрудниками, которых условно называют неквалифицированной рабочей силой, но которые играют важную роль в процессе подготовки продукции к реализации, рассказывает заместитель гендиректора компании «Малино» Татьяна Губина. «Мы производим картофель и овощи — очень трудоемкие в плане выращивания и предпродажной подготовки культуры, и сейчас перераспределяем продуктовый портфель так, чтобы минимизировать количество ручного труда при посадке, уборке, предпродажной подготовке», — говорит она.



«Дамате» расширяет действующие мощности, запускает новые проекты, и набор персонала в компании идет постоянно. «Наиболее востребованы на предприятиях группы в первую очередь сотрудники инженерно-технических специальностей и рабочих профессий, также мы рады трудоустроить специалистов направлений ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, зоотехнии, управления качеством, агрономии, агроинженерии и автоматизации технологических процессов и производств», — сообщает пресс-служба компании. Для привлечения специалистов группа обеспечивает конкурентный уровень заработной платы, создает комфортные и безопасные условия труда, внедряет собственные социальные программы, помогает новым сотрудникам с релокацией, оказывает поддержку молодым специалистам. «В компании разработаны и успешно реализуются различные программы подготовки кадров и повышения квалификации на базе собственного корпоративного университета», — добавляет пресс-служба «Дамате».



«Кадровая ситуация в компании — это зеркало новых серьезных вызовов в экономике в целом и в сельском хозяйстве в частности, и, естественно, мы испытываем острый дефицит рабочей силы. Тем более, что кадровая политика “Мираторга” основывается на том, что в компании работают только граждане Российской Федерации, — отмечает пресс-служба агрохолдинга. — Конкуренция между отраслями за рабочие руки уже привела к росту заработных плат в 2023 году в среднем на 15-25% и еще на 15-20% в 2024 году. Уровень заработной платы сотрудников “Мираторга” выше средней по отрасли: по данным Росстата, зарплаты в сельском хозяйстве в среднем составляют около 60 тыс. руб., а в компании — свыше 84 тыс. руб. в месяц». Наиболее острый дефицит «Мираторг» испытывает в специалистах в области агрономии и в животноводах — зоотехниках и ветеринарных врачах. «Без этих специалистов говорить о развитии сложно», — признает пресс-служба компании.



Сельскохозяйственная отрасль в целом работает в условиях постоянного дефицита кадров, соглашается руководитель управления по работе с персоналом агрохолдинга «ЭкоНива» (входит в ГК «ЭкоНива») Борис Морев. По его словам, в последнее время остро не хватает сотрудников рабочих специальностей (механизаторов, слесарей, сварщиков) и классических специалистов (агрономов, инженеров, зоотехников). «При этом в нашей стране низкий уровень безработицы, свободных кадров почти нет», — подчеркивает он.



Правда, председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец утверждает, что на его предприятии не только нет дефицита специалистов, но и имеется резерв кадров. «Мы знаем, откуда пригласить людей тех специальностей, которые нам нужны: они либо не работают, либо хотели бы поменять место работы с повышением заработной платы», — делится он.



Уровень производительности компании Неженец оценивает как достаточно высокий. «Не берусь определять его в процентах, но для того, чтобы он постоянно повышался, мы используем меры морального и материального стимулирования. Например, в 2024 году 19 сотрудников агрофирмы получили государственные награды или почетное звание “Заслуженный работник сельского хозяйства России”», — отмечает он.



«ЭкоНива» участвует в национальном проекте «Производительность труда», чтобы повысить эффективность работы, улучшить производственные процессы, освоить инструменты бережливого производства. В последние годы с помощью команды специалистов нацпроекта проведена оптимизация производства и внедрены бережливые технологии на молочном заводе в пгт Анна в Воронежской области, а также в хозяйствах группы в Воронежской и Новосибирской областях, говорит Морев.



