Сергей Юшин, НМА: главным вызовом 2025 года для АПК будет уровень кредитной ставки

А. Орлов

По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, самым важным событием 2024 года для АПК стала смена курирующего сельское хозяйство вице-премьера, которым стал Дмитрий Патрушев — очевидно, что он продолжит плотно работать в связке с новым министром сельского хозяйства Оксаной Лут. «Так как эти руководители уже много лет занимаются развитием агропромышленного комплекса, есть большие надежды, что АПК будет уделяться не меньше внимания, чем в предыдущие годы, особенно в такое тяжелое время, когда правительство вынуждено менять и уточнять приоритеты в плане, прежде всего, льготного кредитования, — рассказал Юшин «Агроинвестору». — Борьба за деньги государства для реализации амбициозных целей, которые поставил перед Минсельхозом президент страны Владимир Путин, сейчас является одной из сложнейших и важнейших задач».



Главной проблемой прошедшего года для отрасли Юшин считает то, что в рамках обсуждения вопросов, связанных с высокой инфляцией, к сожалению, нередко «крайними» называли производителей продуктов питания и сельхозпродукции, угрожая им административными и иными мерами и не принимая во внимание рост себестоимости. «При этом игнорировались или замалчивались процессы, которые происходили в промышленности, транспорте, финансах — никто не хотел обращать внимание на входящую инфляцию, на которую Минсельхоз и фермеры повлиять не могут, — подчеркивает глава НМА. — Самое неприятное — это ценовые ножницы: растущий диспаритет между стоимостью продукции сельского хозяйства и промышленными товарами. Еще почти сто лет назад Сталин говорил о необходимости как можно быстрее избавиться от этой "дани", которую крестьянство вынужденно временно платить ради подъема промышленности. И вот прошло сто лет и ничего не изменилось. А ведь сохранение рентабельности сельхозпроизводства — это не только обеспечение финансовой устойчивости предприятий, сохранение рабочих мест и поддержание объемов производства. Это еще и гарантия реализации сложнейших социальных и демографических планов на селе».



Главным вызовом 2025 года будет сохранение ставки кредитования АПК на уровне, который бы не только обеспечил производство продукции как в 2024 году, но и дал бы надежду на дальнейший рост, считает Юшин. «К сожалению, пока ситуация складывается не лучшим образом. Снижение доходности сельхозпроизводства — это не просто риск банкротств. Оно ударит по другим отраслям, тем же российским сельхозмашиностроителям, которые пролоббировали необоснованный рост утильсбора, — отмечает эксперт. — Не менее важно гладко пройти период ускоренного импортозамещения семян. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что приграничные области — Курская, Брянская и Белгородская — это регионы с мощным сельхозпроизводством, которое сильно пострадало в результате атак ВСУ. И потери в целом для всего АПК пока до конца не проанализированы». Но что точно надо сделать — как можно быстрее компенсировать пострадавшим предприятиям экономические и материальные потери и обеспечить фермеров и сельхозпроизводителей кредитными ресурсами по самой низкой ставке, чтобы как можно быстрее восстановить на этих территориях производство продукции сельского хозяйства, уверен Юшин.



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