Генпрокуратура хочет взыскать в доход государства компанию «Родные поля»

Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании «Родные поля»

Арбитражный суд Ростовской области 27 января 2025 года на предварительном заседании рассмотрит иск Генеральной прокуратуры к Петру Ходыкину — владельцу компаний «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф») и «Современные фонды недвижимости» о взыскании в доход государства 100% долей «Родных полей», говорится в материалах дела. 100% долей ООО «Родные поля» принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Логистик», которым также владеет Ходыкин, и находятся под управлением паевого инвестиционного фонда «Современные фонды недвижимости», говорится в материалах дела. Также Генпрокуратура подала заявление об обеспечении иска.



По мнению Генпрокуратуры, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого было образовано ООО «Торговый дом "Риф"», является ничтожным в силу ранее допущенного множественного нарушения Закона № 57-ФЗ и нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин.



Поскольку доля ООО «Родные поля» на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, оно является стратегическим хозяйственным обществом, говорится в материалах дела со ссылкой на заявителя. «В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона, без уведомления ФАС России и согласования Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО “Родные поля” установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Ходыкин П. В.», — сказано в определении суда об обеспечении иска.



Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда компании, на все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах, на хранении в банках или иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах или ячейках, сетах в драгметаллах, принадлежащие зернотрейдеру. Также суд по требованию Генпрокуратуры запретил органам управления ООО «Родные поля» совершать действия и принимать какие-либо решения, Ходыкину и ООО «Современные фонды недвижимости» - вносить изменения в правила доверительного управления комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Логистик», а также наложил арест на инвестиционные паи КЗПИФ «Логистик».



По мнению Генпрокуратуры, принятие обеспечительных мер предотвратит причинение ущерба компании «Родные поля», публичным интересам и государству, а также будет направлено на сохранение существующего состояния отношений между сторонами. Отмечается, что эти временные меры не приведут к невозможности осуществления ответчиками хозяйственной деятельности и не затруднят ее.



Торговый дом «Риф» был создан в 2010 году для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2024-го компания сменила название на «Родные поля», это решение было связано с развитием компании. «Новое название "Родные поля" в наибольшей степени соответствует бизнес-модели компании, подчеркивая единство стратегических целей, связанных с развитием российского АПК», — сообщала тогда пресс-служба компании.



ТД «Риф» долгое время был крупнейшим экспортером российского зерна, однако весной 2024 года у него возникли трудности с поставками из-за задержек или отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. Загруженные суда стояли в портах, компания сообщала, что несет убытки. Россельхознадзор тогда отмечал, что с начала года у компании были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (или 81%) экспортных партиях зерна объемом более 1 млн т. Компании было выдано 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, однако должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям стран-импортеров принято не было, констатировала служба.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, по итогам 2023 года выручка компании превысила 299,5 млрд руб., увеличившись на 59% относительно 2022-го, по этому показателю она стала первой в отрасли «Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными». Прибыль компании в прошлом году выросла на 449%, до 24 млрд руб. Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 12 млрд руб.



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