Для решения кадровых проблем необходим комплексный подход, уверены в «Черкизово». Привлечению и удержанию талантливых сотрудников способствует регулярная работа по популяризации бренда работодателя и поддержанию репутации компании на рынке труда, а также продвижение положительного образа отрасли в целом. «Наша компания использует весь спектр каналов и инструментов для привлечения кандидатов (как оффлайн, так и диджитал), внедряет более гибкие подходы к занятости, формирует комфортную рабочую среду и равные условия для всех без разделения по гендерному признаку, ведет активную интеграцию молодых специалистов, — перечисляет пресс-служба компании. — Также “Черкизово” фокусируется на программах, направленных как на повышение квалификации и улучшение профессиональных навыков сотрудников, так и на их переобучение. Кроме того, компания активно занимается внедрением цифровых технологий и автоматизацией процессов в управлении персоналом для повышения эффективности и оперативности работы».



Чтобы решать существующие проблемы с притоком кадров, «Мираторг» делает ставку на образовательные процессы, работу с учебными заведениями, адаптацию учебных программ к потребностям аграриев, стажировки для преподавателей высшей школы в передовых хозяйствах, целевое обучение. «Рассчитываем, что в результате к нам будут приходить квалифицированные подготовленные кадры, нацеленные на успешную и долгосрочную работу, — комментирует пресс-служба компании. — Конечно, главные социальные инвестиции компании — в повышение качества жизни и труда своих работников. Это по большей части работа на удержание — на стабилизацию коллектива».



По мнению Морева, решением кадровых проблем могут стать в том числе цифровизация, автоматизация и роботизация процессов. Для их внедрения и развития в сельское хозяйство нужно привлекать IT-специалистов, аналитиков данных, биоинформатиков в растениеводстве и животноводстве, специалистов по точному земледелию. При поиске таких сотрудников компании из аграрной отрасли конкурируют уже не между собой, а с IT-компаниями, банками и другими крупными работодателями из самых разных отраслей, обращает внимание он. «Это достаточно новая ситуация для АПК, поэтому мы сейчас расширяем сотрудничество с учебными заведениями и работаем со студентами не только аграрных специальностей, — делится он. — Кроме того, нашей важной задачей является продвижение сельского хозяйства как современной высокотехнологичной отрасли, формирование интереса к работе в АПК, начиная с детского возраста».







От парты до зарплаты

Непрерывная подготовка будущих специалистов должна начинаться со школьной скамьи, говорил в декабре 2024 года вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. На это направлен пилотный проект по созданию агротехнологических классов, сейчас они действуют в восьми регионах. К 2030 году в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» по стране должно быть 18 тыс. таких классов.



Александр Неженец положительно оценивает идею создания агроклассов и воспитания специалистов для отрасли со школьной скамьи. Но агрокласс — это формализация той работы, которую неформально агропредприятия ведут уже давно, отмечает он. «Мы, например, уже долгое время сотрудничаем со школами, прежде всего интересуемся, как учатся дети наших сотрудников, в каких школах. Нашим сотрудникам рассказываем, какие специалисты нам будут нужны в ближайшей перспективе, какая у них будет заработная плата, бываем в школах тех районов, где есть наше производство», — рассказывает руководитель «Прогресса».



«ЭкоНива» успешно реализует проект «Агроклассы» с 2016 года. Сейчас в агроклассах компании учатся школьники в Воронежской, Рязанской, Калужской, Курской и Новосибирской областях. В течение учебного года они посещают специальные занятия на предприятиях группы и в школе. По завершении обучения учащиеся получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые учитываются при поступлении в аграрные вузы. «При реализации проекта важно наладить прочное сотрудничество между школами, вузами и компанией, чтобы у учеников сразу сформировалось понимание их образовательного и карьерного трека на ближайшие годы», — уверен Морев.



По его мнению, ранняя профориентация имеет огромное значение, агроклассы помогают наладить своеобразный конвейер для формирования кадрового резерва. После школы университет получит подготовленного студента, ученик — качественное бесплатное образование, а компания — местного будущего специалиста. «Наша цель — популяризация аграрного образования, сельскохозяйственных и инженерных специальностей и ориентирование школьников на жизнь и работу в сельской местности, не менее интересную и перспективную, чем в городе», — комментирует Морев.







Группа «Черкизово» в ноябре 2023 года открыла свой первый агрокласс в школе № 2 села Доброго Липецкой области. Его цель — заинтересовать учащихся девятых классов важными и востребованными в АПК специальностями. В классе проводятся теоретические и практические занятия по изучению ветеринарии в свиноводстве и зоотехники в птицеводстве. В прошлом году компания выделила дополнительные средства на создание в классе специального помещения, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит школьникам более углубленно проводить исследования и повысит эффективность обучения.



Сейчас у «Черкизово» шесть агроклассов (также они есть в Пензенской и Воронежской областях), где учатся 144 школьника. Затраты на создание одного агрокласса могут варьироваться от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. в год в зависимости от локации, приводит данные пресс-служба компании. «Обучение в агроклассе дает возможность школьникам лучше подготовиться к поступлению в профильные высшие и средние специальные учебные заведения, — поясняет пресс-служба агрохолдинга. — Так, например, школа № 2 села Доброго Липецкой области взаимодействует с Воронежским государственным аграрным университетом, в котором у выпускников агрокласса будет преимущество при поступлении. После окончания университета выпускники смогут устроиться на работу в группу “Черкизово”».



В конце прошлого года при участии «Дамате» в Пензенской области открылись профильные агротехнологические классы. «Это позволит готовить молодые кадры для сельхозпредприятий, в том числе для крупнейшего в России индейководческого комплекса компании, — отмечает пресс-служба группы. — Мы рассчитываем, что благодаря реализации нового, пока еще пилотного проекта, повысится престиж сельскохозяйственных профессий, будет усилена подготовка школьников по аграрным профессиям и это поможет преодолеть кадровый голод в АПК».







«Мираторг» готовит кадры со школы, с этого года образовательная платформа охватывает все этапы и действует по принципу «от парты до зарплаты». Совместно с вузами-партнерами — Брянским, Курским, Белгородским, Воронежским и Орловским государственными аграрными университетами — открыты агроклассы в восьми школах для 230 учеников. Школьников знакомят с агропромом и профильными профессиями в ходе видеоуроков и экскурсий на предприятия. Родители учеников получают интересующую информацию о целевом обучении и гарантиях напрямую от компании, рассказывает пресс-служба компании.



Сверхзадача агроклассов — предоставить ученикам достоверную информацию о современных возможностях сельского хозяйства, рассказать о его важности для экономики региона и страны в целом, поясняет пресс-служба «Мираторга». «Чтобы, посмотрев своими глазами на условия, которые созданы на наших проектах, дети уезжали с желанием вернуться уже в роли наших сотрудников. Мы открыты и готовы рассказать обо всех тонкостях работы в агропроме. Ребята могут регулярно общаться с сотрудниками заводов и ферм, видеть наших животных, узнавать о востребованных на рынке труда сельскохозяйственных профессиях. Это, как мы верим, начало очень сложного, но большого и перспективного пути — не только для компании, но и для отрасли в целом», — делятся в пресс-службе.



В компании уверены, что агроклассы — необходимый инструмент, который точно нужно масштабировать. «Безусловно, все эти процессы невозможны без инвестиций. В школы, с которыми заключены договоры, приобретается необходимое оборудование. В вузах-партнерах создаются брендированные оснащенные всем необходимым для плодотворной и комфортной учебы аудитории. Первые — в Брянском и Курском аграрных университетах — будут открыты в конце первого квартала», — уточняет пресс-служба «Мираторга».



Отрасль перспективна, но не для всех Большинство студентов оценивают перспективность работы в сельском хозяйстве на 7-10 баллов по десятибалльной шкале, показал опрос Россельхозбанка, проведенный среди 1758 учащихся сельскохозяйственных вузов России в декабре. Такие оценки поставили 82% респондентов, в том числе высший балл дали 37,1% опрошенных.



Большая часть (23,6%) студентов, принявших участие в опросе, решили связать свою жизнь с АПК ради возможности открыть свое дело, финансовая стабильность важна для 18,6% респондентов, 17,9% студентов выбрали отрасль из-за ее активного развития и поддержки государством, гарантированное трудоустройство — основной фактор для 14,2% опрошенных. Остальные голоса распределились между такими факторами, как глобальная социальная миссия и возможность для инноваций.



После окончания аграрного вуза 65,8% опрошенных планируют работать по профессии, 27,5% студентов еще не приняли решение о дальнейшем трудоустройстве, 6,7% респондентов хотят работать в смежной или другой сфере.

Создание агроклассов и воспитание специалистов со школьной скамьи — хорошее начало жизненного пути любого ребенка, благодаря им он вовремя может понять, его эта специальность или нет, рассуждает Губина. «При этом агрокласс должен включать усиленное изучение биологии, химии, а эти дисциплины потом дадут старт для работы не только в агрономии, но и, например, в селекционно-генетическом направлении (кстати, у нас сейчас большой дефицит селекционеров и генетиков), — думает она. — Кроме того, в агроклассе должно быть углубленное изучение дисциплин, связанных с инженерией, — инженеров в АПК тоже не хватает. Третье очень актуальное направление для агроклассов — информатика. Те, кто сейчас работает в аграрной сфере, должны разбираться в автоматизации, цифровизации производства». То есть при правильном построении учебной программы агроклассы будут иметь очень высокий рейтинг и среди родителей, и среди школьников, так как в них будет усиленная подготовка по таким дисциплинам, как химия, биология, информатика, физика, считает Губина. «К тому же работа в АПК — это труд на благо своей семьи, ведь сельское хозяйство — это продовольственная безопасность страны», — подчеркивает руководитель «Малино».



Агроклассы — перспективный инструмент для решения кадровых проблем в АПК, однако, несмотря на положительный эффект от таких инициатив, их эффективность ограничивается низкой привлекательностью сельского хозяйства для молодых специалистов, считает Давид Вдовиченко. «Работа в сельском хозяйстве ассоциируется с тяжелым трудом, низкой заработной платой и ограниченными карьерными перспективами. Лишь 17% молодежи рассматривают АПК как потенциальную сферу для карьеры, что делает агроклассы недостаточно эффективными без комплексного подхода к решению этой проблемы», — подчеркивает он.



Задача работодателей — заинтересовать школьников востребованными профессиями, чтобы в дальнейшем молодые люди отучились в региональном центре и вернулись на работу в свой родной город или село. Компании остаются на связи с будущими сотрудниками на протяжении всего времени обучения, говорит Юлия Аксенова. «Это действенный подход, но для его эффективного использования нужна поддержка на уровне государства, поскольку необходимо масштабно инвестировать в создание более комфортных условий жизни и развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах, чтобы молодые специалисты хотели вернуться в родные места и строить там карьеру», — оценивает она.



Чем привлечь студентов

В последние годы растет активность компаний агросектора в привлечении студентов на практику и стажировку, что обусловлено стремлением решить проблему кадрового дефицита в отрасли. Система высшего аграрного образования России включает более 50 вузов и свыше 250 техникумов и колледжей, общая численность обучающихся превышает 350 тыс. человек, приводит данные Давид Вдовиченко. Но, несмотря на положительные тенденции, потенциал для более активного сотрудничества между аграрными компаниями и учебными заведениями остается значительным, уверен он. «Увеличение количества договоров с предприятиями АПК для практической подготовки студентов, развитие программ целевого обучения и повышение уровня заработных плат в отрасли могут способствовать привлечению молодежи в сельское хозяйство и обеспечению кадровых потребностей сектора», — считает эксперт.



Стажировки среди студентов профильных вузов и молодых специалистов организуют почти все крупные предприятия отрасли, у многих компаний есть опыт многолетнего сотрудничества с ведущими учебными заведениями, знает Аксенова. «Привлечение выпускников — одна из тактических и стратегических задач успешных развивающихся компаний», — говорит эксперт.



Профильных преподавателей тоже нет Успешная реализация инициативы по созданию агроклассов требует наличия квалифицированного преподавательского состава, однако сейчас здесь есть ряд системных проблем, говорит Давид Вдовиченко из Kontakt InterSearch Russia. По информации Минсельхоза, дефицит кадров в аграрных образовательных учреждениях превышает 20%. В 2023 году лишь 65% преподавателей аграрных вузов имели практический опыт работы в сельском хозяйстве, что не всегда соответствует требованиям к качественной подготовке школьников в агроклассах, — рассказывает он. — Согласно Росстату, средняя зарплата преподавателей сельскохозяйственных дисциплин составляет около 45 тыс. руб., что на 30% ниже среднего уровня заработной платы преподавателей технических специальностей в других отраслях. Это снижает приток молодых специалистов и способствует "старению" кадров: средний возраст преподавателей в аграрных образовательных учреждениях превышает 50 лет».



Существующие программы подготовки преподавателей недостаточно ориентированы на современные требования агропромышленного комплекса, продолжает Вдовиченко. В частности, только четверть преподавателей имеют доступ к современным цифровым технологиям и навыки работы с высокотехнологичным оборудованием, таким как системы точного земледелия или дроны.



Группа «Черкизово» признает, что, поскольку все агроклассы находятся в сельской местности, есть сложности с преподавателями. Так, не всегда хватает педагогов по точным наукам: физике, химии, биологии, математике. Этот дефицит компания старается восполнить за счет привлечения педагогов вузов и студентов педагогических университетов.



В школьных агроклассах, скорее всего, получится дать лишь общую ознакомительную информацию, и это нормально, думает Юлия Аксенова из ANCOR. «На наш взгляд, ключевая задача нынешних нововведений — развить интерес к конкретным профессиям в сельском хозяйстве, развеять ложные стереотипы, особенно у городских детей. Очень перспективно привлечение действующих специалистов отрасли для проведения занятий со школьниками в оборудованных классах. Однако возникает ряд вопросов: где найти таких профессионалов, чтоб у них было свободное время, возможность оторваться от производства и качественно подготовиться к подобным занятиям? — рассуждает она. — Кто будет писать методологию и оценивать эффективность преподавания? Кто сможет научить агронома, инженера, зоотехника делиться знаниями с детьми? Как поощрять эту деятельность? Пока неясны схемы реализации подобных инициатив».

У компании «Малино» сложилась очень хорошая практика по взаимодействию с учебными заведениями — начиная от школы, заканчивая специализированными аграрными академиями и университетами, рассказывает Татьяна Губина. По ее мнению, именно во взаимодействии агропредприятий с учебными заведениями, с детьми и их родителями заложен большой потенциал для решения вопроса обеспеченности кадрами. «Студентов вузов, с которыми мы работаем, мы привлекаем на практику и стажировку. Со своей стороны делаем все, чтобы у учащихся складывалось позитивное представление о работе на агропредприятии, чтобы они понимали, что это интересная работа, — подчеркивает она. — Специалистов, которые стажируют учащихся, мы подбираем среди тех сотрудников, которые любят свою работу. Стажеров официально оформляем на работу, платим зарплату, обеспечиваем питанием. Сейчас отрабатываем формы договоров, которые были бы удобны для нас и наших работников и позволили бы привлечь к сотрудничеству как совершеннолетних, так несовершеннолетних».



Агрофирма «Прогресс» уже много лет привлекает на стажировку студентов профильных вузов, а также поддерживает отношения со студентами, которые учатся в профильных учебных заведениях. «Приходим на встречи в учебные заведения, приглашаем студентов на практику — у нас хорошая закрепляемость людей после ее прохождения, — доволен Александр Неженец. — Кстати, во многом кадровые вопросы мы решили именно благодаря взаимодействию со специальными учебными заведениями».



Что касается уровня подготовки студентов в профильных учебных заведениях, то он разный, продолжает руководитель. «Не могу сказать, что я полностью удовлетворен тем уровнем знаний, который вижу, но тем не менее иногда после учебы к нам приходят действительно очень хорошие профессионалы, — делится он. — Например, у нас работает молодой ветеринар, которая окончила институт четыре года назад и сразу после учебы, придя к нам работать, увидела ветеринарную проблему, начала ее решать в контакте с преподавателями своего сельскохозяйственного института и в декабре прошлого года защитила кандидатскую диссертацию. Это в том числе говорит об уровне подготовки специалистов».







Группа «Черкизово» активно привлекает студентов в разных форматах: стажировки с гибкой занятостью, практики, студенческие отряды. «Все это оплачивается, средний уровень зарплаты составляет от 50 тыс. руб. в месяц. Также компания оплачивает дорогу и проживание иногородним студентам (в среднем это 30 тыс. руб. в месяц на одного человека). За год в компанию приходит около 2 тыс. молодых специалистов, из них 300 человек — иногородние», — уточняет пресс-служба группы.



«Дамате» тоже активно сотрудничает со многими агровузами по всей стране, реализует программы обучения по специфике компании, организует стажировки и работу студенческих отрядов, принимает в штат выпускников вузов.



На предприятиях «ЭкоНивы» ежегодно проходят практику свыше 2,4 тыс. студентов. Помимо двухмесячной практики на производстве, группа предлагает программы оплачиваемых стажировок по направлениям ветеринарии, зоотехнии, агрономии и инженерии, а также обучающие интенсивы (академии) по современным технологиям в животноводстве, агрономии, механизации и переработке, а также по экономике и финансам, перечисляет Борис Морев. Всем участникам образовательных программ группы оплачивается проезд, обеспечиваются проживание и питание.



В 2024 году по целевой подготовке от «Мираторга» начали учиться 124 студента, в 2025-м смогут поступить еще 200 человек. Компания, по собственным данным, лидирует по числу целевиков в отрасли, причем большинство из них — дети сотрудников, продолжающие трудовые династии. «Оплачиваемые практики в компании прошли 500 студентов, 200 человек поработали в студотрядах, 170 — начали работать на экспертных должностях, 80 — прошли интенсивы на руководящие или экспертные должности, 45 — совмещают учебу с работой, нарабатывая опыт и карьерный рост в передовых хозяйствах», — приводит данные пресс-служба «Мираторга». Там уточняют, что учебные программы с вузами перерабатываются под реалии технологий, а эксперты-практики после аудиторных лекций выезжают со студентами на поля и заводы.



Одной финансовой поддержки мало

В середине января правительство сообщило о корректировке госпрограммы развития сельского хозяйства с учетом мер, необходимых для решения кадровых вопросов в АПК. «С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов, — уточнял глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. — Тем более что с каждым годом на селе появляется все больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела и строительства дома».



С иностранцами стало сложнее Компания «Малино» для решения кадровых вопросов рассчитывала использовать возможности привлечения рабочей силы из дружественных стран — не Средней Азии, а, например, Африки и Северной Кореи, но ужесточение законодательства в части требований к привлекаемым кадрам — их оформлению, знанию языка — сокращает возможности трудоустройства иностранных работников, делится Татьяна Губина.

Так, предприятиям агропрома будут компенсировать часть расходов по договорам о целевом обучении на аграрных направлениях в вузах и часть расходов на оплату труда и проживания привлеченных на практику студентов. Для специалистов вузов и научных организаций, принимающих участие в реализации проектов, направленных на опережающую технологическую модернизацию и инновационное развитие АПК, стимулирующие выплаты составят 40 тыс. руб. в месяц. Учителя, преподающие профильные предметы в агротехнологических классах в сельских школах, смогут получать стимулирующие выплаты в 30 тыс. руб. в месяц.



Кроме того, государство частично возместит затраты на капитальный ремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций, а также специальных учебных заведений, которые курирует Минсельхоз. Также агропредприятия и индивидуальные предприниматели смогут вернуть часть средств, потраченных на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора. В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30% до 95%. Всего на эти цели предусмотрено свыше 6,5 млрд руб.







«Компенсация со стороны Минсельхоза предприятиям АПК части расходов по договорам о целевом обучении на аграрных направлениях в вузах и части затрат на оплату труда и проживания привлеченных на практику студентов — хорошая мера поддержки, — оценивает Губина. — Нам важна любая форма поддержки, которая мотивирует нас на работу с детьми и учебными программами». Такого же мнения придерживается Неженец, правда, уточняя, что его агрофирма почти не подпадает под эти меры поддержки.



С учетом сложившегося кадрового голода, любая поддержка будет очень полезной и нужной, уверены в «Мираторге». Точечная кадровая поддержка актуальна с точки зрения взаимодействия работодателей с вузами и активного участия в актуализации программ обучения, чтобы студенты получали современные методики и обладали практическими знаниями, которые используется в сельском хозяйстве в мире. Важно, чтобы в этой работе активнее участвовали и сами вузы, нужна готовность к изменениям преподавателей и их заинтересованность во включении и привлечении молодых специалистов. А самое главное, быть заинтересованным в трудоустройстве студентов по профилю обучения, подчеркивают в компании.



«Возможно, одним из действенных инструментов в этом направлении было бы появление KPI по трудоустройству выпускников по специальности и именно в отрасль АПК, а также запрет производственных практик в ветклиниках и других непрофильных учреждениях, — допускают в «Мираторге». — Еще одним действенным инструментом может стать ежегодная аттестация преподавателей на обладание современными и актуальными знаниями, ну и пропаганда сельскохозяйственных профессий, расширение мер социальной поддержки тружеников села, например льготной ипотеки, а также расширение программы комплексного развития сельских территорий, которая играет позитивную роль для того, чтобы люди оставались жить и работать в сельской местности».



Зарплаты выросли недостаточно Сфера сельского хозяйства в 2024 году стала лидером по приросту средних зарплатных предложений, оценила платформа «Авито Работа». Согласно материалам компании, в прошедшем году работодатели стали предлагать новым сотрудникам агросектора оклад на 36% больше, чем в 2023-м, в среднем около 53 877 руб. в месяц. Однако это все равно меньше, чем в других сферах деятельности.

Господдержка — это хорошее подспорье для расширения программ по целевому обучению, а также стажировок и практик. Компенсация части расходов позволит привлекать больше студентов в рамках бюджета, выделенного компанией, считает Морев. Кроме финансовой поддержки большую роль играет и коммуникационная: важно распространять информацию о достижениях в сельском хозяйстве и его роли в экономике страны, улучшать имидж отрасли и освещать в публичном пространстве успехи современных российских аграриев, добавляет он. «Кроме финансовой поддержки, конечно, важно популяризировать позитивные истории успеха молодежи, работающей в сельском хозяйстве, чтобы изменить общественное мнение о профессиях в данной сфере», — соглашается пресс-служба «Черкизово».



Поддержка, покрывающая часть затрат, которые работодатели инвестируют в работу со студентами, безусловно, очень важна, но, возможно, более существенными будут системные действия государства по повышению привлекательности отрасли для работы: позитивные примеры жизни в селе или небольшом городе, реальные истории успеха, фильмы, сериалы, передачи про агрономов и инженеров в полях, ученых и т. д. , считает Аксенова. «Важно разбить у молодых людей стереотип о “доярках и сапогах”, чтобы молодые люди понимали, что кроме IT есть и другие не менее интересные и важные профессии», — подчеркивает она. Решение ключевых насущных вопросов также возможно только при участии государства: выгодные условия для приобретения комфортного современного жилья в небольших городах и селах; выстраивание взаимодействия вузов и работодателей с точки зрения программ обучения, инфраструктура, добавляет эксперт.



Заявленные меры поддержки могут способствовать росту числа студентов, обучающихся по целевым договорам. Если в 2023 году лишь каждый пятый студент аграрных вузов обучался в рамках целевого обучения, то благодаря компенсациям эта цифра может вырасти до 30-35%, полагает Вдовиченко. «Однако финансовая помощь — это лишь один из элементов комплексного подхода к решению кадровой проблемы в сельском хозяйстве. Помимо компенсации расходов, государству необходимо уделить внимание развитию инфраструктуры на селе. Важно создавать современные условия жизни, включая доступное жилье, качественные медицинские услуги, образовательные учреждения и культурно-досуговые центры, — перечисляет он. — В 2023 году лишь 23-25% сельских территорий России соответствовали современным стандартам жизни, что значительно снижает интерес молодежи к работе в агросекторе».



Готовы брать без опыта За 2024 год в России стало на 22% больше вакансий для специалистов без опыта. Наибольшая доля таких вакансий была представлена в складской логистике (9,48% от общего числа вакансий, не требующих опыта). На втором месте — пищевая промышленность (9,11%), замыкает тройку лидеров сфера производства и сельского хозяйства (7,93%), следует из данных «Авито Работа».

Не менее важным направлением он также считает популяризацию работы в АПК. Также, по мнению эксперта, стоит рассмотреть возможность расширения доступа к образовательным программам переподготовки и повышения квалификации. В 2023 году только 15% специалистов в АПК прошли такие программы, что указывает на необходимость дополнительных субсидий и грантов для повышения профессионального уровня работников, уверен Вдовиченко. «Комплексный подход является ключом к устойчивому развитию кадровой базы в АПК и повышению престижа работы в сельском хозяйстве», — заключает он.



В подготовке статьи участвовала Елена Долбунова.

